De parte de Briega June 23, 2022 159 puntos de vista

Comunicado sobre el fin de la Huelga del Metal

En CNT Santander nos hemos quedado perplejas ante el preacuerdo al que se ha llegado anoche entre PYMETAL y los sindicatos verticales. Nos sorprende tambi茅n la mediaci贸n del supuesto 鈥済obierno m谩s progresista de la historia鈥.

Para empezar, quieren vender como victoria que no se toque ni el plus de distancia ni el contrato de relevo, derechos ganados hace tiempo. Estos dos puntos no deber铆an entrar en juego ni considerarse una victoria, estos dos puntos deber铆an ser intocables. Para seguir, parece que a los sindicatos verticales y a los gobiernos que han intervenido la negociaci贸n les parece un buen acuerdo negociar unos atrasos por debajo de lo que deber铆an ser. No sabemos si sus gabinetes, repletos de abogados profesionales en el tema, se han olvidado de decirles que los atrasos hay que abonarlos y no deber铆an negociarse por debajo. El preacuerdo es un acuerdo de m铆nimos que solo refleja las ganas de algunas de zanjar este asunto.

En CNT Santander trabajamos como podemos e intentamos informar y apoyar entre descanso y descanso del trabajo, las que no somos obreras del metal, y las que s铆 lo son han estado 20 d铆as en pie de guerra de piquete en piquete. Recordamos que nosotras no tenemos liberados ni recibimos subvenciones del gobierno, el mismo que quiere dar por v谩lido un acuerdo miserable.

Creemos que este acuerdo solo menosprecia el enorme esfuerzo humano y econ贸mico que ha supuesto esta huelga para la clase obrera. No entendemos c贸mo los sindicatos verticales, UGT, CCOO y USO, se atreven a mandar a la huelga a sus afiliados sin organizar una caja de resistencia digna para que la negociaci贸n se d茅 siempre como si estuvi茅ramos en el primer d铆a de huelga y no se tenga que ceder ante migajas ni se resienta por la necesidad. Si los sindicatos m谩s ricos, regados de subvenciones por aquellos que han mediado en la negociaci贸n, no son capaces de hacerlo 驴entonces qui茅n? Creemos que no es cuesti贸n de ser capaces, todo es ponerse, creemos que es cuesti贸n de principios, de que no les importa y que no quieren.

Desde luego cabe una reflexi贸n por parte de las organizaciones anticapitalistas y revolucionarias de Cantabria; quiz谩s no hemos sabido responder a tiempo y organizar lo que deber铆an haber organizado las entidades convocantes. En CNT Santander tendremos esta reflexi贸n e intentaremos estar preparados para la pr贸xima, si el conflicto termina hoy, o en estos pr贸ximos d铆as si el conflicto contin煤a.

Seguimos mandando nuestro apoyo y estamos orgullosas de todos los compa帽eros y compa帽eras que han resistido estos 20 d铆as de huelga. Seguimos, tambi茅n, llamando a la organizaci贸n de los trabajadores y trabajadoras en los centros de trabajo en torno a un modelo de sindicalismo que no delegue la defensa de sus intereses en nadie que no sean ellos y ellas mismas. Recordamos que nosotras no tenemos liberados ni recibimos subvenciones del gobierno y por tanto son los trabajadores y trabajadoras que integramos el sindicato quienes deciden lo que es mejor para ellos y para ellas. Nadie m谩s.