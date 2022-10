–

De parte de Kurdistan America Latina October 5, 2022 183 puntos de vista

El Comit茅 de Relaciones Exteriores y Alianzas de la Comunidad de Mujeres de Kurdist谩n (KJK) emiti贸 una declaraci贸n condenando el asesinato de la activista kurda Nagihan Akarsel en la ciudad de Sulaymaniyah, en el sur de Kurdist谩n (Bashur, norte de Irak), perpetrado ayer.

A continuaci贸n publicamos la declaraci贸n completa de la KJK:

Nos enteramos con gran rabia sobre el asesinato de Nag卯han Akarsel, miembro de la Academia Jineoloj卯 y activista desde hace mucho tiempo del Movimiento de Liberaci贸n de Mujeres de Kurdist谩n. Su asesinato es uno de una serie de asesinatos selectivos de figuras destacadas de la revoluci贸n de mujeres en Kurdist谩n por parte del estado turco fascista.

Nag卯han Akarsel fue brutalmente asesinada esta ma帽ana en la ciudad de Sulaymaniyah en la regi贸n kurda de Irak cuando sal铆a de su casa. Como periodista, escritora, militante y miembro de la Academia Jineoloj卯 (鈥淐iencia de la mujer y la vida鈥) desde hace mucho tiempo, era muy conocida dentro de la sociedad kurda, as铆 como entre las mujeres. Miraba hacia atr谩s a casi tres d茅cadas de lucha y resistencia incesantes, poniendo en pr谩ctica continuamente la filosof铆a de Jin, Jiyan, Azad卯 (Mujer, Vida, Libertad).

El reciente asesinato de Nag卯han Akarsel no constituye un caso individual. Durante casi exactamente 10 a帽os, el estado turco fascista y mis贸gino ha estado tratando de detener la Revoluci贸n de las Mujeres en Kurdist谩n asesinando a sus principales militantes. En este sentido, podemos ver un v铆nculo claro entre la masacre de Par铆s del 9 de enero de 2012 contra Sakine Cans谋z, la masacre de Koban锚 del 23 de junio de 2020, en la que murieron tres integrantes del movimiento de mujeres de Rojava y, m谩s recientemente, el asesinato de nuestra camarada Nag卯han Akarsel.

El Estado turco fascista es muy consciente del papel de liderazgo de la fuerza organizada de las mujeres dentro del movimiento de libertad kurdo. Por lo tanto, para destruir nuestra resistencia, quebrantar nuestra voluntad revolucionaria y liquidar nuestra lucha de liberaci贸n, ataca sistem谩ticamente a las mujeres l铆deres de nuestro movimiento.

Adem谩s, el asesinato de Nag卯han Akarsel se alinea con una serie de asesinatos por parte de la inteligencia turca en el Kurdist谩n del Sur en el 煤ltimo a帽o, que result贸 en la muerte de cuatro miembros y simpatizantes del Movimiento por la Libertad. Todos estos asesinatos ocurrieron en la ciudad de Sulaymaniyah, que pone a cargo a los funcionarios de la administraci贸n provincial, as铆 como al Gobierno Regional de Kurdist谩n. No aceptamos que la inteligencia del estado turco anti-kurdo pueda usar el suelo controlado por los kurdos para sus planes sucios y asesinatos brutales. Esperamos que la administraci贸n provincial de Sulaymaniyah tome urgentemente todas las medidas necesarias para proteger la seguridad de los kurdos en Kurdist谩n y arrestar a los perpetradores.

Si miramos la situaci贸n m谩s all谩 de nuestras propias fronteras, podemos reconocer una pol铆tica y actitud similar hacia las mujeres revolucionarias l铆deres en diferentes partes del mundo, lo que nos muestra que nos enfrentamos a un contraataque global de la misoginia capitalista, con el objetivo de prevenir nuestro siglo se convierta en la era de la liberaci贸n de la mujer. Por eso nos atacan con tanta brutalidad, de manera organizada y sistem谩tica. Pero hay una verdad que tienden a olvidar: no importa lo que hagan, no podr谩n impedir nuestra liberaci贸n, no podr谩n detener la revoluci贸n de las mujeres. Si nos quitan una, la supliremos con miles. Esta realidad sale a la luz hoy tambi茅n en Kurdist谩n Oriental e Ir谩n en el levantamiento popular que comenz贸 despu茅s de la muerte de J卯na Mahsa Amini.

Como organizaci贸n coordinadora confederal del Movimiento de Liberaci贸n de la Mujer de Kurdist谩n, condenamos con vehemencia al estado turco fascista, que es un estado asesino, y a sus colaboradores locales. Condenamos a la comunidad estatal internacional, cuyos miembros reclaman una 鈥減ol铆tica exterior feminista鈥, pero permiten que el estado turco mate a las revolucionarias kurdas dentro y fuera de sus fronteras.

Hacemos un llamado a las mujeres de Kurdist谩n y del mundo para que adopten una postura clara contra los asesinatos selectivos de miembros y simpatizantes del Movimiento de Libertad Kurdo por parte de Turqu铆a, especialmente del Movimiento de Mujeres. Es de vital necesidad que nosotras, como mujeres del mundo, contrarrestemos los ataques del sistema patriarcal mundial, que pretende evitar que la era de la revoluci贸n de las mujeres se haga realidad de manera organizada y eficaz. En este sentido, hacemos un llamado especial a los grupos aut贸nomos de mujeres, movimientos revolucionarios, cient铆ficas feministas y a todas las mujeres del mundo que luchan por construir una vida libre a abrazar la memoria de Nag卯han Akarsel y la resistencia que representa al protestar contra su asesinato. Los llamamos a defender la revoluci贸n de las mujeres tomando una posici贸n firme contra todo tipo de ataques dirigidos contra el Movimiento de Liberaci贸n de las Mujeres de Kurdist谩n.

隆Levant茅monos contra todos los reg铆menes fascistas y mis贸ginos convirtiendo nuestros levantamientos en una revoluci贸n mundial de mujeres! Abracemos la memoria de nuestro camarada Nag卯han Akarsel organizando nuestra lucha com煤n en un nivel superior, basado en la noci贸n de Jineoloj卯.FUENTE: ANF

