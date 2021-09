–

COMUNICAT DE LES TREBALLADORES DEL SERVEI D鈥橝TENCI脫 SOCIOEDUCATIVA DE L鈥橝G脠NCIA ABITS:Les treballadores del Servei d鈥橝tenci贸 Socioeducativa de l鈥檃g猫ncia ABITS, pertanyent a la Direcci贸 de Feminismes i LGTBI, especialitzades en l鈥檃tenci贸 a dones treballadores sexuals dins de l鈥橝juntament de Barcelona, emetem el seg眉ent comunicat:

Despr茅s d鈥檃nys de lluita per la internalitzaci贸 del servei i equiparaci贸 de les condicions de treball amb la resta de treballadores del consistori, el 21 de setembre de 2021 el Jutjat Social N. 16 de Barcelona es va pronunciar de manera favorable i va sentenciar a l鈥橝juntament a qu猫 ens reconegui com a treballadores municipals directes, declarant l鈥橢XIST脠NCIA DE CESSI脫 IL路LEGAL de treballadores.

Com a exercici de dret, demanem a l鈥橝juntament de Barcelona que sigui coherent amb el seu discurs pol铆tic i reconegui la situaci贸 de precarietat laboral a la qual hem estat sotmeses tots aquests anys. Que mostrin el seu comprom铆s real amb la lluita contra la feminitzaci贸 de la pobresa i que reconegui els nostres drets no INTERPOSANT CAP RECURS i acceptant aquesta sent猫ncia com a ferma.

Amb tota la il路lusi贸, l’esfor莽 i el nostre comprom铆s professional, seguirem caminant cap a la defensa, garantia i foment dels de les dones, com a FEMINISTES i com a defensores de les POL脥TIQUES D’IGUALTAT d’oportunitats i de millora de situacions de precarietat i vulnerabilitat a la nostra ciutat.

Plataforma per l’Ocupaci贸 P煤blica – Municipalitzem