La Xènia va ser detinguda, per la policia nacional, el 18 d’octubre del 2019, a Bcn, mentre s’estava manifestant pacificament. Mitjançant la manipulació de proves, en un atestat allunyat de la veritat, una jutjessa la va enviar 13 dies a la presó de Wad Ras. Després de 23 mesos ha arribat l’escrit d’acusació de Fiscalia, que li demana 2 anys de presó, per un presumpte delicte de desordres públics. Aquesta acusació respón a la persecució ideològica per exercir el dret de protesta.

Des del grup de suport denunciem que es tracta d’un judici polític per castigar l’independentisme i la dissidència per part del govern espanyol. Per tot aixe, exigim l’absolució i el reconeixement dels danys morals i personals causats a la nostra companya Xènia i de la resta d’encausades!

Des del grup de suport a la Xènia us emplacem a continuar sortint als carrers i a seguir mobilitzades per denunciar l’estat i el seu aparell repressiu. També volem traslladar el nostre escalf a les famílies i grups de suport de la resta de represaliades i volem que sà piguen que tenen tot el nostre suport i solidaritat