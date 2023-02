–

Imagen extraída de redes de la Coordinadora Cántabra de Pensionistas.

COMUNICADO Nº 193, PARA ESTE LUNES, 27 DE FEBRERO DE 2023

Se cumplen hoy (el lunes) treinta días de huelga de los trabajadores de la empresa Aspla.

Desde la Coordinadora Cántabra de Pensionistas queremos dedicar el comunicado de hoy, que será leído, a la misma hora, en todas las plataformas de Cantabria, en apoyo a las y los trabajadores en huelga de Aspla, y como homenaje a su lucha.

En una época, en que todos los males nos “vienen de fuera”: crisis financiera, pandemia, guerra de Ucrania, inflación, subida de los tipos de interés, ante los cuales es fácil caer en el conformismo de que nada se puede hacer, es de elogiar que los trabajadores se decidan a enfrentar la situación en aquello que más directamente les afecta, reclamando unas mejores condiciones de vida.

La vida de los y las trabajadoras está fundamentalmente marcada por las condiciones laborales de sus empleos, por los salarios, la jornada, la seguridad en el trabajo, y es lógico y justo que, en situaciones difíciles, como las actuales, unos y otras luchen por mejorar esas condiciones. Pero no es frecuente.

Por eso, desde nuestra Plataforma, apoyamos rotundamente la lucha de los trabajadores de Aspla y, desde nuestro movimiento les hacemos un modesto pero merecido homenaje.

En todo conflicto laboral, las voces timoratas y conservadoras nos suelen alertar de que las huelgas “se sabe cuándo empiezan pero no cuándo terminan”. Y es una falacia. Siempre estará en nuestras manos decidir si queremos continuar o no. Pero no olvidemos que también la empresa puede decidir acabar con el bloqueo de la negociación cuando quiera.

A este respecto, no olvidamos la confesión de un alto directivo de la empresa, al terminar una de las huelgas históricas de Aspla, que nos decía: “la Dirección de la empresa, ha estado reunida, todos los días y noches de la huelga, calculando si podía aguantar un día más, y muy preocupada, porque las empresas tienen sus necesidades, tienen que comprar materias primas, tienen que producir y tienen que vender, atender sus pedidos, para no perder clientes.” Y, a pesar de su aparente prepotencia, estamos seguros de que, la Dirección de Aspla, en esta huelga, también está preocupada y calculando cuánto puede resistir, para no perder, al menos, el nivel de beneficios a que está acostumbrada.

Efectivamente, la cuestión, para los trabajadores, es poder resistir un día más de lo que pueda aguantar la empresa.

Valorar si, los trabajadores de Aspla, deben o no resistir ese día más, necesario para ganar, no nos corresponde a nosotros. Hagan lo que hagan, decidan lo que decidan, siempre respetaremos su decisión y siempre ensalzaremos su lucha. Lo único que podemos hacer es apoyarlos en sus movilizaciones, animarlos a que mantengan su unidad, y refuercen el espíritu de lucha demostrado hasta ahora.

Y lo hacemos, también, desde el interés que tenemos, como pensionistas defensores del Sistema Público de Pensiones, en que la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, la subida de los salarios, se traduzca en unas mayores cotizaciones sociales, garantía de que el Sistema de pensiones haga efectivo, ahora y en el futuro, el derecho a una pensión digna, la nuestra y la de quienes vienen detrás, como manda la Constitución. Vuestra lucha es nuestra lucha.

PORQUE ASPLA ACEPTE LAS REIVINDICACIONES DE SUS TRABAJADORES, EN ESPECIAL, EL MANTENIMIENTO DE SU PODER ADQUISITIVO, MEDIANTE UNA SUBIDA SALARIAL, DE ACUERDO CON EL IPC REAL, Y SU REVISIÓN A FINAL DE AÑO, CON CARÁCTER RETROACTIVO

POR LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE LOS TRABAJADORES A TURNOS, ATENDIENDO AL CARÁCTER ESPECIAL DE SU SISTEMA DE HORARIOS

PORQUE LA HUELGA, QUE AFECTA A MÁS DE QUINIENTAS FAMILIAS, ENTRE TRABAJADORES DE PLANTILLA Y DE CONTRATAS, TERMINE CON VICTORIA

POR LA DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES QUE DEPENDE DE QUE HAYA SALARIOS DIGNOS Y COTIZACIONES SUFICIENTES

POR UNA PENSIÓN MÍNIMA IGUAL AL SALARIO MÍNIMO

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES SE DEFIENDEN

VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DE ASPLA