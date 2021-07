–

Des de la secci贸 sindical de la CGT-SVE emetem aquest comunicat en resposta a la crisi sanit脿ria que actualment est脿 vivint el nostre territori, no solament per donar visibilitat al funcionament del servei, sin贸 tamb茅 per assenyalar culpables de la mala gesti贸 d’aquesta darrera onada COVID19.

Es palesa per tothom la situaci贸 de CAPs, Hospitals i altres serveis d’atenci贸 sanit脿ria. Llargues llistes d’espera per a les PCRs aix铆 com els TARs, derivats d’una sobresaturaci贸 del serveis d’enquestament i rastreig que actualment els SVE patim.

Actualment, al SVENM (Servei de vigilancia epidemiol贸gica Barcelona nord i Maresme) hi ha un 50% de la plantilla des de que es va iniciar la pand猫mia i a cada renovaci贸 va m茅s a la baixa. Si b茅 茅s cert que abans d’aquesta onada els casos s’havien redu茂t considerablement, era m茅s que previsible que amb mesures m茅s laxes s’increment茅s la propagaci贸 de la COVID19, malgrat l’alt percentatge de la poblaci贸 amb pauta completa.

No nom茅s amb aix貌, amb previsi贸 de m茅s retallades, el SVE ens hem vist assetjats per amenaces constants per part de la direcci贸 de RRHH de la Generalitat de Catalunya, amb ERC i Junts al capdavant, per agafar les vacances que ens pertoquen i, en cas de no fer-ho, no ens serien remunerades. Quelcom contrari als articles reflectits al TREBEP.

Actualment el SVEBNM compta amb el 30% de la plantilla activa, mentre la resta fa vacances. Amb un retard de milers de casos. M茅s retard a les trucades suposa m茅s contagis i a major velocitat.

Des de la secci贸 ens preguntem si 茅s possible que al govern de Pere Aragon猫s poc l’importi la propagaci贸 de la pand猫mia entre el jovent (els darrers en vacunar-se) doncs aquests no aporten tant de capital a l’estat com la poblaci贸 adulta. S贸n els elevats 铆ndexs d’atur entre aquests el motiu pel qual s’est脿 desestimant el col路lapse del servei? Ens ronden moltes preguntes i totes ens preocupen.

Pel jovent, pel servei i per tots els habitants de Catalunya demanem RESPOSTES.

CGT-SVE

Secci贸 Sindical de la CGT al Servei de Vigil脿ncia Epideomiol貌gica