Magdalena Aldama, Chiapas, M茅xico.

A 12 de julio de 2022.

A la Comisi贸n Interamericana de los Derechos Humanos.

A la Amnist铆a Internacional de los Derechos Humanos.

Al Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional.

A las y los Adherentes de la Sexta Declaraci贸n.

A las Organizaciones No Gubernamentales.

A los Medios de Comunicaciones.

Al Pueblo y al Mundo.

Presente.

Reciban un cordial saludo por parte de nuestro querido pueblo de Magdalenas, como voceros de nuestro pueblo seguimos y seguiremos luchando, exigiendo nuestros derechos y a la justicia verdadera.

Como bien se sabe que, desde hace cinco a帽os, nuestro pueblo vivi贸 una crisis humanitaria y econ贸mica tras ser agredidos por grupos armados que operan en Santa Martha del municipio de Chenalho. todo empez贸 por disputa de tierras de 60 hect谩reas, a base de ello ha llevado a nuestro pueblo a la pobreza, migraci贸n de muchas personas por no poder trabajar en sus parcelas y tambi茅n se han perdido muchas cosechas por el abandono de sus parcelas a consecuencia de las agresiones lo que provoc贸 desplazamientos forzados permanentes e intermitentes, as铆 como varios heridos y fallecidos.

El d铆a 23 de abril de 2021 SE implement贸 las medidas cautelares a favor de las 12 comunidades de Aldama con resoluci贸n 35/2021 de la Comisi贸n Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Donde la CIDH solicit贸 al estado mexicano:

Que adopte las medidas de seguridad necesarias para proteger y salvaguardar la vida e integridad f铆sica de las personas beneficiarias鈥

Ante la emisi贸n de las medidas cautelares se le solicit贸 al estado mexicano las dichas recomendaciones tutelar y cautelar y as铆 como nuestras exigencias como representantes y hasta el momento no existen avances contundentes de los 8 puntos de nuestras demandas, as铆 mismo; hicimos llegar ante la CIDH los siguientes puntos: (1) liberaci贸n inmediata de nuestro compa帽ero Crist贸bal Santiz 鈥減reso pol铆tico鈥, (2) investigaci贸n, desarme, detenci贸n y castigo al grupo agresor; carpetas de investigaci贸n, (3) apoyo humanitario, (4) base de operaciones mixtas, (5) arreglo de camino Cotzilnam a Xuxch鈥檈n y de Yeton a Cotzilnam, (6) equipamiento de hospital para heridos, lesionados y poblaci贸n en general. Ambulancia blindada.

Atenci贸n medica a heridos y lesionados, rehabilitaci贸n, f铆sica y psicol贸gica, (7) albergue para desplazados en las 12 comunidades, nueva escuela primaria de Tabac. Nueva agencia municipal de Tabac y coco鈥. (8) radios de comunicaci贸n y tel茅fonos satelitales.

Estas peticiones fueron presentadas el 24 de junio de 2021 ante las diferentes instancias del gobierno en conjunto con nuestra presentaci贸n legal en donde cada punto se expuso del porqu茅 se solicitan, pero hasta la fecha no ha habido cumplimientos a excepci贸n de los puntos 4 y 8 que fueron sustituidos; mandaron recorridos interinstitucional pero de igual forma las agresiones armadas continuaron hacia las diferentes comunidades despu茅s del 12 de junio las agresiones cesaron, pero las amenazas ah铆 siguen, pocas las personas que ya se han ido acercando en las orillas del r铆o a ver sus terrenos y empezar una nueva siembra por lo que ya no se pueden recuperar las plantas de sus cafetales y la siembra de la milpa son el 煤nico sustento para las familias. El punto 8 fue sustituidos por una antena repetidora de la compa帽铆a Telcel.

El punto uno; un preso pol铆tico, una persona que solo exig铆a la verdadera justicia en para su pueblo, fue detenido el d铆a 14 de marzo de 2020 mientras sal铆a de su trabajo, nuestro compa帽ero fue acusado por varios delitos de homicidio calificado y de grado tentativa, el d铆a 6 de mayo de 2022 fue aprobada en audiencia el cambio de medida a 鈥渁rraigo domiciliario鈥, a pesar del cambio de medidas nuestro compa帽ero no puede salir o transitar, mucho menos venir a su pueblo o retomar su vida libremente y sobre todo sin poder regresar A su trabajo de las tres carpetas de investigaci贸n en audiencias se ha logrado dos de las carpetas la libertad absolutoria y queda una carpeta pendiente por determinar el tribunal la fecha de la audiencia para el juicio oral por tal motivo exigimos la pronta libertad absolutoria porque es un delito fabricado por la fiscal铆a y del gobierno del estado, mientras que, aqu铆 en nuestro estado no existe la justicia verdadera, ante el incumplimiento del segundo punto; como prueba de ello de la existencia de los grupos armados y que siguen operando, asesinando como los hechos recientes el 25 de junio empez贸 un conflicto interno en Santa Martha, de los grupo armado y de la gente del comisariado por una disputa de tierras de lo que se han despojado. El gobierno nunca desarticul贸 e investig贸 estos grupos armados, mientras que los organizadores siguen libres, y las amenazas hacia nuestro pueblo sigue, aunque las agresiones armadas han cesado pero la poblaci贸n sigue viviendo en temor y con muchas afectaciones psicol贸gicas, nerviosismo, y otras enfermedades que ha provocado esta situaci贸n. Si no act煤a el gobierno ante esta problem谩tica podr铆a repetirse como sucedi贸 en Acteal en 1997 porque el paramilitarismo sigue activo y nunca se desarm贸 y es la muestra de que los verdaderos asesinos siguen transitando libremente, mientras que los inocentes que buscan la justicia verdadera, exigir sus derechos humanos, derechos a la tierra,derechos a la paz y defender al territorio siguen siendo privados de su libertad, amenazados, perseguidos.

