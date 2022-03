Comunicados de anarquistas de Bielorrusia, Ukrania, Reino Unido, Estado espa帽ol, antes y despu茅s de la invasi贸n de Ukrania por las fuerzas militares rusas.

– [Bielorrusia] 隆Soldado! 隆El enemigo est谩 en Minsk, no en Kiev!

Putin, con sus ambiciones imperialistas, amenaza con invadir Ucrania. Lukashenko est谩 listo para apoyar a su amo en el Kremlin enviando soldados bielorrusos a la guerra en otro pa铆s. Los intentos de infundir patriotismo en la sociedad bielorrusa, aunque pasajeros, son muy modestos. Los soldados tendr谩n que morir por el zar ruso.

Pero, como antes, cada soldado tiene una opci贸n. Incluso si esa elecci贸n aqu铆 y ahora parece improbable. En los momentos cr铆ticos, todos mostramos una gran determinaci贸n. La guerra de Rusia por la influencia en Ucrania no es una guerra de soldados bielorrusos. El dictador Lukashenko y el emperador Putin son los verdaderos enemigos de los pueblos de Bielorrusia, Ucrania y Rusia.

Quieren arrojarte como carne al frente, para mostrar el poder de un hombre que nunca aparecer谩 en este frente. El coraje y el esp铆ritu de camarader铆a son desconocidos para 茅l y su s茅quito.

Soldados, en sus manos hay un arma que puede liberarlos a ustedes y a sus camaradas del derramamiento de sangre y la guerra in煤tiles. Rebeli贸n contra los oficiales y los pol铆ticos codiciosos. 隆Si alguien debe perecer en todo este conflicto, es la dictadura bielorrusa y el imperio ruso!

隆Por un mundo sin guerras, dictadores e imperios!

Anarquistas de Bielorrusia

– En el conflicto imperialista nuestra solidaridad es con la clase obrera

Discutiendo el conflicto de Ucrania

Tanto la OTAN como Rusia deben oponerse y, en caso de que se produzca una guerra, nuestro trabajo no es elegir un bando, sino trabajar para poner fin a la guerra lo antes posible. Si estalla la guerra, entonces el espectro de 1917 debe volver a hacerse realidad. La mejor defensa contra las guerras imperialistas siempre ser谩 una clase obrera poderosa y militante y el miedo a la revoluci贸n que trae consigo.



Por Iswed Tiggjan

La tensi贸n imperialista ha seguido aumentando en Europa del Este mientras Rusia y la OTAN parecen decididas a competir por la hegemon铆a en Ucrania. A pesar de las garant铆as del gobierno ucraniano de que el conflicto es poco probable, los medios occidentales han tocado continuamente los tambores de guerra para garantizar que sus ciudadanos est茅n preparados para otra guerra indirecta en caso de que Rusia decida invadir.

Sobre el papel, Rusia afirma que su postura actual se debe a preocupaciones de seguridad, siendo lo m谩s pertinente el impulso continuo de la OTAN para expandirse hacia sus fronteras. De particular preocupaci贸n es la posibilidad de que Ucrania se una a la OTAN, y Putin parece desear una garant铆a de que tal evento no ocurrir谩. Al mismo tiempo, EE. UU. y otros pa铆ses de la OTAN se posicionan como defensores de los derechos humanos y de la capacidad de los pa铆ses para elegir sus propias relaciones diplom谩ticas internacionales. Sobre el papel, ambas posiciones podr铆an tomarse como demandas razonables. Sin embargo, para entender completamente la situaci贸n tenemos que mirar un poco m谩s de cerca la realidad de las relaciones imperialistas.

Desde la ca铆da del muro de Berl铆n y el colapso de la Uni贸n Sovi茅tica, la OTAN ha buscado expandir su alcance en toda Europa del Este sirviendo para amenazar y aislar a Rusia en un esfuerzo por evitar que sea capaz de afirmarse nuevamente como una superpotencia global capaz de amenazando la fuerza de Washington.

Aportaci贸n de nuestros camaradas brit谩nicos en el Grupo Comunista Anarquista (ACG):

“Con el colapso de la Uni贸n Sovi茅tica en 1991, surgieron varias rep煤blicas que se hab铆an separado de la Federaci贸n Rusa. Entre estos estaba Ucrania, el m谩s grande en t茅rminos de masa de tierra y el m谩s importante en t茅rminos de desarrollo industrial, un desarrollo industrial que hab铆a alcanzado su cl铆max bajo Stalin y sus sucesores.

La ca铆da de la Uni贸n Sovi茅tica debilit贸 seriamente a Rusia, pero gracias al aumento de los precios del petr贸leo junto con el ascenso al poder de Putin, comenz贸 a reafirmarse. Estaba decidido a controlar e influir en los pa铆ses vecinos en sus fronteras, tanto por razones de defensa como para reafirmar su control sobre aquellas regiones que hab铆a establecido despu茅s de la Segunda Guerra Mundial.

