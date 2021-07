Comunidad zapatista denuncia despojo y hostigamiento; ven esperanza en travesía del Escuadrón 421

05 jul 2021



Mural colectivo sobre la traves铆a zapatista en la comunidad aut贸noma Nuevo San Gregorio. Foto: Sexta Grietas Norte

La comunidad de Nuevo San Gregorio, en el Caracol 10 Zapatista, denuncia el creciente hostigamiento que vive despu茅s de que la despojaran de sus tierras. Pone en el centro el trabajo organizativo y la traves铆a del Escuadr贸n 421 en Europa para librar los ataques del grupo 鈥淟os 40 invasores鈥, que desde noviembre del 2020 les despoja de tierras, alimentaci贸n, trabajo, educaci贸n鈥

Por Daliri Oropeza

Fotos: Sexta Grietas Norte

Video: School For Chiapas / Summer 2021 Delegation

CIUDAD DE M脡XICO.- Las familias de Nuevo San Gregorio, Caracol 10 Patria Nueva, pintan un mural. Lo hacen sobre una de las paredes de madera de 鈥淟a Casa de Todos鈥. Dibujan colectivamente los sue帽os que les provoca el viaje de las delegaciones zapatistas a Europa. Llenan de color un barco y un avi贸n. Trazan con brochas despu茅s de dialogar lo que quieren plasmar y reflexionar sobre el despojo de tierras que sufrieron.

Pedro asegura que en el mural est谩n todos los continentes, pero sobre todo se encuentra presente la selva y las monta帽as; los jaguares, tucanes, hongos, escarabajos y flores. Lo que van a compartir las delegaciones zapatistas en su traves铆a por el mundo.

Hay tres palabras en las trabes que conectan el barco y el mar con el avi贸n y el cielo: lucha, resistencia y rebeld铆a, las cuales decidieron en colectivo resaltar con pintura en rojo. Dibujan una frase con letras grandes y negras: 鈥淨ueremos un mundo nuevo donde no se distingue raza y color鈥.

Pedro particip贸 en la creaci贸n de este mural colectivo. Es habitante de Nuevo San Gregorio. Asegura que para ellos, como habitantes del Caracol 10 Patria Nueva, el mural significa que 鈥渘o estamos solos鈥 y 鈥渜ue andamos en otro lugar鈥.

鈥淣o me siento triste, solo, aunque los invasores siguen haciendo todo esto, quebrando alambrados, quitaron sus herramientas para la milpa, saquearon el ganado que pastan en terrenos a un costado de la carretera鈥, asegura en entrevista.

Nuevo San Gregorio se encuentra en una parte boscosa del Municipio Aut贸nomo Rebelde Lucio Caba帽as, entre pinos, sabinos y cipreses. Las bases de apoyo zapatistas tsotsiles y tseltales que aqu铆 habitan llevan un a帽o y siete meses bajo el asedio de un grupo que llaman 鈥淟os 40 invasores鈥. Es el grupo que se帽ala Pedro como principal agresor de la comunidad, que se encuentra en el municipio oficial de Ocosingo, Chiapas.

Cuando reconstruyeron todo, integrantes de la comunidad propusieron que esta caba帽a donde se encuentra el mural podr铆a ser una tiendita colectiva. Pero en asamblea acordaron: 鈥渆s La Casa de Todos鈥. Pese al miedo se han organizado en torno a ella; y levantaron la casa de salud, el taller colectivo de carpinter铆a, la casa de las mujeres y la Escuela Aut贸noma.

鈥淟os compa帽eros que est谩n tocando tierra en Europa no van solos, estamos con ellos. Sabemos que lo que llevan es lo que estamos trabajando, y viviendo. La lucha tiene que ser una, la unidad en el colectivismo. Aunque los invasores fraccionaron las tierras , veo que est谩n sufriendo. Esta milpa no estaba as铆 cuando nosotros lo sembramos. Ven铆a m谩s bonita. Ahorita veo que est谩 muy triste. Con trabajo pudo crecer. Ellos no est谩n cosechando vida. Est谩n cosechando su destrucci贸n鈥, asegura firme Pedro, que narra los cambios en Nuevo San Gregorio y recuerda que ahora talan 谩rboles de manera inmoderada para vender la madera.

