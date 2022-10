–

De parte de Briega October 9, 2022

El 20 de septiembre emiti贸 sentencia (No 1161/2022) el Tribunal Supremo al recurso de Interpueblos contra la sentencia 209/2020 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que estim贸 el recurso interpuesto por la entidad sionista Asociaci贸n Acci贸n y Comunicaci贸n sobre Oriente Medio (ACOM), contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo contencioso Administrativo n潞3 de Santander referida al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Reinosa, del a帽o 2016, en que se apoyaba la causa palestina y de manera m谩s particular se declaraba Reinosa Espacio Libre de Apartheid Israel铆 y se fomentaba la cooperaci贸n con el movimiento Boicot Desinversiones y Sanciones (BDS).

Finalmente, se nos ha dado a raz贸n al reconocer el derecho que tienen las administraciones locales a emitir declaraciones pol铆ticas, m谩s all谩 de los temas y competencias municipales.

Resultaba indignante que, como resultado de la sentencia del TSJC, no se considerara v谩lido manifestar su adhesi贸n y apoyo a la resoluci贸n del Parlamento Europeo de 17 de diciembre de 2014, por la que se reconoce el Estado de Palestina, y mostrar la solidaridad con la poblaci贸n de los territorios ocupados, instando a la ONU a garantizar su protecci贸n y a obligar a Israel a cumplir la legalidad internacional.

La jurisprudencia que crea esta sentencia vuelve a dar voz a las entidades locales, diputaciones y parlamentos auton贸micos que podr谩n manifestarse con arreglo a los postulados que emanan de los organismos internacionales, sobre el caso del que se trate, dado que ellos son la fuente de la Ley Internacional, que es la base para considerar ilegal y condenar al sistema de apartheid israel铆.

Este hecho es de gran importancia, pues pone l铆mite a las pretensiones del sionismo a entorpecer, por la v铆a judicial, las declaraciones de apoyo a la causa palestina y la denuncia del Estado de Israel como violador de los derechos humanos y las resoluciones de la ONU. En este sentido, se abre el camino para que m谩s entidades aprueben resoluciones similares a las de Reinosa.

En lo que no podemos estar de acuerdo con la sentencia es en negar la posibilidad de que una entidad local, de manera voluntaria, decida no hacer contratos con empresas que se enriquecen por su complicidad con la violaci贸n de los derechos humanos. Si nuestro ordenamiento jur铆dico y el Tribunal Supremo anteponen el inter茅s empresarial al de las personas es algo que nos parece deleznable y, por nuestra parte, no lo compartimos. Si los derechos de los pueblos no los protegen las leyes, estas habr谩 que cambiarlas.

En el a帽o 2016, a propuesta de Interpueblos, los ayuntamientos de Bezana, Cabez贸n de la Sal, Camargo, San Vicente de la Barquera, Torrelavega y Val de San Vicente aprobaron en pleno mociones similares a la de Reinosa. Esta 煤ltima incorporaba los siguientes apartados:

Manifestar su adhesi贸n y apoyo a la resoluci贸n del Parlamento Europeo de 17 de diciembre de 2014 por la que se reconoce el Estado de Palestina. Mostrar su solidaridad con la poblaci贸n de los territorios ocupados instando a la ONU a garantizar su protecci贸n y obligar a Israel a cumplir la legalidad internacional. Declarar el municipio de REINOSA 芦Espacio Libre de Apartheid Israel铆禄 (ELAI) y darle difusi贸n entre la ciudadan铆a, haciendo uso del Sello Espacio Libre de Apartheid Israel铆 en su web que recibir谩 de la Red Solidaria contra la Ocupaci贸n de Palestina. Adoptar las medidas legales oportunas para que los procesos de contrataci贸n y compra incluyan previsiones que impidan contratar servicios o comprar productos a empresas c贸mplices de violaciones del Derecho Internacional y que no acaten el Derecho de Autodeterminaci贸n del pueble palestino (Resoluci贸n 242 del consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Declaraci贸n de la Corte Internacional de Justicia de 9 de julio de 2004, el Estatuto de Roma de la corte Penal y la Resoluci贸n 194 de la Asamblea General de la ONU). Fomentar la cooperaci贸n con el movimiento 芦Boicot, Desinversiones y Sanciones禄 (BDS), articulado a nivel estatal por la Red Solidaria contra la Ocupaci贸n de Palestina, y a nivel auton贸mico por el Comit茅 de Solidaridad con la Causa 脕rabe.

De las mociones aprobadas en los siete municipios, seis de ellas fueron recurridas por ACOM a los tribunales y la sentencia fue anulatoria de las mismas, desestimando los ayuntamientos cualquier recurso. Solo en el caso de la de Reinosa, al poderse personar Interpueblos en la causa, lleg贸 hasta el Tribunal Supremo. Fue posible gracias a todas las personas que conf铆an en el Comit茅 de Solidaridad con los Pueblos-Interpueblos.

Con la difusi贸n de este comunicado estaremos ayudando a hacer frente a la expansi贸n del sionismo y sus aliados de la extrema derecha europea. Lo que no consiguen con la raz贸n, lo persiguen por la fuerza o torticeramente con las leyes.

Santander, 4 de octubre de 2022

Comit茅 de Solidaridad con los Pueblos- Interpueblos