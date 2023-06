–

Despr茅s del darrer judici al company Amadeu, en el que es demanaven 8 anys de pres贸 per un robatori a una rellotgeria, l鈥檈stat el va condemnar a 4 anys de pres贸. Com que ja en duia 2 en espera de judici, l鈥橝madeu va sortir llavors en llibertat.

Un cop lliure l鈥橝madeu, amb el suport del grup, decideix presentar recurs al Tribunal suprem, recurs que no 茅s acceptat. Pel que s鈥檕pta per demanar l鈥檌ndult, sent tamb茅 rebutjat.

L鈥橝ud猫ncia decideix executar la condemna, pel que ara volen empressonar de nou a l鈥橝madeu 2 anys.

Tenint en compte que al ser una condemna de menys de 5 anys, l鈥檃dvocada va demanar que se li concedeixi el 3r grau directament. Sent aquest rebutjat, sense motiu de pes, pel que ens fa pensar que l鈥櫭簄ic motiu 茅s ser qui 茅s.

Lamentem comunicar doncs que l鈥橝madeu ha d鈥檈ntrar de nou a la pres贸 el proper 12 de juny.

Pel que tornem a cridar Amadeu llibertat!!!

Tras el 煤ltimo juicio al compa帽ero Amadeu, en el que se ped铆an 8 a帽os de c谩rcel por un robo en una relojer铆a, el estado le conden贸 a 4 a帽os de c谩rcel. Como ya llevaba 2 a la espera de juicio, Amadeu sali贸 entonces en libertad. Una vez libre Amadeu, con el apoyo del grupo, decide presentar recurso al Tribunal supremo, recurso que no es aceptado. Por lo que se opta por pedir el indulto, siendo tambi茅n rechazado. La Audiencia decide ejecutar la condena, por lo que ahora quieren encarcelar de nuevo a Amadeu 2 a帽os. Teniendo en cuenta que al ser una condena de menos de 5 a帽os, la abogada pidi贸 que se le conceda el tercer grado directamente. Siendo este rechazado, sin motivo de peso, por lo que nos hace pensar que el 煤nico motivo es ser quien es. Lamentamos comunicar pues que Amadeu tiene que entrar de nuevo en prisi贸n el pr贸ximo 12 de junio. Por lo que volvemos a gritar 隆隆隆Amadeu libertad!!!