Cuando el Escuadr贸n 421 sali贸 de territorio aut贸nomo rumbo al barco La Monta帽a, lo despidieron en este Caracol. Un representante de los municipios aut贸nomos Lucio Caba帽as y Comandanta Ramona le dijo a la delegaci贸n zapatista en la despedida:

鈥淐on j煤bilo y 谩nimo, aqu铆 en el Caracol 10 y estoy seguro los otros Caracoles tambi茅n est谩n de fiesta ahora por este primer arranque de la delegaci贸n mar铆tima viajando a pueblos europeos. No es f谩cil, compa帽eros, es larga la traves铆a, pero vamos a hacer, la historia nos lo pide鈥.

Las ni帽as y ni帽os tambi茅n tienen repercusiones emocionales por el hostigamiento del grupo invasor. Los invasores destruyeron su escuela, por lo cual, la comunidad aut贸noma levant贸 otra: Los Ni帽os Mayas. Foto: Sexta Grietas Norte

La invasi贸n y las agresiones

El grupo 鈥淟os 40 invasores鈥 rob贸 145 hect谩reas de las 155 totales que esta comunidad zapatista recuper贸 en 1994, despu茅s del levantamiento. Las cerc贸 con alambre de p煤as y postes de luz en noviembre del 2020. Dejaron a los habitantes de Nuevo San Gregorio con menos de 10 hect谩reas y destruyeron la Escuela Aut贸noma que ten铆an en la antigua finca llamada 鈥淐asa Grande鈥.

La comunidad conserv贸 esta finca por ser fruto de la lucha de las abuelas y abuelos, que despu茅s de ser peones, la tomaron con el levantamiento. Ah铆 instalaron la Escuela Secundaria Aut贸noma, de la cual este grupo invasor tom贸 control.

Desde entonces, organizaciones defensoras de derechos humanos agrupadas realizan visitas de observaci贸n para documentar los hechos en Caravana. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolom茅 de las Casas instal贸 en marzo el programa de Brigadas Civiles de Observaci贸n (BriCO).

En los informes de estas caravanas y brigadas, organizaciones detallan que verificaron las acciones realizadas por parte del grupo invasor, como destruir hortalizas, cortar mangueras que suministraban agua en diferentes espacios de la comunidad, quemar el potrero, cortar arboles frutales, romper la tuber铆a de agua varias veces, destruir el jard铆n de plantas medicinales.

Las organizaciones aseguran que la presencia del grupo Los 40 invasores, 鈥渉a dificultado a seis familias la siembra de cultivos. Adem谩s las mujeres sufren acoso y afrontan vulnerabilidades al realizar sus actividades cotidianas鈥. Documentan que la violencia se intensific贸 a partir del d铆a 1 de febrero de 2021.

Este grupo de invasores instal贸 a 50 metros 鈥搈enos de 100 pasos鈥 del centro de la comunidad zapatista dos posiciones de guardia, y otras tres m谩s a 250 metros. Quienes ah铆 hacen guardia, portan machetes, cuchillos, navajas, resorteras, macanas con punta, celulares, radios de comunicaci贸n y binoculares, de acuerdo a lo documentado por la BriCO.

Las organizaciones insisten en conferencia de prensa que esto obedece a una estrategia de desgaste y un intento para romper el proceso de autonom铆a que construye el EZLN. Debido al hostigamiento y al cerco que mantienen los invasores, no han podido realizar la siembra de ma铆z y frijol que las familias zapatistas ten铆an programada para febrero.

Defensores de derechos humanos aseguran que este grupo, conformado por personas de los ejidos San Gregorio Las Casas, San Andr茅s Puerto Rico, Rancher铆a Duraznal y Rancho Alegre, atentan contra la salud f铆sica y mental de las bases de apoyo zapatistas que ah铆 habitan. Tambi茅n contra su derecho a la alimentaci贸n. Adem谩s detectaron nuevos mecanismos de violencia.

La consecuencia de esto, denuncian las organizaciones, es la 鈥渃onversi贸n del territorio com煤n a propiedad privada. Invadir, cercar y parcelar la tierra recuperada para generar terror y des谩nimo una vez que transforman todos los espacio vitales-elementales para la reproducci贸n de la vida comunitaria y aut贸noma en espacios exclusivos de propiedad privada donde la relaci贸n hacia la Madre naturaleza cambia a su uso como mercanc铆a鈥.

