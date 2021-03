–

De parte de CGT Transportes Madrid March 25, 2021 58 puntos de vista

Como ya os hemos informado, DIGITEX ha comunicado a los y las representantes de las personas trabajadoras que van a iniciar un procedimiento de Modificaci贸n Sustancial de las Condiciones de Trabajo para 80 personas a nivel estatal. Es decir, pretenden hacernos creer que, reduciendo jornadas o cambiando turnos van a solucionar alg煤n tipo de problema de car谩cter productivo鈥

Nada m谩s lejos de la realidad. Hablemos claro. La miserable directiva de DIGITEX, venida en tropel desde SITEL despu茅s de haberla arruinado, pretende con esto que abandonemos nuestros trabajos haci茅ndonos la vida imposible y pag谩ndonos una irrisoria cantidad por ello. Esto va de ERE encubierto. Esto va de quitarse de encima a aquellas personas que no salieron en el desgraciado ERE que sus amigotes les validaron.

El d铆a 6 de abril nos sentaremos en una mesa de negociaci贸n a rebatir los argumentos que la empresa nos plantee, a dar la cara por las personas que llevamos much铆simos a帽os sacando los servicios adelante para que esta empresa siga funcionando. A luchar por los puestos de trabajo que la empresa quiere eliminar de forma m谩s que barata, de rebajas.

Y dig谩moslo m谩s claro a煤n. Esta gente que llega a la empresa con cargos de alto copete, que ha hecho un destrozo inimaginable all谩 de donde vienen tod@s juntit@s, no va a hacer otra cosa que lo que sabe. Destruir empleo y precarizar las condiciones de trabajo.Ante esto, s贸lo cabe La Lucha.

Y a esas estaremos, una vez m谩s. CGT no piensa quedarse impasible ante los abusos de esta empresa que, una vez m谩s, demuestra tener una consideraci贸n nula hacia su plantilla. Esa plantilla que ha estado manteni茅ndoles su negocio en medio de una pandemia, que no ha visto compensados sus esfuerzos ni la utilizaci贸n de sus propios medios de forma alguna y que soporta, estoicamente, las embestidas de esta directiva que ha llegado como elefante en cacharrer铆a, a lo demonio de Tasmania.

As铆 pues, seguiremos informando de lo que acontezca esto d铆as. Seguramente no tendremos el comunicado listo diecis茅is minutos despu茅s de que la empresa nos cuente lo que sea, pero es que, a nosotr@s, no nos dicen las cositas por detr谩s鈥

