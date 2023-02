Comunidad maya de Sitilech, Yucatán, violentada y amenzada por defender su territorio

19 feb 2023

鈥 La policia estatal y municipal de Yucat谩n e Izamal reprimen a comunidad ind铆gena de Sitilpech

鈥 Violentan a mujeres y adultos mayores quienes cuidan y defienden el territorio

鈥 Reapertura de mega granja porc铆cola amenaza la vida en Sitilpech y pone en riesgo a sus habitantes

Desde el 2021, habitantes de la comunidad maya Sitilpech, en el municipio de Izamal, Yucat谩n, iniciaron un proceso organizativo y de defensa legal para exigirle al Estado el respeto y garant铆a de sus derechos constitucionalmente reconocidos, ante los da帽os que la empresa porcicola Productos Pecuarios para Consumo (aparcera de Kek茅n) estaba ocasionando en su territorio con la instalaci贸n y operaci贸n de una mega granja de alrededor de 50 mil cerdos. Da帽os que vulneran sus derechos al medio ambiente, la salud, el territorio, la participaci贸n en la toma de decisiones, el consentimiento, la libre determinaci贸n y autonom铆a del pueblo.

Despu茅s de un par de a帽os de trabajo colectivo y defensa legal, la comunidad de Sitilpech logr贸 frenar la operaci贸n de la mega granja que contamin贸 su agua y aire. Un juez de distrito en Yucat谩n otorg贸 medidas cautelares a los habitantes, mismas que condujeron a la suspensi贸n de operaciones de la granja. Nueve meses despu茅s de esta resoluci贸n, el poder del empresariado porc铆cola en Yucat谩n logr贸 que un Tribunal Colegiado bajo propuesta del Magistrado Jorge Enrique Eden Wynter desechara el caso judicial de la comunidad de forma arbitraria, permitiendo as铆 el reinicio de operaciones de la mega granja.

En esta apertura, a inicios de febrero de este a帽o, habitantes de Sitilpech levantaron bloqueos en el pueblo y protestas para impedir el ingreso de camiones cargados de cerdos y alimentos procesados a la mega granja, y a la par, seguir exigiendo el respeto a su derecho a la libre determinaci贸n y autonom铆a del cual goza como pueblo originario.

Despu茅s de 10 dias de plant贸n, este s谩bado 18 de febrero a las tres de la ma帽ana, 70 uniformados antimotines de la policia estatal y municipal de Izamal, entraron a Sitilpech para asegurar la entrada de un cami贸n de la empresa Kek茅n y desmantelar el campamento de las y los habitantes. La policia portaba escudos y toletes que fueron utilizados para reprimir la protesta pac铆fica golpeando a los miembros de la comunidad, incluyendo a mujeres y personas adultas mayores, y en frente de ni帽os y ni帽as de este pueblo maya. Adem谩s arrebataron sus celulares para incomunicarlos, robaron diversos bienes y da帽aron motocicletas y vehiculos. Personas agredidas se帽alaron que minutos antes de que la policia llegara, el pueblo extra帽amente se qued贸 sin se帽al de servicio telef贸nico ni de Internet.

La historia de Sitilpech evidencia la diligencia y complicidad que tiene el estado de Yucat谩n en velar por los intereses del empresariado porc铆cola y las agroindustrias, que crecen a costa del despojo de las tierras comunitarias, violaciones a la libre determinaci贸n y autonom铆a de los pueblos, contaminaci贸n del agua y los cenotes, e incluso la vida de las personas. La gesti贸n del gobernador Mauricio Villa Dosal y sus discursos de sustentabilidad est谩n vac铆os de acciones que promuevan el reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho leg铆timos en los territorios en Yucat谩n y el mantenimiento de los sistemas ambientales del estado.

Lo que pide el pueblo es claro: Fuera Kek茅n. No queremos los casi 50 mil cerdos que cr铆a, No quieren la pestilencia que causa su mierda. No quieren que les salgan manchas ni enfermarse por la contaminaci贸n. S铆 quieren cenar al aire libre y tomar el fresco. S铆 quieren volver a tomar agua de pozo. S铆 quieren que se respete su autonom铆a como pueblo maya.

#AguaS铆GranjasNo #FuerzaSitilpech

#SitilpechManda #NoSinConsentimiento #ExigiendoJusticia

#EnYucat谩nPasa #CapturaCorporativa #EstadoRacista

Yucat谩n, a 18 de febrero de 2023

Enuncian

La Esperanza de Sitilpech

Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible

Kanan Derechos Humanos