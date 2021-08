–

De parte de Centro De Medios Libres August 24, 2021 56 puntos de vista

Para la semana de agitaci贸n contra el capitalismo extractivista y por la libertad, queremos expresar nuestro respeto y solidaridad con las diferentes expresiones de resistencia en defensa de la tierra y el territorio y en contra de la represi贸n estatal en todo el globo.

El capitalismo extractivista y la represi贸n estatal trabajan hombro a hombro. Aquellos que se niegan a someterse a los requisitos del capital y el Estado, quienes defienden sus territorios, comunidades, autodeterminaci贸n y autonom铆a, est谩n constantemente atacados con amenazas, acoso, encarcelamiento, desapariciones y asesinatos. La insaciable hambre del capitalismo por 鈥渞ecursos naturales鈥 junto con la infraestructura requerida para extraer, transportar, procesar, y vender esos recursos naturales, implica una guerra constante contra la Tierra. Los proyectos del capitalismo extractivista son respaldados por la violencia estatal, a trav茅s de polic铆as, militares, cortes, y prisiones continuamente empleados para intimidar y reprimir a la organizaci贸n comunitaria y la defensa de la tierra.

Nuestro compa帽ero Fidencio Aldama P茅rez est谩 cumpliendo una condena de quince a帽os en Ciudad Obreg贸n, Sonora, M茅xico, por ser parte de la resistencia de su comunidad de Loma de B谩cum en contra de Sempra Energy, ubicada en Estados Unidos, y su tentativa de construir el Gasoducto Sonora a trav茅s del territorio yaqui. En lugar de inclinarse por el clientelismo o la cooptaci贸n, Fidencio Aldama y el pueblo de Loma de B谩cum han permanecido firmes en su rechazo al gasoducto. El encarcelamiento de Fidencio ha sido una de las m煤ltiples consecuencias para la comunidad.

Fidencio Aldama tambi茅n est谩 cumpliendo una condena de quince a帽os por ser ind铆gena, por practicar y ense帽ar su cultura y sus costumbres, por defender su territorio como una parte esencial de su ser. En un Estado y una civilizaci贸n entera que toma fuerza de la eliminaci贸n de la gente ind铆gena, la desarticulaci贸n de la organizaci贸n de sus comunidades, y el robo y saqueo de sus territorios, hace que ser ind铆gena sea una amenaza. El sistema carcelario es simplemente una de las formas en las que el Estado lidia con tal amenaza.

El clima de terror en el que se ha sumergido Loma de B谩cum desde la introducci贸n del proyecto del gasoducto no ha terminado con el arresto de Fidencio. El 9 de julio de este a帽o, los militares invadieron Loma de B谩cum bajo el pretexto de una supuesta redada anti narc贸ticos, amenazando la autonom铆a del pueblo yaqui y desobedeciendo a sus autoridades tradicionales. El 14 de julio, quince personas fueron desaparecidas del territorio yaqui, de las cuales diez a煤n no vuelven, y de ellas, siete son yaquis ind铆genas de Loma de B谩cum. Estos actos de violencia e intimidaci贸n ocurren mientras sigue la disputa por la ruta del Gasoducto Sonora, y los intereses en expansi贸n por la miner铆a en la regi贸n yaqui.

La lucha de Loma de B谩cum es parte de una historia mucho m谩s larga de resistencia del pueblo yaqui en la defensa de su autonom铆a territorial y pol铆tica. Esta lucha se ha mantenido desde la invasi贸n espa帽ola y la fundaci贸n del Estado-naci贸n mexicano, el porfiriato y los gobiernos post revolucionarios. Contin煤a en contra de las fuerzas del capitalismo neoliberal y los trucos sucios de la llamada Cuarta Transformaci贸n del presidente L贸pez Obrador. La lucha de Loma de B谩cum y la lucha por la libertad de Fidencio, tambi茅n son parte de la pluralidad de resistencias en todo el globo, en contra de la aniquilaci贸n capitalista, as铆 como la dominaci贸n, subordinaci贸n y represi贸n del Estado.

Esta semana celebramos y demostramos nuestra solidaridad con los defensores de la tierra y las v铆ctimas de la represi贸n estatal en todo el planeta. Por un mundo sin capitalismo, Estados o prisiones.

隆Libertad a Fidencio Aldama!

隆Libertad a todxs lxs presxs!

Grupo de apoyo a Fidencio Aldama

Communique for the Week of International Agitation Against Extractivist Capitalism and for Freedom

For the week of agitation against extractivist capitalism and for freedom, we want to express our respect and solidarity with the different expressions of resistance in defense of land and territory and against state repression taking place throughout the globe.

Extractive capitalism and state repression work hand in hand. Those who refuse to submit to the requirements of capital and the state, who defend their territories, communities, self-determination, and autonomy, are constantly targeted with threats, harassment, imprisonment, disappearance, and assassination. Capitalism鈥檚 ceaseless hunger for 鈥渘atural resources,鈥 along with the infrastructure required to extract, transport, process, and sell these natural resources, means a constant war brought by capital against the earth. Projects of extractive capitalism are backed by state violence, with the police, military, courts, and prisons continually employed to intimidate and quash community organization and land defense.

Our compa帽ero, Fidencio Aldama P茅rez, is serving a fifteen-year sentence in Ciudad Obreg贸n, Sonora, Mexico, for joining his community of Loma de B谩cum in resistance to US-based Sempra Energy, and their attempt to construct the Sonora Pipeline through Yaqui territory. Rather than bowing to clientalism or cooptation, Fidencio Aldama and the town of Loma de B谩cum have stood firm in their rejection of the natural gas pipeline. Fidencio鈥檚 imprisonment has been one of many consequences for the community.

Fidencio Aldama is also serving a fifteen-year sentence for being Indigenous, for practicing and teaching his culture and his customs, for defending his territory as an essential part of his being. Within a state and an entire civilization which grows in strength from the elimination of Indigenous people, the disarticulation of their community organization, and the theft and plunder of their territories, being Indigenous is a threat. The prison system is just one way the state deals with that threat.

The climate of terror that has engulfed Loma de B谩cum since the introduction of the pipeline project has not ended with Fidencio鈥檚 arrest. On July 9 of this year, the military invaded Loma de B谩cum under the pretext of a supposed drug raid, threatening the autonomy of the Yaqui people and disobeying their traditional authorities. On July 14, fifteen people were disappeared from Yaqui territory, ten of which remaining missing, seven of whom are Indigenous Yaquis from B谩cum. These acts of violence and intimidation take place within an ongoing dispute over the route of the Sonora pipeline, and expanding mining interests in the Yaqui region.

The struggle of Loma de B谩cum is part of a much longer historical struggle of the Yaqui people, in defense of their territorial and political autonomy. This struggle has been maintained through the Spanish invasion and the foundation of the Mexican nation-state, the Porfiriato and the post-revolutionary governments. It continues against the contemporary forces of neoliberal capitalism and the dirty tricks of President L贸pez Obrador鈥檚 so-called fourth transformation. The struggle of Loma de B谩cum, and the struggle for Fidencio鈥檚 freedom, are also part of the plurality of resistances throughout the globe, which are resisting capitalist annihilation, as well as state domination, subordination, and repression.

This week we celebrate and show our solidarity with land defenders and victims of state repression across the globe. For a world without capitalism, states, or prisons.

Free Fidencio Aldama!

Free all prisoners!

Fidencio Aldama Support Group

Comparte esto:

Me gusta esto: Me gusta Cargando…