–

De parte de Avispa Midia June 16, 2021 26 puntos de vista

En portada: Aspectos del bloqueo que realiza la comunidad Otom铆 en la CDMX. Foto de 脕ngel Huerta

La comunidad Otom铆 residente en la Ciudad de M茅xico, quien mantiene ocupado el Instituto Nacional de los Pueblos Ind铆genas (INPI) al sur de la ciudad, realiza un bloqueo en la avenida M茅xico-Coyoac谩n para denunciar el incumplimiento de sus demandas.

En esta acci贸n denuncian que 鈥渉an enfrentado no solo la discriminaci贸n y el desprecio de los vecinos, los negocios, las instituciones y funcionarios, tambien de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de M茅xico, Claudia Sheinbaum鈥.

La comunidad Otom铆 se帽ala tambi茅n el incumplimiento a sus exigencias por parte de la Comisi贸n de Derechos Humanos de la Ciudad de M茅xico (CDHCM) y de la Comisi贸n Nacional de Derechos Humanos.

Te puede interesar 鈬 Racismo y desplazamiento contra comunidad Otom铆 en la CDMX

Mediante bolet铆n de prensa, l@s integrantes de la comunidad Otom铆 se帽alaron que el 7 y el 12 de Septiembre del 2018, mediante la Gaceta Oficial del Gobierno de la CDMX n煤mero 404 y 407 se dieron a conocer las dos 鈥渄eclaratorias de utilidad p煤blica por las que se determinan como causa de utilidad p煤blica la ejecuci贸n de las acciones de mejoramiento urbano y de edificaci贸n de vivienda de inter茅s social y popular en el inmueble identificado registralmente como calle Zacatecas, edificio en construcci贸n 74鈥.

Sin embargo, en aquel momento durante los 煤ltimos meses de la administraci贸n de Miguel 脕ngel Mancera, no se public贸 el decreto expropiatorio, que dar铆a paso a la construcci贸n de viviendas de inter茅s social.

Bloqueo

Aspectos del bloqueo de la comunidad Otom铆. Foto de 脕ngel Huerta.

En entrevista para Avispa Midia, Isabel Valencia de la comunidad Otom铆 comenta el por qu茅 del bloqueo de una de las principales avenidas del sur de la ciudad. 鈥淓l gobierno nos obliga a tomar estas acciones, porque a ocho meses de la toma del INPI no hemos tenido una respuesta a nuestras peticiones y exigencias. Nosotros somos congruentes, nosotros sabemos esperar tiempos y formas, pero ellos no respetan esos tiempos, ni esas formas鈥.

鈥淓n la transici贸n cuando llega gana L贸pez Obrador la presidencia y se va Pe帽a Nieto, ellos nos piden que estuvi茅ramos conscientes de que era una transici贸n, que esperamos para que se diera el decreto de expropiaci贸n. Nosotros dijimos est谩 bien, esperamos tiempo, tan es as铆 que esperamos un a帽o, esperamos m谩s tiempo, dos a帽os y no. Y a partir de ahora estamos en espera ocho meses m谩s, entonces para nosotros si es muy desgastante ver estos malos gobiernos que no nos toman en cuenta, que seguimos en la discriminaci贸n, el racismo en no tener derecho a vivir en esta ciudad鈥, se帽ala Isabel.

Entre el 15 de Diciembre de 2020 y el 26 de enero del 2021 se volvi贸 a publicar la declaratoria del edificio de Zacatecas 74, 鈥渆n la que se determina como causa de utilidad p煤blica el mejoramiento de los centros de poblaci贸n a trav茅s de la ejecuci贸n de un programa de vivienda de inter茅s social y popular鈥, seg煤n registra el bolet铆n compartido por la comunidad Otom铆 durante el bloqueo vial.

鈥淒e esta publicaci贸n han pasado por un lado dos a帽os y por el otro seis meses de que se public贸 la declaratoria de utilidad p煤blica del predio y a la fecha no se ha publicado el decreto expropiatorio, por lo anterior, alertamos que estamos a d铆as de que se cancele este proceso expropiatorio, debido a que no se ha llevado a cabo su publicaci贸n correspondiente鈥, detalla el bolet铆n.

En contexto 鈬 M茅xico: Otomies anuncian plant贸n ante simulaci贸n de autoridades

鈥淐uando vinieron aqu铆 en diciembre (鈥) Alfonso del Real, secretario de gobierno se comprometi贸 a que iba a expropiar (el edificio) Zacatecas 74, que el 28 de diciembre iba a estar expropiado. Hoy es el motivo de este incumplimiento de esa promesa que hizo el gobierno. Por esa raz贸n, nosotros tendr铆amos que estar aqu铆 en la calle, no tendr铆amos que perjudicar a terceras personas鈥, se帽ala Isabel Valencia.

