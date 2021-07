Els serveis jur铆dics de la Generalitat van presentar divendres passat un recurs d’apel.laci贸 a la sent猫ncia del cas d’en Marcel Vivet. La Generalitat va demanar inicialment una pena de pres贸 de quatre anys i nou mesos, i ara rebaixa la petici贸 a sis mesos.

脡s evident que la Generalitat ho recorre per l’escarni rebut post sent猫ncia i per la feina feta de difusi贸 i den煤ncia del cas d’en Marcel. Continua demanant pres贸 per un fet no provat al judici que, a m茅s a m茅s, es basa en una duplicitat d’investigacions i uns atestats policials que es podrien considerar ci猫ncia ficci贸, donant aix铆 veracitat exclusiva a la paraula dels agents dels Mossos.

脡s una anomalia democr脿tica que la Generalitat es personi com a acusaci贸 particular contra el moviment popular a favor de l’autodeterminaci贸 i contra la dissid猫ncia pol铆tica. Exigim que el govern de la Generalitat aturi la seva complicitat amb la repressi贸 de l’Estat.

La Fiscalia de l’Estat Espanyol continua mantenint la demanda de 6 anys i mig de pres贸, 600鈧 de multa i la indemnitzaci贸 de 1.560鈧.

Davant del recurs presentat per la Generalitat, el Grup de Suport Marcel Absoluci贸 manifesta que:

鈥l recurs de la Generalitat no servir脿 de res per en Marcel o els altres encausats si no es creen nous mecanismes de control del cos de Mossos d’Esquadra i es planteja un canvi radical en les pol铆tiques dutes a terme pel Departament.

鈥 Els mecanismes de control del cos de Mossos d’Esquadra, dels atestats policials i de les investigacions i acusacions de la Fiscalia espanyola han d’acompanyar i garantir els exercicis de drets fonamentals, com 茅s el dret de protesta.

鈥 La Generalitat de Catalunya ha de deixar de ser c貌mplice per acci贸 o omissi贸 de la repressi贸 de l’Estat Espanyol que criminalitza les lluites per un m贸n millor.

鈥 Reclamem la retirada de totes les acusacions particulars de la Generalitat contra manifestants i militants independentistes i dissidents pol铆tics.

El proc茅s independentista acumula m茅s de 3.000 persones perseguides i represaliades. Davant d’aquest fet, cal que seguim defensant els drets socials i pol铆tics, l’amnistia i la fi de la repressi贸 i el leg铆tim dret a l’autodeterminaci贸 i la independ猫ncia dels Pa茂sos Catalans.

NI SIS MESOS, NI UN DIA, NO ACCEPTAREM CAP ALTRA OPCI脫 QUE L’ABSOLUCI脫 D’EN MARCEL.