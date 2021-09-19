COMUNICADO DEL COMITÉ CLANDESTINO REVOLUCIONARIO INDÍGENA-COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.
MÉXICO.
19 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
AL PUEBLO DE MÉXICO:
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO:
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL:
A LA EUROPA DE ABAJO Y A LA IZQUIERDA:
PRIMERO.- EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, EN HORAS DE LA MAÑANA Y ENCONTRÁNDOSE LA DELEGACIÓN ZAPATISTA AÉREA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MIEMBROS DE LA ORCAO, ORGANIZACIÓN PARAMILITAR AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, SECUESTRARON A LOS COMPAÑEROS SEBASTÍAN NUÑEZ PEREZ Y JOSE ANTONIO SANCHEZ JUAREZ, AUTORIDADES AUTÓNOMAS DE LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO DE PATRIA NUEVA, CHIAPAS.
LA ORCAO ES UNA ORGANIZACIÓN POLÍTICO-MILITAR DE CORTE PARAMILITAR, TIENE UNIFORMES, EQUIPOS, ARMAS Y PARQUE OBTENIDOS CON EL DINERO QUE RECIBEN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES. SE QUEDAN CON UNA PARTE Y LA OTRA LA DAN A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE PUBLIQUEN QUE SE ESTÁ CUMPLIENDO CON EL ASISTENCIALISMO. CON ESAS ARMAS DISPARAN TODAS LAS NOCHES CONTRA LA COMUNIDAD ZAPATISTA DE MOISÉS Y GANDHI.
EL EZLN AGUARDÓ CON PACIENCIA HASTA AGOTAR LOS CANALES POSIBLES PARA LA SOLUCIÓN. MIENTRAS EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SABOTEABA Y ESTORBABA LA LIBERACIÓN, FUERON ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA IGLESIA CATÓLICA PROGRESISTA QUIENES VALORARON CON JUSTEZA LO QUE PODRÍA OCURRIR.
SEGUNDO.- LOS COMPAÑEROS ESTUVIERON PRIVADOS DE SU LIBERTAD POR 8 DÍAS Y FUERON LIBERADOS EL DÍA DE HOY, 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, GRACIAS A LA INTERVENCIÓN DE LOS PÁRROCOS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Y DE OXCHUC, PERTENECIENTES A LA DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL. A LOS COMPAÑEROS SE LES DESPOJARON DE UN RADIO DE COMUNICACIÓN Y SEIS MIL PESOS EN EFECTIVO QUE PERTENECEN A LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO.
TERCERO.- EL DELITO DE SECUESTRO ESTÁ PENADO POR LAS LEYES DEL MAL GOBIERNO Y POR LAS LEYES ZAPATISTAS. MIENTRAS EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SOLAPA Y ALIENTA ESTOS CRÍMENES, Y NO HACE NADA, EL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL PROCEDIÓ A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LIBERAR A LOS SECUESTRADOS Y DETENER Y SANCIONAR A LOS RESPONSABLES DEL CRIMEN.
CUARTO.- SI EL CONFLICTO NO ESCALÓ HASTA LLEGAR A UNA TRAGEDIA, FUE POR LA INTERVENCIÓN DE LOS PARROCOS MENCIONADOS, LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS MOVILIZACIONES Y DENUNCIAS QUE EN MÉXICO Y, SOBRE TODO, EN EUROPA, SE REALIZARON.
QUINTO.- EL DESGOBIERNO DE RUTILIO ESCANDÓN ESTÁ HACIENDO TODO LO POSIBLE PORQUE SE DESESTABILICE AL SURORIENTAL ESTADO MEXICANO DE CHIAPAS:
REPRIME CON LUJO DE VIOLENCIA A L@S NORMALISTAS RURALES.
SABOTEA LOS ACUERDOS TOMADOS ENTRE EL MAGISTERIO DEMOCRÁTICO Y EL GOBIERNO FEDERAL, ORILLANDO A LOS MAESTROS A MOVILIZARSE RADICALMENTE PARA QUE SE CUMPLAN DICHOS ACUERDOS.
SUS ALIANZAS CON EL NARCOTRÁFICO PROVOCAN QUE LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS SE VEAN OBLIGADAS A FORMAR GRUPOS DE AUTODEFENSA, PORQUE EL GOBIERNO NADA HACE PARA PRESERVAR LA VIDA, LIBERTAD Y BIENES DE LOS POBLADORES. EL GOBIERNO DE CHIAPAS NO SÓLO SOLAPA A LAS BANDAS DE NARCOTRAFICANTES, TAMBIÉN ALIENTA, PROMUEVE Y FINANCIA A GRUPOS PARAMILITARES COMO LOS QUE ATACAN CONTINUAMENTE COMUNIDADES EN ALDAMA Y SANTA MARTHA.