La comunidad Otom铆 tambi茅n se帽ala que el secretario de gobierno, mediante un par de oficios, asegur贸 que se realizaban los procedimientos correspondientes con la intenci贸n de concluir con el decreto expropiatorio para el 15 de diciembre del 2020.

Incumplimiento

Conferencia de prensa de la comunidad Otomi虂 realizada el 12 de junio pasado.Foto de 脕ngel Huerta.

Como lo hemos informado en notas anteriores, la comunidad Otom铆 ha ocupado los edificios mencionados desde hace por lo menos 20 a帽os. Adem谩s, es necesario recordar que los predios ubicados en Roma 18, Guanajuato 200 y Zacatecas 74, est谩n inscritos de modo oportuno en el Instituto de Vivienda (INVI) a trav茅s de sus programas que contemplan inmuebles con alto riesgo estructural para ser expropiados en pro de un bien com煤n.

鈥淭enemos un sustento jur铆dico鈥, sentenci贸 la comunidad Otom铆, pues han vivido en condiciones de hacinamiento, sin servicios b谩sicos, en la calle de Zacatecas 74 y Guanajuato 200, en la colonia Roma. Tambi茅n han habitado los edificios en la avenida Zaragoza 1434, en la alcald铆a Iztapalapa, y Roma 18, en la Colonia Ju谩rez. Este 煤ltimo edificio fue abandonado desde el sismo de 1985 y despu茅s del sismo del 2017 result贸 inhabitable, por lo cual se vieron obligados a acampar en la calle.

El 19 de septiembre de 2018, 200 granaderos y alrededor de 60 golpeadores asaltaron y desalojaron el campamento de la comunidad Otom铆 ubicado en la calle de Londres 7. Esta acci贸n ocurri贸 sin presentarse orden de desalojo y sin que hasta el momento, como se帽ala la comunidad Otom铆, la Inmobiliaria Eduardo SA de CV, quien se ostenta como propietaria, acredite jur铆dicamente la propiedad.

El 12 de Octubre del a帽o 2020, hartos de la discriminaci贸n y el olvido de las dependencias gubernamentales, ind铆genas originarias de Santiago Mexquititl谩n, municipio de Amealco, Quer茅taro, residentes en la Ciudad de M茅xico, tomaron las instalaciones del INPI ubicadas en la colonia Xoco para que se garantice su derecho a la vivienda, al trabajo, educaci贸n y servicios de salud. Desde entonces, solo se han realizado cuatro mesas de trabajo. En las propuestas para llevar a cabo las mesas de di谩logo, s贸lo retoman el tema de la vivienda y no las demandas de salud, alimentaci贸n, trabajo y justicia, educaci贸n, cultura.

Te puede interesar 鈬 CDMX: Tras denuncia y protesta, liberan a otom铆es detenidos arbitrariamente

Tambi茅n se帽alan la omisi贸n del tema de Santiago Mexquititl谩n y la problem谩tica de la vivienda local y derecho a la ciudad. Otros temas propuestos por la comunidad Otom铆 y tambi茅n ignorados en las mesas de trabajo, consideran la democracia, libertad y justicia, megaproyectos, madre tierra y resistencia de los pueblos.

Durante el bloqueo, la comunidad Otomi虂 saludo a la caravana zapatista. Foto de 脕ngel Huerta.

鈥淪i esto no se retoma despu茅s de que han declarado el sem谩foro verde (en referencia a la pandemia), entendemos se cancelan las mesas de di谩logo鈥, detalla Valencia.

En su bolet铆n, la comunidad Otom铆 residente en la CDMX exige un alto a la pol铆tica de gentrificaci贸n que se impone en el sistema capitalista y que la cuarta transformaci贸n la hace propia como parte de su pol铆tica. Adem谩s, exigen a Claudia Sheinbaum la inmediata publicaci贸n del decreto expropiatorio del edificio en Zacatecas 74, antes de que venzan los t茅rminos para su publicaci贸n.

Asimismo, informan que mantendr谩n bloqueada la vialidad al sur de la ciudad hasta que se haga p煤blico este decreto. Por 煤ltimo, convocan a artistas, m煤sic@s, teatrer@s, a dar talleres o asistir para apoyar a la comunidad Otom铆 y mostrar que no se encuentran sol@s.