El 8 de febrero de 2022 fue publicado en el sitio web de Schisme el siguiente texto firmado por el Comit茅 invisible, a prop贸sito de la atribuci贸n que se les dio de la publicaci贸n an贸nima del Manifeste conspirationniste (enero de 2022 en la editorial francesa Le Seuil). Esta traducci贸n tambi茅n se puede consultar en el blog de Tiqqunim.

La importancia pol铆tica y moral del pensamiento s贸lo se produce en esos raros momentos de la historia en los que 芦las cosas se desmoronan, el centro ya no se sostiene y la simple anarqu铆a se extiende por el mundo禄; cuando 芦los mejores carecen de convicci贸n, mientras que los mediocres est谩n llenos de intensidad apasionada禄. En estos momentos cruciales, el pensamiento deja de ser un asunto marginal a las cuestiones pol铆ticas. Cuando todo el mundo se deja llevar irremediablemente por lo que todos hacen y creen, los que piensan salen de su escondite, pues su negativa a unirse a los dem谩s es evidente y se convierte entonces en una especie de acci贸n.

Hannah Arendt, 芦Thinking and Moral Considerations禄

El Comit茅 invisible fue originalmente una conspiraci贸n obrera en Lyon en la d茅cada de 1830. Walter Benjamin se帽ala en su Libro de los pasajes: 芦El Comit茅 invisible 鈥 nombre de una sociedad secreta en Lyon禄. En febrero de 2000, en el final de la Teor铆a del Bloom, publicada por La fabrique, se le铆a: 芦El Comit茅 invisible: una sociedad abiertamente secreta / una conspiraci贸n p煤blica / una instancia de subjetivaci贸n an贸nima, cuyo nombre est谩 en todas partes y cuya sede no est谩 en ninguna / la polaridad revolucionaria del Partido Imaginario禄. La otra cara del mismo libro era pol铆ticamente m谩s expl铆cita: defin铆a al Comit茅 invisible como una 芦conspiraci贸n an贸nima que, desde los sabotajes hasta los levantamientos, acaba liquidando la dominaci贸n mercantil en el primer cuarto del siglo XXI禄. Por 芦Partido Imaginario禄 entend铆amos y seguimos entendiendo el conjunto de lo que est谩 en conflicto 鈥攅n guerra abierta o latente, en secesi贸n o en simple desafecci贸n鈥 con la unificaci贸n tecnol贸gica y antropol贸gica de este mundo bajo el signo de la mercanc铆a. Al proceso de unificaci贸n en cuesti贸n lo llam谩bamos entonces indiferentemente 芦Imperio禄 o 芦el mundo de la mercanc铆a autoritaria禄, por el que el planeta se constituye como un 芦tejido biopol铆tico continuo禄. En 2022, la evidencia de tales nociones, o al menos de las intuiciones que estas nociones cubren, se conoce s贸lo a su costo. En estas condiciones, el Partido Imaginario constituye a la vez el punto ciego y el enemigo innombrable de una sociedad que ya s贸lo admite errores a corregir en su impecable programaci贸n, adem谩s de unos cuantos demonios a los que hay que aplastar con urgencia. Cuando el Partido Imaginario irrumpe en el Espect谩culo en una jugada deslumbrante, uno se apresura a denunciar la acci贸n de una 芦minor铆a marginal禄. Uno se cuida de no reconocer que este margen est谩 ahora en todas partes, y que esta sociedad lo produce en un flujo constante, tanto m谩s cuanto que pretende reducirlo. Constantemente devuelto a la irrealidad de un espectro, el Partido Imaginario es la forma de aparici贸n del proletariado 芦en el per铆odo hist贸rico en el que la dominaci贸n se impone como dictadura de la visibilidad y en la visibilidad禄 (Tiqqun 1, 芦Tesis sobre el Partido Imaginario禄). Y es cierto que el tipo de desafiliaci贸n interior con el que est谩 afectada esta sociedad es, las m谩s de las veces, tan silencioso, tan difuso y tan discreto que acusa en contrapartida su disposici贸n a la paranoia, esa at谩vica y tantas veces mortal enfermedad del poder. 芦En un mundo de paranoicos, son los paranoicos los que tienen raz贸n禄, observamos entonces.

