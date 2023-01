Comunicat del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló sobre la retirada del monument franquista del Parc Ribalta de Castelló

El Grup per la Recerca de la Mem貌ria Hist貌rica de Castell贸 valora positivament i mostra la seua satisfacci贸 pel compliment per part de l鈥橝juntament de Castell贸 de la llei de de Mem貌ria Democr脿tica i per la Conviv猫ncia de 2017 de la Comunitat Valenciana i de la recentment aprovada llei de mem貌ria estatal, que ha suposat l鈥檈liminaci贸 del monument als Caiguts del parc Ribalta i la retirada de la seua creu, un monument que representava l鈥檈xaltaci贸 dels vencedors de la Guerra Civil, una ideologia d鈥檜na Espanya triomfant i excloent que no representa a tots els seus ciutadans.

Considerem que aquesta eliminaci贸 del monument del parc Ribalta significa un acte de just铆cia i de reparaci贸 envers les v铆ctimes de la Guerra Civil i el Franquisme, ja que durant quasi 80 anys ha significat un s铆mbol de record i humiliaci贸 per a totes elles, les seues fam铆lies i la ciutadania en general.

Una societat democr脿tica necessita que els s铆mbols de la Dictadura siguin retirats de l鈥檈spai p煤blic, perqu猫 s贸n exemple de la viol猫ncia com a projecte de l鈥檈stat feixista i totalitari que el va construir i de la humiliaci贸 exercida sobre els ven莽uts.

Han sigut molts anys de treball, recerca i lluita per part del nostre col路lectiu, compartit especialment amb la Regidoria de Cultura de Castell贸, i amb la col路laboraci贸, comprom铆s i lluita portada a terme per Amics del Ribalta, la Cosa Nostra i les BAF de Castell贸, la CGT i els Iai@flautes, a tots els quals mostrem el nostre agra茂ment.

Des del 4 de gener Castell贸 茅s una ciutat m茅s digna, justa i sustentada en valors democr脿tics.