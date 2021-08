–

Hoy estamos aqu铆, en la calle, clamando por la defensa de los derechos del pueblo afgano, por la libertad de las mujeres y ni帽as afganas.

La ocupaci贸n del poder por los talibanes trae consigo el aumento de la violencia extrema sobre el pueblo afgano; especialmente sobre las mujeres y ni帽as. A la violencia actual se le suma la miseria, la sequ铆a y la falta de alimentos.

La geopol铆tica criminal de los estados ha alimentado esta situaci贸n a lo largo de d茅cadas. D茅cadas de control imperialista, militarista y de corrupci贸n para ahora abandonar a su suerte al pueblo afgano y dejando en una situaci贸n de especial vulnerabilidad a mujeres y menores. Esos estados, pa铆ses que se ponen medallas en el falso nombre de la libertad, la suya; no lo pensaron dos veces para financiar a fundamentalistas religiosos y terroristas y a gobiernos corruptos, con tal de llevar a cabo sus propios intereses revanchistas; y de saquear recursos y riquezas de una tierra que no es la suya.

Por eso salimos, para exigir solidaridad y responsabilidad compartida de los estados, para que activen urgentemente los corredores humanitarios que permitan la salida segura de las personas refugiadas, y se garantice su acogida y protecci贸n. No al cierre de fronteras. 隆Basta ya de racismo institucional! Aprovechamos que estamos aqu铆 tambi茅n para pedir al estado espa帽ol la regularizaci贸n de las personas migrantes, que deja en una situaci贸n de vulnerabilidad a煤n mayor a mujeres, ni帽as y ni帽os. 驴qu茅 hay de los menores encerrados en CIEs o deportados ilegalmente? 驴y qu茅 pasa con las jornaleras de Huelva explotadas laboralmente y agredidas sexualmente? 隆Queremos justicia! 隆No nos olvidamos!

Defendemos un feminismo internacionalista y laico, porque sabemos que somos una cadena donde todas contamos. No queremos dejar de hacer una cr铆tica al lugar que tiene la mujer en las religiones patriarcales, ya que la mujer no puede liberarse bajo ninguna religi贸n. Las religiones no dejan de ser herramientas de control y sumisi贸n contra las mujeres y ni帽as. Pero no podemos mirar hacia otro lado cuando esta cr铆tica proviene de sectores, que lejos de defender la libertad de nadie, quieren utilizar la violencia sufrida para intentar legitimar discursos xen贸fobos, imperialistas y que atentan tambi茅n contra nuestras hermanas y sus derechos.

Nosotras no nos olvidamos de las hermanas que viven bajo patriarcados coercitivos. Ser mujer o ni帽a y vivir, o m谩s bien sobrevivir, bajo un patriarcado de coerci贸n donde legislan en tu contra y te violentan con el permiso expl铆cito de las instituciones, es una condena. Y cuando eres mujer, en medio de guerras, invasiones, masacres鈥 tu cuerpo pasa a ser un campo de batalla, a sufrir la peor parte. Son ellas las que sufren matrimonios forzosos, las que ser谩n tratadas como mercanc铆a para ser esclavizadas sexualmente, las que ven amenazados sus derechos a acceder a la educaci贸n y al trabajo.

Quieren relegarlas al espacio privado, apartarlas de lo p煤blico, arrancarles la voz, el poder decidir, elegir. Quieren someterlas, oprimirlas. Negarles totalmente su autonom铆a. Quieren borrarlas, hacerlas desaparecer.

Su valent铆a a la hora de salir a las calles para llenarlas de sus voces reclamando y defendiendo lo que les pertenece, es ejemplo para todas nosotras. No queremos irnos sin nombrar a la Asociaci贸n Revolucionaria de Mujeres de Afganist谩n, una organizaci贸n afgana que lucha por los derechos de las mujeres y por una sociedad laica y democr谩tica. Fue fundada en Kabul en 1977 por Meena Keshwar Kamal, una activista estudiantil que fue asesinada en 1987 por sus actividades pol铆ticas. Durante sus tres d茅cadas de existencia, RAWA se ha opuesto a los reg铆menes que sucesivamente han regido el pa铆s. De la misma forma, la asociaci贸n se ha mostrado muy cr铆tica con la ocupaci贸n estadounidense.

No nos olvidamos que para ellas salir a la calle a hacer lo que estamos haciendo nosotras hoy aqu铆, tiene una respuesta muy diferente.

Y compa帽eras, si tocan a una, nos tocan a todas, y respondemos todas. Si a una de nosotras le tapan la boca para que no hable, el resto gritamos.

En este espacio hoy estamos nosotras, pero es por ellas. Seamos eco de su voz, que nos escuchen aquellos que deben responder y responsabilizarse.

No seremos mujeres libres mientras siga habiendo mujeres sometidas.

Plataforma 8m Badajoz