A pesar de todos los esfuerzos en contra, incluidos los nuestros, las 煤ltimas d茅cadas han confirmado punto por punto estas tesis, que entonces se consideraban alarmantes, insensatas e incluso francamente criminales. En septiembre de 2001, el texto de apertura de la revista Tiqqun 2 conclu铆a con esta premonici贸n: 芦Los enunciados precedentes pretenden introducirnos en una 茅poca cada vez m谩s tangiblemente amenazada por la eclosi贸n de la realidad. La 茅tica de la guerra civil expresada en ellos se denomin贸 en su d铆a 鈥淐omit茅 Invisible鈥. Es el signo de una fracci贸n determinada del Partido Imaginario, su polo revolucionario. Con estas l铆neas, esperamos desbaratar los m谩s vulgares disparates que puedan pronunciarse sobre nuestras actividades, as铆 como sobre el per铆odo que se inicia禄 (芦Introducci贸n a la guerra civil禄). Como era de esperar, las 芦ineptitudes m谩s vulgares禄 no faltaron en noviembre de 2008, cuando una docena de personas fueron detenidas por 芦terrorismo禄 bajo la doble acusaci贸n de haber cometido una serie de sabotajes antinucleares y de haber escrito un libro, La insurrecci贸n que viene, firmado por el Comit茅 invisible. La prensa dio entonces una buena demostraci贸n de c贸mo cumple su tarea de informar al p煤blico, haciendo suyas como un solo hombre las afabulaciones gubernamentales, y por tanto las de la polic铆a antiterrorista. Hizo el rid铆culo, lo que claramente no le ense帽贸 nada sobre s铆 misma ni sobre nosotros. Toda la tambaleante construcci贸n acab贸 por derrumbarse, no sin inducir a un p煤blico m谩s amplio a leer al Comit茅 invisible y causar algunas molestias a las personas implicadas. Si hab铆a alguna necesidad de confirmar el car谩cter policiaco de la noci贸n de autor 鈥攍a necesidad de hacer a alguien 芦responsable禄 de cualquier verdad que se declare en p煤blico鈥, todo este asunto se encarg贸 de administrar la prueba definitiva. Al final de diez dolorosos a帽os de procedimientos, la acusaci贸n final del fiscal se inclin贸 por la identidad de la persona que se acusaba de los sabotajes y de la que se sospechaba que era la 芦pluma principal禄 de La insurrecci贸n que viene. Las necesidades de la defensa 鈥斅縟esde cu谩ndo debemos la verdad a nuestros enemigos?鈥 llev贸 a que uno de los acusados, que no se arriesgaba a nada en caso de juicio y que no hab铆a escrito ni tres l铆neas de La insurrecci贸n que viene ni de ninguno de los libros siguientes, pudiera reivindicar la paternidad del op煤sculo ante el juez. En una 茅poca en que domina la mistificaci贸n, era de esperar que esta mentira acabara pasando por una verdad, y que el mentiroso casi se convenciera de ello, por pasar por tal. Como el chico era tambi茅n el comunicador de los acusados, luego ilustr贸 la tendencia estructural hacia la autonomizaci贸n de la comunicaci贸n moderna, que cree que basta con tener una cuenta en Twitter para dar forma a la realidad, solo detr谩s de su smartphone. Incluso los gobernantes meten constantemente los pies en esta alfombra de ilusi贸n. Adem谩s, nunca se le ha pedido al comunicador que tenga una comprensi贸n profunda de lo que est谩 promoviendo; esto puede ser incluso perjudicial para la tarea.