La alianza pol铆tico-militar que hab铆a establecido con sus sat茅lites, el Pacto de Varsovia, fue disuelta. Sin embargo, la alianza pol铆tico-militar correspondiente desarrollada por los Estados Unidos y las potencias de Europa occidental, la OTAN, no se liquid贸 y sigue siendo un instrumento tanto de los EE. UU. como de varios pa铆ses occidentales componentes. De hecho, la OTAN busc贸 aumentar su influencia y ha intervenido en Kosovo, Afganist谩n y Libia. A pesar de prometer al r茅gimen ruso que no expandir铆a su influencia al este de lo que era Alemania Oriental, ha invertido sus fuerzas en los pa铆ses que rodean a Rusia, incluidos los Estados b谩lticos.

La OTAN es una maquinaria militar agresiva, no un organismo para defender pasivamente a Occidente. Ha intervenido en Libia, en Afganist谩n e Irak. Busca activamente reclutar no solo a las ex rep煤blicas sovi茅ticas como Ucrania y Georgia en su alianza, sino tambi茅n a los llamados pa铆ses neutrales como Finlandia y Suecia, ambos muy cercanos a Rusia. Exige que cada pa铆s componente de la OTAN gaste al menos el 2% de su Producto Interno Bruto en gastos militares”.

Aqu铆 podemos ver que el inter茅s de la OTAN en Ucrania est谩 lejos de ser humanitario y tiene todo que ver con la defensa de la hegemon铆a occidental contra las potencias imperialistas rivales en ascenso. Pero, 驴c贸mo entendemos las acciones de Rusia?

Aqu铆 podemos nuevamente recoger el trabajo de nuestros compa帽eros en el ACG:

“El r茅gimen de Putin est谩 concentrando grandes cantidades de tropas en las fronteras de Ucrania por varias razones. La situaci贸n interna est谩 lejos de ser saludable y la pandemia de Covid lo ha agravado. Putin desconf铆a del creciente descontento y espera que su actitud beligerante una a las masas rusas detr谩s de 茅l y les haga olvidar sus problemas econ贸micos. Esto es una apuesta, ya que las masas rusas en general no est谩n dispuestas a participar en la guerra con sus compatriotas eslavos en Ucrania, y recuerdan las desastrosas consecuencias de la guerra en Afganist谩n, cuando las tropas rusas enviadas para salvar el r茅gimen pro-ruso all铆 estaban. empantanado durante a帽os con bajas masivas”.

Es probable que ni la OTAN ni Rusia realmente quieran escalar las tensiones actuales hasta una guerra en toda regla. Hasta cierto punto, ambas partes ya han obtenido lo que quer铆an del conflicto. Biden ha aprovechado al m谩ximo la oportunidad de aumentar la presencia de tropas de la OTAN en Europa del Este, y seguramente usar谩 esto para presionar a las naciones alineadas con EE. UU. para una mayor militarizaci贸n. Para Rusia, este es un paso significativo en su camino para recuperar el alcance global de la Uni贸n Sovi茅tica. Ahora Rusia puede afirmar que no solo ha superado a EE. UU. en la guerra de poder sirio, sino que se ha enfrentado cara a cara con el imperio estadounidense sin pesta帽ear, trazando una l铆nea clara en la arena. Rusia tambi茅n ha dejado claro a Occidente que conf铆a en su poder铆o militar en desarrollo y que est谩 dispuesto a usarlo. Sin embargo, aunque ninguna de las partes desea que el conflicto se intensifique,

Por su parte, los anarquistas ucranianos de la revista Assembly se muestran esc茅pticos ante las predicciones de guerra de Occidente y afirman que

“puede que les sorprenda, pero aqu铆 no conocemos a casi nadie que est茅 interesado en esas noticias, y menos a煤n que se las tomen en serio. En su mayor parte, la gente est谩 preocupada por las facturas de energ铆a exorbitantes que est谩n provocando que m谩s y m谩s hogares tengan la calefacci贸n apagada y que las empresas trabajen o se vayan al sector oscuro precarizando a sus trabajadores. El gas ucraniano se exporta principalmente a Europa, mientras que los portadores de energ铆a para las centrales el茅ctricas se compran a Rusia y la parte ocupada de Donbass. As铆 que puedes imaginar por qu茅 ser铆amos esc茅pticos sobre estos pron贸sticos de terror de la prensa occidental”.

La Asamblea contin煤a se帽alando que el mayor impedimento para que los poderes estatales caigan en una nueva guerra a gran escala es la amenaza que tal guerra representa para todo el orden capitalista.

“…antes de 1917 [esa es la Revoluci贸n Rusa] hubo 1914, cuando toda Europa pens贸 que una peque帽a guerra victoriosa durar铆a un par de semanas, solo para resultar en una ola revolucionaria mundial que terminar铆a en 1923. Con esto en mente, podemos ver por qu茅 los pol铆ticos y las corporaciones imperialistas temen a煤n m谩s que un choque militar en el mismo centro de Europa conduzca nuevamente a una explosi贸n social comparable en sus pa铆ses (al menos en los EE. UU., teniendo en cuenta el surgimiento de la lucha revolucionaria). all铆 durante los 煤ltimos a帽os). Entonces, los l铆deres mundiales tienen la intenci贸n de dividir las esferas de influencia pac铆ficamente y agitar sus armas solo para facilitar sus negociaciones”.

