De parte de Kurdistan America Latina October 20, 2022 249 puntos de vista

La Comunidad de Mujeres de Kurdist谩n (KJK, por sus siglas originales) difundi贸 una declaraci贸n en la que revel贸 que desde el inicio de la invasi贸n turca al Kurdist谩n iraqu铆 (Bashur), el 14 de abril pasado, 44 guerrilleros y guerrilleras fueron asesinados con armas qu铆micas.

A continuaci贸n publicamos el comunicado completo:

鈥淓n el siglo XXI nos inclinamos con respeto y gratitud ante la memoria de los ca铆dos ante esta guerra despiadada, totalmente t茅cnica e inmoral. Nos comprometemos a honrar su memoria con la 煤nica determinaci贸n de construir un Kurdist谩n libre y lograr la victoria.

En esta guerra despiadada, el enemigo, a pesar de toda su experiencia b茅lica y de la m谩s moderna tecnolog铆a de guerra, no es capaz derrotar a nuestros guerrilleros y guerrilleras, por lo que ataca recurriendo a armas qu铆micas. Esto no muestra la fuerza del enemigo, sino su debilidad e impotencia frente a la guerrilla. El gobierno de guerra del AKP-MHP es impotente ante la guerrilla, que no retrocede ni un paso y avanza d铆a y noche en el campo y en los t煤neles de guerra en este proceso de guerra de seis meses. El uso de armas qu铆micas es una admisi贸n de su impotencia. Sabemos muy bien, por las im谩genes de los combatientes, c贸mo nuestros compa帽eros y compa帽eras resisten con gran voluntad.

En Kurdist谩n, nuestros guerrilleros y guerrilleras demuestran a cada momento su invencibilidad frente a los ataques. Es hora de que su lucha invencible y la lucha del pueblo y de las mujeres se encuentren. El verdadero golpe de muerte llegar谩 cuando estas fuerzas converjan.

Ya es hora. Es la hora de la libertad y la democracia, especialmente en Kurdist谩n. Es la hora de la victoria de los pueblos y las mujeres. Hoy, las mujeres y el pueblo de Rojhilat (Kurdist谩n iran铆 u Oriental) que trabajan por el serhildan (levantamiento popular) arriesgando todo, la ejecuci贸n, la muerte por balas, las heridas, la tortura, son una fuente de fuerza e inspiraci贸n para todos y todas. La historia de la lucha y del serhildan en Kurdist谩n y en el mundo es una fuente de fuerza e inspiraci贸n.

Como KJK, llamamos a todas las mujeres y a nuestro pueblo a tomar la lucha que dar谩 un golpe mortal a este r茅gimen genocida y al gobierno del AKP-MHP.

En el siglo XXI debemos romper el cord贸n de muerte genocida que cuelga del cuello de los kurdos y las kurdas, y presentar a los pueblos de la regi贸n y del mundo un Kurdist谩n libre y democr谩tico y la revoluci贸n de las mujeres.

Para los kurdos y las kurdas no hay otra opci贸n en la vida que la opci贸n de una vida libre.

Por otra parte, defender nuestra libertad y preservar nuestros valores es un deber nacional y humano. Todos, especialmente los j贸venes y las mujeres, deben defenderse sobre la base de la libertad. Cada lugar debe transformarse en un campo de batalla que se solidarice, complemente y d茅 aliento a la lucha invencible de los guerrilleros y las guerrilleras.

Es hora de vivir con dignidad y libertad. No debemos olvidar que mientras el enemigo utiliza armas qu铆micas contra los guerrilleros y las guerrilleras en las monta帽as, tambi茅n mata a la naturaleza, a la sociedad y a las mujeres en las ciudades y los pueblos.

Los kurdos y las kurdas deben intensificar la lucha de autodefensa contra esta guerra sucia y especial, y hacer de cada lugar un campo de batalla.

Llamamos a todos y todas los que participan en las luchas revolucionarias y democr谩ticas y que luchan por las mujeres libres para intensificar la lucha y obtener una victoria com煤n. Esta batalla es la batalla de la humanidad; esta batalla es la batalla para ganar el futuro de la humanidad. Feministas, socialistas, ecologistas, anarquistas鈥 todas las secciones pro-democracia deben ampliar y extender esta lucha por la humanidad en todas partes. Debemos ganar nuestro futuro juntos, construirlo juntos y hacer del siglo XXI un siglo de los pueblos y de las mujeres.

Llamamos a todo el mundo a intensificar la lucha, a hacer m谩s, a hacer de cada momento y lugar, un momento y lugar que a铆sle y acose al enemigo. Llamamos a las fuerzas de la libertad y la democracia a unirse, a rodear al enemigo y a convertirse en el pu帽o que aseste el golpe mortal.

FUENTE: ANF

