De parte de ANRed March 29, 2022 71 puntos de vista

Este 25, 26 y 27 de marzo, Comunidades mapuche y mapuche tehuelche de Río Negro y Chubut celebraron un Trawn junto a organizaciones sociales para pensar acciones en defensa del río y de los ecosistemas que de él depende. Expresaron su apoyo a la reivindicación territorial de la lof Cuyanao e invitan a la conferencia que la misma realizará en la sede de la empresa Coopetel en Bolsón el día miércoles a las 11. Por Corresponsal Popular para ANRed.

Capitales qataries tendiendo alambrados en las altas cumbres, monocultivos de pino que secan las vertientes, cotos de caza de especies exóticas y cateos mineros, son algunas de las amenazas que soportan a diario las comunidades mapuche del Alto Río Chubut y Arroyo Las Minas, como la Lof Cayunao, que por estos días debe enfrentar una doble amenaza: el conflicto con la cooperativa telefónica Coopetel y la usurpación de su veranada por testaferros de capitales del emirato de Qatar.

La prepotencia del dinero, que accede en helicópteros a lugares que llevan 8 horas de dura caminata y la connivencia de los gobiernos genera impunidad para rufianes millonarios, que no vacilan en arrasar bosque nativo, destruir puestos de veranada y apoderarse de territorios por milenios resguardados gracias al pueblo mapuche y mapuche tehuelche.

Este próximo miércoles 30 de marzo, la Lof Cayunao convoca a una Conferencia de Prensa en El Bolsón (en la sede de Coopetel a las 11 hs) para alertar sobre el terricidio que hiere de muerte al río Chubut y a toda la región.

Aquí compartimos el comunicado de las comunidades que es un llamamiento a la acción urgente:

«Tufata rupu, Alto Rio Chubut, Lof Cayunao,Marimari pu Lonko, pu Machi, Pillan Cushe, pu lamuen pu peñi, pu huenuy:

Los días 25, 26 y 27 de marzo de 2022, nos reunimos en Trawn junto a las Lof: Nehuentuaiñ inchin Costa del Lepa, Fentren Kimun de Gualjaina, Comunidad de Lago Rosario, Pillan Mahuiza de Corcovado, Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, pu peñi ka pu lamien de distintas partes de la Comarca Andina. Apoyamos y reconocemos y nos sentimos parte del proceso de reivindicación territorial llevado adelante por el Lof Cayunao.Como pueblo Nación mapuche no podemos estar ajenos al conflicto que aquí acontece. El daño que el constante despojo genera por un lado en la veranada, donde en un principio los hermanos Sedes le entregan esta zona a Guajardo, que en ese momento era intendente de Maitén, luego pasa a manos de Van Ditman, y actualmente del empresario santafesino Hugo Alberto Barabuchi y su capataz Andres Sant Antonin, alias “Cane”, supuestos testaferros del Emir de Qatar, ahora mismo han levantado una construcción en el mismísimo puesto de veranada que desde hace más de cien años ocupan los pobladores del lugar.En la invernada también se ha llevado una reivindicación despojada por los hermanos Sedes, seguida por la Cooperativa de Teléfono Coopetel, de El Bolsón, que desde hace casi 30 años se dedica a la implantación foránea de pino, lo que también ha ocasionado una daño gravísimo a esta zona territorial.El trawn fue convocado para evidenciar esta situación, en dónde no sólo los animales pierden sus espacios naturales de pastaje, sino que pone en peligro las nacientes del rio Chubut, y todas las fuerzas que conviven: el mapu kimun. Todas las formas de vida. Todos aquí coincidimos que no se puede permitir más despojo y avasallamiento. En donde el estado rionegrino siempre operó en favor de estos empresarios.

Cuando al territorio le pasa algo, todo se descontrola.Hasta el clima cambia, cambian los días, los animales, los pájaros, cuando pasan cosas que generan tensión. Los wingkas están desarmando la vida. La vida debería estar en su armonía.Cuando están alambrando, cuando cortan árboles, se siente en el cuerpo.El mapuche se acomoda al tiempo, al clima. Respeta los espacios, cuando uno tiene que estar se queda, cuando tiene que dejarla descansar, se va. Esta es la importancia de la veranada y la invernada. La resistencia no es exclusivamente por los animales, también es por las fuerzas elementales. Gracias a estos lugares es que el río puede disfrutar de esa pureza.Ni siquiera se nos ocurre tomar otro camino.El wingka le dice lugares vírgenes a los lugares donde los mapuche han vivido por generaciones y generaciones. No son vírgenes, son así porque quienes pasaron lo cuidaron y lo preservaron, no lo invadieron. ¿Por qué el wingka utiliza el concepto de virginidad al referirse a estos espacios y luego, los abusa y los destruye?

Creemos que si el conflicto es por el territorio es aquí donde debe darse la Mesa de Diálogo que se propició con Coopetel, la misma se convoca para el día 22 de Abril a las 14,30 hs. en la reivindicación. Ya que Coopetel además de forestar con pino también se había apropiado del cementerio antiguo de uso comunitario.Por lo mismo invitamos a nuestros peñi ka pu lamien a acompañar desde temprano y esperar a la comisión de Coopetel para la mesa de diálogo.

El domingo 27 el trawn fue abierto a las Organizaciones Sociales, se acercaron de la Comarca Andina y Esquel, quienes se mostraron preocupados e indignados por la situación de usurpación de las nacientes del Rio Chubut y toman la responsabilidad de involucrarse en la defensa de las mismas. Junto a las organizaciones presentes, hacemos un llamamiento al pueblo de Chubut que ya está defendiendo este río y a todas las personas que así lo sientan a comprometerse y respaldar la reivindicación del Lof Cayunao.Asimismo también se invita a estar presentes en la mesa de diálogo que se realizará en el territorio.

Wewaiñ aukache mapu!Tripatupe weza wingka!Marichiwew Marichiwew!!

Organización SER Comarca Andina -UACCH Desbordes Comarca Andina -UACCH Asamblea en Defensa de la Cuenca del Río Epuyen -UACCH Frente de Organizaciones en Lucha- FOL- El Bolsón Taller de Comunicación de la Biblioteca Pichi Leufu, Comarca Andina Asamblea No a la Mina Esquel – UACCH Luan colectiva de acción fotográfica. Movimiento Vecinxs Indignadxs.»