El Comit茅 invisible nunca ha sido un grupo, y mucho menos un 芦colectivo禄. Hace tiempo que estamos prevenidos contra las 芦comunidades terribles禄. Por tanto, no es susceptible de ninguna disoluci贸n, ni legal ni voluntaria. La tragicomedia de los grupos peque帽os, de la que ya habl贸 Wilfred Bion en 1961, siempre le ha salvado. Sin embargo, no se ha librado de los problemas de la publicidad. 驴De cu谩ntos 芦miembros del Comit茅 invisible禄 hemos o铆do hablar, con los que nunca nos hemos cruzado? 驴Y con cu谩ntas personas nos hemos cruzado que deben su falta de aura al misterio que mantienen sobre si 芦habr铆an sido禄 o incluso 芦seguir铆an siendo禄 miembros? Esta vulnerabilidad a la usurpaci贸n y todo el r茅gimen de fingimiento que permite es una de las pocas desventajas del anonimato en estos tiempos oscuros. Adem谩s, este tipo de enga帽o s贸lo enga帽a a los tontos. El Comit茅 invisible es una cierta inteligencia partisana de la 茅poca. Esta inteligencia est谩 dispersa en fragmentos entre todos los irreconciliables de este tiempo. Podemos ver c贸mo no se trata tanto de formar parte, sino de obrar para juntar estos fragmentos. Mantener, hacia y contra todas las maniobras de integraci贸n, una posici贸n aparentemente perdida en la guerra del tiempo. 芦驴Qui茅n cambiar谩 el mundo entonces? 鈥 Aquellos a los que no les gusta禄. 脡sta fue ya la respuesta de Brecht en 1932, en Kuhle Wampe.

El Comit茅 invisible opera como una instancia de enunciaci贸n estrat茅gica. Quien escribe con este nombre s贸lo lo consigue tras una cierta ascesis, un cierto ejercicio de desubjetivaci贸n, en el que se despoja de todos los mecanismos de defensa que, en 煤ltima instancia, forman el Yo: deja caer el ego. S贸lo con esta condici贸n, consigue hacer algo m谩s que 芦expresarse禄, para expresar m谩s bien lo que encuentra suspendido en la 茅poca y, por tanto, fatalmente tambi茅n en s铆 mismo. Los textos del Comit茅 invisible se componen de este polvo de intuiciones, observaciones, acontecimientos, palabras captadas al vuelo, experiencias vividas o hechas, gestos realizados o frustrados, sensaciones confusas, ecos lejanos y f贸rmulas cosechadas. Esto explica que siempre nos haya resultado indiferente que uno u otro redacte una parte abrumadora de tal o cual texto. Porque quien escribe bajo esta firma no es literalmente nadie, o todos 鈥 todos los amigos que debaten esta o aquella formulaci贸n unilateral, esta o aquella tesis, esta o aquella percepci贸n, de quienes sostienen la posici贸n cism谩tica del Comit茅 invisible. Escribanos de nuestro tiempo, en definitiva, es decir, del movimiento real que destituye el estado de cosas existente. De ah铆 la ausencia efectiva de un autor de estos textos. Parece que el m茅todo no es tan malo: pocas personas pueden afirmar que no tienen, despu茅s de dos d茅cadas, una palabra para retractarse de lo que dec铆an sobre su tiempo, y haber sido capaces de mantener una posici贸n tan escandalosa en la duraci贸n. 芦Negarse a aceptar el estado de cosas como v谩lido es la actitud que demuestra la existencia, ni siquiera dir铆a de una inteligencia, sino la existencia del alma禄 (Dionys Mascolo).

