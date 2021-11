–

De parte de CGT Madrid Castilla La Mancha November 10, 2021

Desde la secci贸n sindical CGT 鈥 Asispa denunciamos la situaci贸n que est谩n atravesando bastantes familias con menores a cargo en nuestro centro Caracolas:

En estos 煤ltimos dos meses hemos acogido a muchas familias solicitantes de asilo y a personas en distintas situaciones administrativas llegando a ocupar 300 plazas, el m谩ximo de ocupaci贸n establecido por la normativa del pliego. Las familias solicitantes de asilo suelen quedarse en Caracolas hasta que formalizan su proceso y obtienen la carta blanca, documento con el que se encuentran regularizados temporalmente. Una vez obtenida, el ministerio del interior debe concederles plaza en otros centros de acuerdo con el sistema de protecci贸n. Sin embargo, el ministerio actualmente se halla colapsado y carece de plazas, provocando que las familias permanezcan en Caracolas. Como consecuencia, nuestro centro se ha mantenido con m谩xima ocupaci贸n y, aunque su fin es atender a personas en situaci贸n de emergencia social, no ha podido disponer de plazas para personas que necesitaban un alojamiento y cumpl铆an con los criterios de acceso a Caracolas.

Ante esta circunstancia, los responsables del ayuntamiento de Madrid, Samur Social y Asispa, encargados de la gesti贸n de plazas de Caracolas, han decidido expulsar a familias con menores del centro para disponer de plazas libres. A principios de noviembre se ha comunicado mediante una entrevista y una carta a varias familias con menores que tienen un plazo de 15 d铆as para abandonar Caracolas, quedando pendientes a煤n m谩s familias por informar. En este breve plazo de tiempo deben buscar una vivienda por su cuenta o contactar con otras organizaciones que puedan alojarles. En caso de agotar el per铆odo y no encontrar ning煤n alojamiento tendr谩n que dormir en la calle con menores. Sin embargo, estas familias no tienen capacidad econ贸mica para mantenerse por su cuenta, carecen de permiso de trabajo y no cuentan con el apoyo de familiares o de una red social. Algunas de ellas han acudido a oficinas del Ministerio del Interior y de otras organizaciones como Cruz Roja, pero no han obtenido ning煤n tipo de alternativa que solvente su situaci贸n.

Frente a esta grave vulneraci贸n de derechos denunciamos al Ministerio del Interior, el Ayuntamiento de Madrid, Samur Social y Asispa por abandonar a familias con menores en la calle en per铆odo de invierno.

