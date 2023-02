–

De parte de Comunidad Autonoma Temucuicui January 31, 2023

Comunicado publico

Presos pol├şticos mapuche c├írcel de

Angol, ante negativa de autorizaciones, plasmado en acuerdo de termino de huelga de hambre.

Mediante el presente comunicado p├║blico, nos dirigimos

a todos nuestro pu pe├▒i, pu Lonko, pu machi, pu werken, pu lamien, pichiqueche,

kompuche y a todos quienes simpatizan y solidarizan con nuestra justa causa de

recuperaci├│n del territorio del wallmapu.

Ki├▒e: En primera instancia, queremos denunciar

p├║blicamente a la plana mayor de Gendarmer├şa de Chile, comenzando por el Alcaide de esta c├írcel, CLAUDIO GONZALES, el Director Regional de la Araucan├şa Hern├ín

Villarroel y director nacional Sebastián Urra Palma quienes, aprovechándose de

sus cargos institucionales y respaldo pol├ştico de la ultra derecha de la

pol├ştica chilena, especialmente como los diputados Gloria Navellan, Andres

Jouannet, Miguel Mellado, Jorge Rathgeb, Carmen Gloria Aravena, Felipe Kast,

Camila Flores, Andres Longton, Diego Schalper entre otros, todos conservadores,

colonos extranjeros, usurpadores quienes representan el odio y racismo hacia

nuestro pueblo Mapuche y las leg├ştimas reivindicaciones territoriales. Este

conjunto de pol├şticos corruptos y racistas solo est├ín al servicio de los

intereses de transnacionales y de brindar protecci├│n y asistencialismo a los

decadentes colonos que ocupan nuestro wallmapu, transformando a Gendarmer├şa en

sus perros falderos.

Epu: En el mismo sentido denunciamos al Teniente 1┬░ de

la c├írcel de la c├írcel de Angol, V├şctor Morales Sandoval, Cabo 1┬░ Cesar Padilla

Moraga (ANFUP) y el Sub Oficial Alexis Parra Illanes (ANSOG), as├ş como a todos los funcionario de Gendarmeria de la

cárcel de Angol, que en definitiva son

obreros remunerados por el fisco ; participaron de una toma o manifestaci├│n que

ocurri├│ el d├şa 18 de agosto de 2022 y en especial al teniente 1┬░ V├şctor Morales

Sandoval, quien pese a demandar mejoras laborales incurre en tratos racistas y discriminatorios ya que se

sindica como terroristas a

nuestras autoridades ancestrales y del mismo modo se refiere a quienes

estamos en prisi├│n pol├ştica y que fuimos parte de un acuerdo firmado con el

director regional de ese entonces, Juan Navarrete Gamboa tomado en com├║n 8

puntos. Este funcionario incurre en ilegalidades ya que trasgrede normas del

derecho internacional, incluso normas procesales del ordenamiento jur├şdico

chileno.

Kula: Del acuerdo firmado sea realizado 2 solicitudes

de manera verbal y por escrito, el primero de ello, fue el pasado 19 de

diciembre del 2022, que habla de realizar actividades culturales como el palin

en CET de la ciudad de victoria a desarrollarse el d├şa 30 de diciembre del 2022. Tambi├ęn se

solicit├│ el d├şa 06 de enero del 2023 de forma verbal y escrita autorizaci├│n para concurrir a la ceremonia culturales espiritual de Nguillatun

de 8 presos pol├şticos que se llevara a cabo en la comunidad de Temucuicui durante los d├şas 04 y 05 de febrero del presente a├▒o, en

ambas solicitudes se manifiesta que la respuesta fueran al breve tiempo y de

forma escrita, sin embargo ambas respuesta no fueron notificadas de forma

escrita solo una declaraci├│n verbal del alcaide subrogante Claudio Gonzales a se├▒alar

que lo llamaron de ÔÇť ARRIBA Y QUE EL DE ARRIBA

, DIJO QUE NO AUTORIZABA NINGUNA DE LAS SALIDASÔÇŁ , hasta el momento no sea

entregado la respuesta de manera escrita, en donde se notifique con argumentos

válidos el rechazo de ambas solicitudes. En claro ejemplo, faltando al

profesionalismo que dicen tener, no respetando sus propias normativas

especialmente el decreto N┬░ 518 en respuestas de solicitudes realizadas.

Meli: Por ├║ltimo, frente a todas estas ilegalidades,

arbitrariedades y tratos racistas, no

descartamos, acciones legales en contra quienes incurrieron en las

declaraciones de carácter injuriosas y

calumniosas , as├ş tambi├ęn a quienes no han respetado el acuerdo vigente que fue

firmado dentro del marco legal con Gendarmeria y nuestras autoridades

ancestrales y tambi├ęn a quienes incitaron a la violencia y discriminaci├│n en

contra de nuestras autoridades y a los presos pol├şticos que fuimos parte del

mencionado acuerdo. De esta forma hacemos el llamado a todas nuestras

comunidades que son parte del proceso de recuperaci├│n a estar en alerta al

proceso de nuestro m├│dulo de los presos pol├şticos mapuche.

Con dignidad y lucha atentamente

1- Jose Queipul Huaiquil

2- Simon Huenchullan Millanao

3- Miguel Torres

4- Antoni Torres

5- Ismael Ruiz

6- Matias toris

7- Joaquin Millanao

8- Maximo Queipul

9- Alejandro Liguen

10-

Patricio

Queipul

11-

Fabian

Llanca

12-

Fredy

Marileo

13-

Luis

TRamolao

14-

Boris

Llanca

15-

Antu

llanca

16-

Pedro

Palacio

17-

Jorge

Palacio

Presos Pol├şticos Mapuche ÔÇô C├írcel de Angol

Marte 31 de enero 2023