La reciente publicaci贸n de un libro realmente an贸nimo y perfectamente inaceptable para la 茅poca, el Manifiesto conspiracionista, brind贸 la oportunidad de un notable intento de venganza por parte de todos aquellos que se hab铆an sentido humillados hasta la fecha por los 芦茅xitos禄 del Comit茅 invisible. La se帽al para el linchamiento p煤blico fue dada a L鈥橢xpress por una 芦informaci贸n禄 procedente de la polic铆a: un rastreo mal hecho seguido de la interceptaci贸n y destrucci贸n de la correspondencia dirigida a un 芦prestigioso禄 editor parisino, un rastreo que uno no se atreve a atribuir, una vez m谩s, a la Direcci贸n General de Seguridad Interior de Francia (DGSI). La valent铆a period铆stica les sigui贸, sin recordar el poco 茅xito que hab铆an tenido en el pasado al aullar con los lobos contra el Comit茅 invisible. En el momento 谩lgido de su campa帽a, se jactaron de no entender nada del Manifiesto, no sin antes quejarse de que el libro estaba demasiado informado en demasiados aspectos como para contradecirlo 鈥 隆pobrecitos! 隆Y qu茅 茅poca tan singular! Finalmente, vimos unirse a la maldici贸n a los viejos partidarios negristas de una 芦biopol铆tica menor禄 o incluso de una 芦biopol铆tica inflacionaria禄, cuya derrota hist贸rica coincide exactamente con el 茅xito de sus ideas en el bando del Imperio: ahora es Klaus Schwab, del Foro Econ贸mico Mundial, quien ha sido invitado al Vaticano para discutir su proyecto filantr贸pico de renta universal con el Papa Francisco. En cuanto a la 芦biopol铆tica inflacionaria禄, ya nadie necesita hacer un dibujo, despu茅s de los dos 煤ltimos a帽os. 芦Porque la artima帽a m谩s formidable del Imperio es amalgamar en un gran rechazo 鈥攅l de la 鈥渂arbarie鈥, el de las 鈥渟ectas鈥, el del 鈥渢errorismo鈥 o incluso el de los 鈥渆xtremos opuestos鈥濃 todo lo que se le opone禄 (芦Esto no es un programa禄, Tiqqun 2, 2001), nuestros fracasados espectros negristas y otros subfoucaultianos se apresuraron a gritar 芦confusi贸n禄, 芦fascismo禄, 芦eugenismo禄 y por qu茅 no 鈥攜a que estamos en esto鈥 芦negacionismo禄. Al fin y al cabo, es cierto que el Manifiesto en cuesti贸n se sit煤a en un segundo plano con respecto al positivismo. QED. Aquellos cuyo curso de los acontecimientos invalida al menos todas las certezas desde los Chalecos amarillos prefieren decirse que son las propias revueltas las que se confunden, y no ellos mismos. El 芦fascismo禄 que disciernen en todas partes es el que en el fondo desean, porque les dar铆a, si no intelectualmente, al menos moralmente la raz贸n. Se les ofrecer铆a entonces alguna oportunidad de convertirse finalmente en las v铆ctimas heroicas en las que sue帽an. Quienes han renunciado a combatir hist贸ricamente prefieren olvidar que la guerra de la 茅poca tambi茅n se libra en el terreno de las nociones 鈥 sin lo cual, por cierto, Foucault no habr铆a arrancado la 芦biopol铆tica禄 a sus dise帽adores nazis y conductistas. Dejamos a la izquierda imperial la creencia de que hay un tipo de revoluci贸n que se reviste de pureza, y que es multiplicando los anatemas moralizantes, las medidas de profilaxis pol铆tica y el esnobismo cultural como se derrota a las contrarrevoluciones. De este modo, s贸lo se condena a s铆 misma, descompuesta tras sus cordones sanitarios y sus gestos-barrera, aferrada a lo que cree que es su capital pol铆tico acumulado 鈥 conden谩ndose a ver c贸mo su ret贸rica tiende asint贸ticamente hacia la de los gobernantes.

En nuestro caso, nosotros preferimos por mucho dar golpes, tomarlos y devolverlos.

Nosotros preferimos operar.

Nunca nos rendiremos.

7 de febrero de 2022,

El Comit茅 invisible

