De parte de Oveja Negra April 5, 2022 123 puntos de vista

El gobierno peruano ha decretado la inmovilidad obligatoria durante el día 5 de abril para tratar de hacer frente a las manifestaciones de los transportistas en el país. Ya me imagino a algún que otro votante dolido por tamaña noticia: ¡el proclamado gobierno del pueblo tomando decisiones tan autoritarias contra el propio pueblo! (¡Ni que fuera por primera vez!) El gobierno del pueblo manda a la gente a meterse a sus casas y no sacar de allí sus narices hasta que se calmen las aguas turbias de las manifestaciones. Hay que poner orden, aunque más que orden parezca un desorden total lo que vivimos.

En verdad, la cuestión de que sea un gobierno de izquierdas el que haga tamaño decreto para responder a unas huelgas no significa nada excepto para algunos creyentes de las distintas iglesias del Izquierdismo. De hecho, parece ser que algunos izquierdistas en Perú ya ni siquiera consideran al gobierno actual como de izquierdas. Allá ellos con sus cuestiones de fe y de definiciones. Lo llamativo es otro: parece que la escuela de la pandemia ha enseñado una vez más a los mandamases que se puede mandar a la gente a no salir de sus casas bajo cualquier excusa. En la pandemia, claro, esta medida estaba autorizada nada menos que por la mismísima ciencia: y contra la ciencia, ¿quién es el guapo que va a decir algo? Pues ya se ve lo que en verdad ha significado este encierro: que más importante ha sido la orden del encierro en sí y la obediencia de las masas que su justificación, que era más bien secundaria. Claro está, el encierro del 5 de abril no tiene una justificación aparentemente tan inapelable como la pandemia, pero como ya se ha practicado tamaño experimento social, ¿por qué no volverlo a practicar una vez más por un poco de tiempo?

Seguro que no tardarán en aparecer aquellos que intentarán convencernos a todos de que esta medida de 5 de abril es injustificable, inconstitucional y anti-democrática. Sería interesante preguntarles si el encierro de la pandemia tampoco fue justificable. Hablarán incluso de la importancia de la desobediencia civil, aunque solo sea para que puedan a salir de compras o darse una vuelta con su coche. Obedecer desobedeciendo. Si alguien afirma que esta última medida del gobierno es injustificable, mientras que el encierro de la pandemia sí tenía justificación, estaríamos ante el resultado de la capacidad de algunos de apreciar las diferencias y de la más absoluta ceguera a la hora de darse cuenta de las importantes similitudes que hay entre las dos situaciones. Todas las bondades de las medidas anti-covid, en verdad, se oscurecen ante la monstruosa evidencia que sigue: la humanidad, el orden y su seguridad sobrevivirán a la pandemia, a un par de guerras, no importa si contra los virus o contra algún enemigo más tradicional, cómo no?, pero lo que realmente va a salir maltrecho de toda esta situación es lo poco que nos quedaba de libertad (y no estoy hablando de las libertades de las que hablan los políticos, los expertos y los activistas: estas no son más que las armas del sistema para ordenarse y resguardarse).

Hablar todavía a estas alturas de esperanzas y de que los hombres conservan perfectamente su libertad es una cosa de ilusos. Allí donde está la sociedad de masas, donde está el Estado y el Capital, donde reinan los mecanismos técnicos, libertad tiende a ser suprimida. Incluso si hoy mismo se derogara este decreto de inmovilidad, una cosa que saludaríamos sin duda, esto no significaría más que una anécdota en la Historia: el día de mañana será la continuación renovada del día de ayer.