LLEVA ADELANTE UNA POLÍTICA DE VACUNACIÓN PROPOSITIVAMENTE LENTA Y DESORDENADA QUE ESTÁ PROVOCANDO INCONFORMIDADES ENTRE LA POBLACIÓN RURAL Y QUE NO TARDARÁ MUCHO EN EXPLOTAR. MIENTRAS TANTO, SUBE EL NÚMERO DE MUERTES POR COVID EN LAS COMUNIDADES SIN QUE SE TOMEN EN CUENTA.
SUS FUNCIONARIOS ESTÁN ROBANDO TODO LO QUE PUEDEN DEL PRESUPUESTO ESTATAL. TAL VEZ PREPARÁNDOSE PARA UN COLAPSO DEL GOBIERNO FEDERAL O APOSTANDO POR UN CAMBIO DE PARTIDO EN EL PODER.
AHORA TRATÓ DE SABOTEAR LA SALIDA DE LA DELEGACIÓN ZAPATISTA QUE PARTICIPA EN LA TRAVESÍA POR LA VIDA, CAPÍTULO EUROPA, ORDENANDO A SUS PARAMILITARES DE LA ORCAO EL SECUESTRO DE NUESTROS COMPAÑEROS, DEJANDO IMPUNE EL CRIMEN, Y TRATANDO DE PROVOCAR UNA REACCIÓN DEL EZLN CON EL FIN DE DESESTABILIZAR UN ESTADO CUYA GOBERNABILIDAD PENDE DE UN HILO.
SEXTO.- SI EL OBJETIVO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO (PVEM) ES PROVOCAR UN PROBLEMA QUE TENDRÁ REPERCUSIONES INTERNACIONALES, ASÍ COMO DESESTABILIZAR AL RÉGIMEN EN EL PODER, ES MEJOR QUE RECURRA A LA CONSULTA DE REVOCACIÓN DE MANDATO.
EL PVEM ES UNO DE LOS NOMBRES QUE EL VIEJO PRIÍSMO USA EN ESTAS TIERRAS. A VECES ES PAN, A VECES ES PRD, AHORA ES PVEM MALAMENTE DISFRAZADO COMO PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL. SON LOS MISMOS DELINCUENTES DE ANTES Y AHORA SON PARTE DEL MAL LLAMADO MOVIMIENTO “OPOSITOR”, COMO “QUINTA COLUMNA” EN LA 4T.
LOS RESPONSABLES SON: Rutilio Escandón y Victoria Cecilia Flores Pérez.
SI LO QUE QUIEREN ES QUITAR AL ACTUAL GOBIERNO FEDERAL, O PROVOCARLE DIFICULTADES COMO REPRESALIA POR LAS INVESTIGACIONES PENALES QUE TIENEN EN SU CONTRA, O ESTÁN JUGANDO EN UNA DE LAS FACCIONES QUE SE DISPUTAN LA SUCESIÓN DEL 2024. USEN LOS CANALES LEGALES A LOS QUE TIENEN ACCESO Y DEJEN YA DE JUGAR CON LA VIDA, LIBERTAD Y BIENES DE LOS CHIAPANECOS. VOTEN Y LLAMEN A VOTAR POR LA REVOCACIÓN DEL MANDATO Y DEJEN DE JUGAR CON FUEGO PORQUE SE VAN A QUEMAR.
SÉPTIMO.- LLAMAMOS A LA EUROPA DE ABAJO Y A LA IZQUIERDA Y A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL A MANIFESTARSE FRENTE A LAS EMBAJADAS Y CONSULADOS DE MÉXICO, Y EN LAS CASAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA EXIGIRLES QUE SE DEJEN YA DE PROVOCACIONES Y ABANDONEN EL CULTO A LA MUERTE QUE PROFESAN. LA FECHA ES EL VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE DE ESTE 2021.
ANTE LA ACCIÓN Y OMISIÓN DE LAS AUTORIDADES ESTATALES Y FEDERALES FRENTE AL CRIMEN ACTUAL Y LOS ANTERIORES, TOMAREMOS LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA QUE SE APLIQUE LA JUSTICIA A LOS CRIMINALES DE LA ORCAO Y FUNCIONARIOS QUE LOS APADRINAN.
ES TODO. PARA OTRA OCASIÓN YA NO HABRÁ COMUNICADO. O SEA NO HABRÁ PALABRAS, SINO HECHOS.
Desde las montañas del Sureste Mexicano.
A nombre del CCRI-CG del EZLN
Subcomandante Insurgente Galeano.
México, 19 de septiembre del 2021.
Publicado originalmente en la página de Enlace Zapatista: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/09/19/chiapas-al-borde-de-la-guerra-civil/
Fuente: Centrodemedioslibres.org