Si bien estamos de acuerdo con nuestros camaradas ucranianos en su creencia de que el recuerdo de la Primera Guerra Mundial y las revoluciones obreras que gener贸 siguen siendo un poderoso elemento disuasorio, muchos gobiernos tambi茅n recuerdan la capacidad de la guerra para construir su popularidad y apoyo a corto plazo, particularmente cuando el orden capitalista ve pocas amenazas de una clase obrera revolucionaria en el horizonte. La Primera Guerra Mundial al fin y al cabo fue el resultado inevitable de la divisi贸n pac铆fica de las “esferas de influencia” habiendo llegado a su l铆mite.

Si estalla la guerra, el resultado ser铆a devastador para los pueblos ucraniano y ruso, y potencialmente para todo el planeta si la OTAN decidiera intervenir de una manera m谩s grande que las guerras de poder de los 煤ltimos 30 a帽os. Incluso si se evitara la guerra en este conflicto, el debilitamiento de la hegemon铆a estadounidense y el surgimiento de bloques (proto)imperialistas en competencia en China y Rusia significa que la perspectiva de una guerra imperialista a gran escala est谩 ahora cada vez m谩s en el horizonte. En tal situaci贸n, ser铆a fundamental evitar la trampa del campismo en la que se elige a un bando como merecedor de apoyo. Nuestra solidaridad nunca puede ser con los estados que participan en la guerra para servir sus intereses y los intereses de sus clases capitalistas. Nuestra solidaridad solo puede ir a los trabajadores de todos los pa铆ses del mundo. Tanto la OTAN como Rusia deben oponerse, y en caso de que se produzca la guerra, nuestro trabajo no es elegir un bando, sino trabajar para poner fin a la guerra lo antes posible. Si estalla la guerra, entonces el espectro de 1917 debe volver a hacerse realidad. La mejor defensa contra las guerras imperialistas siempre ser谩 una clase obrera poderosa y militante y el miedo a la revoluci贸n que trae consigo.

Iswed Tiggjan – Anarquista Comunista Meanjin

– [Reino Unido]隆Su guerra o guerra de clases!

ACG – grupo comunista anarquista

Como revolucionarios e internacionalistas, enfrentamos conflictos militares globales por primera vez en una generaci贸n, materializ谩ndose ante nosotros por primera vez desde el paisaje de terror de la Segunda Guerra Mundial. Y no ser谩 el 煤ltimo.

Las guerras de poder como Yugoslavia o Siria ya no mantienen el equilibrio de la codicia de los bloques capitalistas globales. Este conflicto actual, como el que se cierne sobre Taiw谩n, no est谩 enmascarado en una ideolog铆a sino en una competencia de formas de organizaci贸n rivales del estado. De los sistemas dictatoriales (lo que China ahora llama “unitario”) a los sistemas democr谩ticos o federados. Las fachadas capitalistas se exponen como clubes rivales de hegemon铆as pol铆tico-econ贸micas olig谩rquicas y monopolistas. Para simplificar, es una lucha de poder entre el 1% por los derechos exclusivos de cagar en el 99.

隆Ni Washington ni Mosc煤!

No es posible que nos falte la compasi贸n y el dolor por aquellos como nosotros a ambos lados de sus fronteras artificiales, a pesar de que las tergiversaciones de ambos se est谩n generalizando. Sin embargo, podemos tener claro que el da帽o colateral en ambos lados es el asesinato intencional por parte de quienes est谩n en el poder para ganar su guerra por los activos y los bienes ra铆ces.

A las ‘democracias’ nunca les importaron un carajo los trabajadores de Ucrania, ni los de Donbass (que seg煤n la ONU forman el 80% de las bajas civiles desde el fallido Acuerdo de Minsk). Para Rusia, tal vez a煤n menos en ambos lados, ya que su falta de rendici贸n de cuentas ya est谩 sist茅micamente incorporada. Ucrania puede parecer otro evento televisivo espectacular, pero ese es un intento consciente de detenernos en un momento de reconocimiento y resistencia. Un peligro real y presente de guerra global apilado sobre la crisis clim谩tica y la pandemia.

No podemos darnos el lujo de esperar y ver c贸mo se desarrolla esto. Cualquiera que sea el lado de la frontera en el que nos encontremos, debemos organizarnos, gritar, colectivizar la militancia y oponernos a esta nueva agon铆a potencial de nuestra existencia. Las fronteras no son jaulas, son vallas que hay que derribar. Ahora, urgentemente, desde el Reino Unido hasta cada parte de Ucrania, debemos luchar contra su inter茅s en nuestra supresi贸n bajo el capital con fines de lucro. Existimos para luchar, no para alimentar al estado y sus traficantes de poder.

隆Ninguna guerra sino la Guerra de Clases! Nuestras vidas y las del otro lado de la valla dependen de ello.

– [Kharkov] Actualizaciones de Ucrania

– [Kharkov assembly- AVTONOM] Mucho voluntariado, algunos saqueos: c贸mo se sobrevive en la sitiada J谩rkov a los combates y los bombardeos