Conforme al punto 5; no se ha tenido avances, y por lo tanto; nuestros hermanos est谩n expuestas en peligro nuestra integridad f铆sica al transitar en esos tramos, los transportes no pueden transitar cuando llueve y ante la destrucci贸n del puente Tabac es un riesgo y como consecuencia de ello, perdi贸 la vida nuestro hermano y compa帽ero Domingo Santiz en el mes de septiembre 2021.

Respecto al equipamiento del hospital b谩sico, no ha tenido suficientes materiales, ni medicamentos, como siempre nunca ha habido doctores con capacidades para la atenci贸n medica del paciente, lo cual solo mejoraron las fachadas del dicho hospital. Lo que se requiere es un buen equipamiento y buena atenci贸n para los casos de situaciones graves como fueron los hechos el 10 y 11 de enero de 2022 con los casos de nuestros hermanos Javier Hern谩ndez y Lorenzo G贸mez Ru铆z por no tener lo requerido se tuvo que trasladar al hospital de las Culturas en San Crist贸bal despu茅s fallece y no solo ellos, as铆 como el 11 de marzo con el caso de nuestro hermano Domingo G贸mez G贸mez procedente de Santiago el Pinar se tuvo que trasladar por lo mismo que en esas horas ya no hab铆a doctores en turno. Porque estos grupos armados no les importa quienes est茅n o quienes visiten nuestro pueblo, as铆 como los ingenieros que est谩n trabajando en el camino de los 2 kil贸metros y el propio recorrido interinstitucional han sido atacados como fue el 20 de febrero y as铆 no ha actuado el gobierno en contra de los agresores.

Todo este panorama llev贸 a esta causa de desplazamientos permanentes los cuales se localizan en zonas de alto riesgo de las comunidades de Xuxch鈥檈n, Coco鈥, Tabac, Ch鈥檌vit, Stzelejpotobtik y Cabecera, el ultimo desplazado permanente fue en la comunidad de Ch鈥檌vit de cinco familias el d铆a 20 de febrero de 2022 y TAMBI脡N fue herido nuestro hermano Tomas Lunez, mientras tanto el desplazamiento intermitente abarca 10 comunidades salen en sus hogares cuando los ataques armados son muy intensos hacia las diferentes comunidades y 2 comunidades afectadas por transitar zonas de riesgos, por da帽os y p茅rdidas de cosechas.

Por lo tanto; el d铆a 3 marzo fue la compensaci贸n de las tierras de las 27 hect谩reas que fueron concedidas a Santa Martha, se hizo entrega del predio 鈥淐erro Bola鈥 en Ixtapa, ante las autoridades presentaron el plano definitivo unificado. el d铆a 19 de abril se realizaron los deslindes territoriales de las 32.5 hect谩reas, falta la presentaci贸n del plano y as铆 como; est谩 en proceso ante el tribunal unitario agrario en definir como quedan los 115 comuneros si son (ejidatarios o propiedad privada). Ante la entrega del dicho predio provoc贸 a que estos grupos armados se molestaran m谩s y se agudiz贸 las agresiones armadas hacia las diferentes comunidades y a consecuencia fue herida la ni帽a Guadalupe Lunez Ru铆z de 9 a帽os el d铆a 25 de marzo.

El d铆a 14 de junio se llev贸 a cabo la firma del proyecto conciliatorio en donde qued贸 sentenciado ante el tribunal unitario agrario, esta firma es para que no se vuelva a ocurrir los despojos o un conflicto de nueva cuenta.

A pesar de las situaciones lo 煤nico que pedimos es vivir en paz y poder retomar nuestras vidas cotidianas y en donde la ni帽ez retorne a las aulas escolares, en donde el transito sea libre sin miedo, en donde ir a nuestras parcelas ya no seamos casados como animales, a trav茅s de estos acuerdos que se han firmado, los da帽os econ贸micos, materiales, f铆sicos y psicol贸gicos siguen latentes en nuestros corazones.

CABE SE脩ALAR, QUE ANTE ESTA VISITA SE REALICEN LOS SEGUIMIENTOS Y SE TRABAJEN PARA EL CUMPLIMIENTO CAVAL DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CIDH Y LAS EXIGENCIAS DE NUESTRO PUEBLO.

Exigimos el cumplimiento de las peticiones de los representantes de medidas cautelares.

Libertad inmediata e incondicional a nuestro compa帽ero Crist贸bal S谩ntiz Jim茅nez, indemnizaci贸n y reparaci贸n de da帽o hacia su persona.

Cancelaci贸n de las ordenes de aprehensi贸n los que fueron representantes de los 115 Comuneros anteriormente desde que empez贸 esta problem谩tica.

Seguimiento en atenci贸n m茅dica, psicol贸gica, rehabilitaci贸n con el caso de los heridos de gravedad y que los tres niveles de gobierno apoyen ante los recursos en atenci贸n m茅dica.

Indemnizaci贸n de los heridos y muertos a partir del 8 de mayo de 2021 hasta la fecha.

Indemnizaci贸n de p茅rdidas de cosechas.

Respetuosamente

Representantes de las 12 Comunidades Beneficiarias de las Medidas Cautelares con No. 284-18 de la CIDH.

Representantes de la Comisi贸n Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Magdalena Aldama.

