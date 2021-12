–

Comisi贸n Sexta Zapatista.

Coordinaci贸n Traves铆a por la Vida-Cap铆tulo Europa.

14 de Diciembre del 2021.

A las organizaciones, movimientos, grupos, colectivos, pueblos originarios, e individualidades de las distintas geograf铆as de la tierra ahora conocida como Slumil K麓ajxemk麓op.

De la Delegaci贸n Zapatista La Extempor谩nea.

Compa帽eras, compa帽eroas, compa帽eros:

Hermanoas, hermanas, hermanos.

Les saludamos desde las monta帽as del Sureste Mexicano y les avisamos que ya todas las compa帽eras y compa帽eros de la delegaci贸n a茅reo-transportada que, durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de este a帽o del 2021, les visitaron en sus respectivas geograf铆as, ya est谩n en sus respectivos pueblos y posiciones.

A las 21:34 hora zapatista -20:34 hora de M茅xico-, de este 14 de diciembre: las 03:34 del 15 de diciembre, hora de Slumil K麓ajxemk麓op, se confirm贸 que todas y todos est谩n ya en sus parajes, poblados y posiciones.

Llegamos todas y todos con bien, completos y sanos. Aunque tod@s estamos movidos y conmovidos por los d铆as y noches que nos permitieron compartir con ustedes. Regresamos con una herida en el coraz贸n que es de vida. Una herida que no dejaremos que se cierre.

Ahora nos toca revisar nuestros apuntes para informar a nuestros pueblos y comunidades de todo lo que aprendimos y recibimos de ustedes: sus historias, sus luchas, su resistencia, su insumiso existir. Y, sobre todo, el abrazo de humanidad que recibimos de sus corazones.

Todo lo que les llevamos fue de nuestros pueblos. Todo lo que recibimos de ustedes, es para nuestras comunidades.

Por todo eso, por su hospitalidad, por su fraternidad, por su palabra, por su o铆do, por su mirada, por sus alimentos, por sus bebidas, por su hospedaje, por su compa帽铆a, por su historia, por el abrazo colectivo del coraz贸n que son, les decimos:

Kiitos

Danke sch枚n

Hvala ti

袘谢邪谐芯写邪褉褟 褌懈

Gr脿cies

D臎kuju

Grazie

Hvala vam

Tak skal du have

膸akujem

Ait盲h

Eskerrik asko

Merci

Diolch

Grazas

危伪蟼 蔚蠀蠂伪蟻喂蟽蟿蠋

K枚sz枚n枚m

Thanks

Go raibh maith agat

Paldies

A膷i奴

袙懈 斜谢邪谐芯写邪褉邪屑

Takk skal du ha

Dzi臋kuj臋 Ci

Obrigada

Mul葲umesc

小锌邪褋懈斜芯

啸胁邪谢邪 胁邪屑

Tack

Te艧ekk眉rler

隆Gracias SLUMIL K麓AJXEMK麓OP!

Pronto nos comunicaremos de nuevo con ustedes, porque la lucha por la vida no ha terminado. Tenemos todav铆a mucho que aprenderles y mucho que abrazarles.

Hasta pronto, compas.

Desde las monta帽as del Sureste Mexicano.

A nombre de La Extempor谩nea Zapatista.

Subcomandante Insurgente Mois茅s.

Coordinador.

M茅xico, Diciembre del 2021.

Publicado originalmente en la p谩gina de Enlace Zapatista: https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/12/15/gracias/