鈥淒estacamos las acciones contrainsurgentes (mecanismos de violencia) desplegadas por el grupo de invasores que est谩n constantemente amenazando y provocando a las familias de la comunidad aut贸noma zapatista Nuevo San Gregorio. Acciones que vienen, ya sea por concertaci贸n u omisi贸n, de la mano de las pol铆ticas de los tres niveles del mal gobierno: Federal, Estatal y Municipal鈥, aseguran las organizaciones en su 煤ltimo informe.

Cabe resaltar que el Frayba ha documentado en el 煤ltimo a帽o que integrantes de la Organizaci贸n Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) han agredido con disparos de armas de fuego, quemado bodegas y hostigado a la comunidad de Mois茅s Gandhi del mismo Municipio Aut贸nomo: Lucio Caba帽as, del Caracol 10 Patria Nueva.

Pero Pedro est谩 contento de que una delegaci贸n de personas solidarias visit贸 en mayo del 2021 a Nuevo San Gregorio y grab贸 en video las denuncias de sus compa帽eros. Gracias a esto no se siente triste. Exige que se reanuden las Brigadas de Observaci贸n de derechos humanos pues siente cada vez m谩s el hostigamiento.

鈥淢ientras no nos permitan trabajar la tierra, estamos buscando alternativas de c贸mo mejorar. Se habl贸 de la alfarer铆a. Apenas este pu帽ito de tierra que estamos trabajando, cuando la hacemos, somos vigilados (por los invasores) de lo que estamos haciendo. Pero gracias a dios nos ha levantado otras cosas, como la organizaci贸n鈥, dice Pedro.

En la cl铆nica aut贸noma de salud ya cuentan con plantas medicinales. Foto: Sexta Grietas Norte

La autonom铆a como salida al miedo

鈥淟a fiesta la hicimos en grande, como quer铆amos, porque les estamos ense帽ando que estamos contentos. Ellos (los invasores) han dicho que quieren bombardear esta casa, que quieren ponerle fuego. Que lo hagan. A nosotros no nos da miedo. No hemos hecho nada malo. Estamos buscando vida. Mientras la buscamos, sentimos que somos inocentes. Ellos buscan c贸mo provocarnos. Pero gracias a nuestra resistencia y lucha, no hemos ca铆do en sus provocaciones鈥.

Pedro asegura que la reciente fiesta de la comunidad de Nuevo San Gregorio es parte de la fortaleza que han adquirido en estos tiempos de ataques del grupo invasor. La Fiesta la organizaron entre todas las familias que participan en la defensa de la tierra, y que exigen este grupo invasor les devuelva las 145 hect谩reas robadas.

Durante este tiempo, la comunidad se ha enfocado a construir y reforzar la organizaci贸n desde el trabajo colectivo en la carpinter铆a, la cl铆nica, la escuela, la tienda, y la iglesia.

Ya tienen el colectivo de mujeres 鈥渢ejiendo vida y resistencia鈥, en donde se re煤nen las mujeres para realizar sus bordados y tejidos y luego venderlos. Tambi茅n levantaron la Escuela Aut贸noma 鈥淟os Ni帽os Mayas鈥, en donde ya comenzaron la planeaci贸n de clases y las actividades con ni帽as y ni帽os.

En la Casa de Salud Aut贸noma 鈥淔loreciendo vida sana鈥 ya cuentan con varios estantes de plantas medicinales que han recolectado y sembrado con el tiempo. Con el m茅todo del Mural Comunitario Participativo, pintaron 鈥淟a Casa de Todos鈥 dedicado a lo que sue帽an con las delegaciones en la traves铆a mundial.

Con trabajo comunitario, las familias zapatistas han levantado las construcciones necesarias para realizar estas actividades. Con la venta de las creaciones de carpinter铆a o bordado han logrado obtener ganancias para seguir construyendo estos espacios en las hect谩reas donde el grupo invasor los mantiene cercados.

鈥淟a tierra es de todos. Es de la organizaci贸n. La Tierra es de quien la trabaja. Pero a los que solo quieren convertir en negocio, finalmente no hay negocio. Es el fruto de la sangre de los compa帽eros ca铆dos en el 94. Nosotros no lo vamos a olvidar, ni a traicionar. La vamos a defender. Aunque nos maten. No nos vamos a dejar. Porque sabemos que estamos defendiendo la vida鈥, asegura Pedro en entrevista.