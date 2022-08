El martes 16 de agosto realizaron un cacerolazo, en el que exig铆an al Consejo Municipal no apoyar la iniciativa que endeuda a Pore. 芦Consideramos como exabrupto la iniciativa, s铆 bien, las obras son necesarias, el alto costo planteado deja bastantes dudas sobre la transparencia en la gesti贸n y uso de estos recursos芦. El proyecto fue aprobado en comisi贸n del Concejo Municipal, se espera que las comunidades con acciones de movilizaci贸n y de presi贸n social.

Dialogamos con Jhon Oros, l铆der social integrante del movimiento pol铆tico Colombia Humana y coordinador del Pacto Hist贸rico en Pore. Jhon coment贸 sobre las denuncias que realizaron las comunidades. 芦Efectivamente, en el municipio de Pore, se present贸 una problem谩tica con una propuesta por parte de la administraci贸n encabeza la m茅dica Cristina Guarnizo para endeudar al municipio禄.

Oros expres贸 que se pretende endeudar al municipio de Pore por un valor de, 7510 millones de pesos a 10 a帽os. Las movilizaci贸nes en contra del proyecto se realizan por la magnitud del costo, la comunidad se ha manifestado en contra de dicho endeudamiento porque no hemos visto proyectos desarrollados de este tama帽o y que no atiende a las necesidades de Pore.

芦Felicitar a la alcaldesa y a los dise帽adores, muy bonito, el plano se ve excelent铆simo, pero nosotros los ciudadanos necesitamos primeramente potencializar el campo, el agro, no tenemos v铆as de acceso, no tenemos puentes, no tenemos c贸mo sacar nuestros productos y pretender dejar al municipio de por endeudado禄.