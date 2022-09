–

Luego del asesinato de la joven kurda Mahsa Amini (Jina), de apenas 22 a帽os, en manos de las fuerzas de seguridad iran铆es, la Uni贸n de Comunidades de Mujeres de Kurdist谩n (KJK) conden贸 el hecho y llam贸 a la organizaci贸n de autodefensas para enfrentar al r茅gimen isl谩mico de Teher谩n.

Mahsa fue arrestada el martes pasado durante una visita familiar en la capital iran铆, por la llamada 鈥減olic铆a moral鈥 porque no llevaba bien acomodado el hijab sobre su cabeza. Seg煤n diferentes denuncias, la joven fue golpeada por la polic铆a y sufri贸 una hemorragia cerebral fatal. El viernes, la muchacha falleci贸 en un hospital de Teher谩n.

Desde que se conoci贸 la muerte de Mahsa, en el Kurdist谩n iran铆 se multiplicaron las protestas callejeras en varias ciudades para repudiar el hecho. Para hoy, se espera una huelga general convocada por diferentes partidos pol铆ticos (ilegalizados en Ir谩n), organizaciones sociales y personalidades.

鈥淟a mentalidad patriarcal sigue matando a las mujeres en todas partes. Como Movimiento de Liberaci贸n de las Mujeres Kurdas, condenamos con ira y odio el asesinato de Jina Mahsa Amini por la polic铆a moral iran铆 鈥揺xpresaron desde ella KJK en un comunicado-. Damos la bienvenida al levantamiento de las mujeres en Ir谩n y Kurdist谩n Oriental (Rojhilat) contra esta atrocidad. Ofrecemos nuestras condolencias a la familia de Mahsa Amini, sus familiares y el pueblo kurdo鈥.

Para las integrantes de la KJK, 鈥渁 medida que se normaliza la tortura mis贸gina de mujeres en todos los 谩mbitos de la vida por parte del Estado iran铆, y se sistematizan y legitiman las pr谩cticas inhumanas contra las mujeres, la opresi贸n y las masacres han aumentado. El sistema de gobierno opresivo y sexista en Ir谩n se manifiesta en el fusilamiento de mujeres, su asesinato por tortura frente a los ojos de todo el mundo, su violaci贸n y la introducci贸n del matrimonio infantil鈥.

鈥淟as pol铆ticas de los estados fascistas mis贸ginos, que tienen su caldo de cultivo en el sexismo, el fanatismo religioso, el sectarismo, el nacionalismo y la dominaci贸n, contin煤an masacrando a las mujeres, explot谩ndolas, expuls谩ndolas de sus hogares, dej谩ndolas sin trabajo y sin hogar鈥, agregaron en la declaraci贸n.

Desde la KJK expresaron que 鈥渕ientras este estado de guerra sin nombre est谩 ocurriendo en todo el mundo, las masacres de mujeres en nuestro pa铆s, Kurdist谩n, no se detienen. En las cuatro partes de Kurdist谩n, los estados colonialistas (Ir谩n, Irak, Siria y Turqu铆a) quieren debilitar e intimidar a la sociedad con una pol铆tica de feminicidio. En el norte de Kurdist谩n (Bakur, sudeste turco), la agresi贸n sexual, la violaci贸n, el asesinato, la prostituci贸n y la participaci贸n de mujeres en las redes de drogas se practican como una pol铆tica de guerra especial鈥.

A esta descripci贸n, agregaron: 鈥淟a represi贸n y el arresto de diputadas, representantes de organizaciones de mujeres kurdas y representantes de las personas que trabajan en el campo de la pol铆tica democr谩tica, la intensificaci贸n de la tortura en las c谩rceles, la suspensi贸n deliberada de la liberaci贸n de la prisi贸n y la pol铆tica contra los presos enfermos tienen como objetivo romper la voluntad de las mujeres que resisten el fascismo y la dominaci贸n鈥.

En el comunicado de la KJK se puntualiz贸 que 鈥渓a acci贸n directa contra las pioneras de la lucha de liberaci贸n de las mujeres en Rojava (Kurdist谩n sirio) es una expresi贸n del miedo del sistema gobernante a la postura libre de las mujeres. Como lo expresan las mujeres que est谩n llevando su ira a las calles ante estos brutales ataques, los verdaderos culpables y perpetradores de tales asesinatos son los propios poderes pol铆ticos, que est谩n tratando de afianzar la mentalidad dominada por los hombres en todos los sectores de la sociedad鈥.

鈥淧or lo tanto, los asesinatos de mujeres que ocurren en diversas formas hoy en d铆a no son casos aislados, sino parte de una masacre sistem谩tica de mujeres 鈥搑emarcaron en la declaraci贸n-. El aumento de los feminicidios es esencialmente una expresi贸n de la crisis del sistema. En Kurdist谩n, estamos luchando contra los ataques despiadados de las fuerzas colonialistas, fascistas y masculinas que no pueden soportar nuestra resistencia, sociabilidad, valores, logros e identidad. Hoy nos enfrentamos no solo a los logros de las mujeres, sino tambi茅n a las tendencias mis贸ginas que atacan a las mujeres para asesinarlas鈥.

Seg煤n lo que plantea la KJK en el comunicado, 鈥渓a 煤nica manera de detener las masacres sistem谩ticas de mujeres es desarrollar la capacidad de autodefensa de las mujeres. Como mujeres, debemos responsabilizar a este poder brutal que es personalmente responsable de los feminicidios con su mentalidad, pol铆ticas y pr谩cticas鈥.

鈥淓s necesario fortalecer la lucha com煤n y la autodefensa en todas partes y estar uno al lado del otro 鈥搈anifestaron las mujeres kurdas-. Las pr谩cticas brutales de los reg铆menes fascistas de derecha anti-mujeres nos imponen obediencia a las mujeres en todas las esferas de la vida. Quieren ponernos en una posici贸n de obediencia al hombre dominante, el sistema masculino. Para ello, se est谩n sentando las bases econ贸micas, pol铆ticas, ideol贸gicas, sociales y culturales. Necesitamos luchar m谩s que nunca contra este cruel sistema que ha convertido en una prioridad destruir la voluntad, el discurso, la acci贸n y la organizaci贸n de quienes se oponen a 茅l鈥.

Desde la KJK llamaron tambi茅n a las mujeres baluches, persas y azerbaiyanas (minor铆as que viven dentro de Ir谩n) 鈥減ara que se organicen en todos los campos contra estas pol铆ticas anti-mujeres y fortalezcan su lucha de autodefensa. Hacemos un llamado a todas las mujeres para que se unan y resistan estos ataques. Si hoy guardamos silencio sobre esta atrocidad, invitamos a las masacres del ma帽ana鈥.

Por 煤ltimo, la KJK conden贸 el b谩rbaro asesinato de la combatiente armenia Anush Abetyan por el ej茅rcito azerbaiyano, se帽alando que esta atrocidad es similar a la pr谩ctica en Kurdist谩n: 鈥淪obre esta base, una vez m谩s conmemoramos a todas las mujeres que han perdido la vida por la violencia, la tortura y la opresi贸n de los estados mis贸ginos, y renovamos nuestra promesa de que mantendremos este tir谩nico, el mundo dominado por los hombres y el sistema que los asesin贸 rinda cuentas鈥.

