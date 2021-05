–

El mi茅rcoles, integrantes de comunidades guaran铆es en Tekoa Ka鈥檃 Kupe se encontraron con operarios de la Empresa CARBA S.A cortando 谩rboles nativos en territorio ind铆gena relevado por Ley 26.160. Los trabajadores portaban armas de fuego con los que amenazaron a integrantes de las comunidades que se hicieron presentes para evitar que sigan desmontando. El cacique Sabino Ben铆tez denunci贸 que no es la primera vez 鈥渜ue est谩 pasando una situaci贸n complicada ac谩, hace varios d铆as estamos en un conflicto sobre el territorio por la explotaci贸n del monte. Todav铆a no tenemos ninguna respuesta de las autoridades provinciales, queremos que esto pare, estamos ac谩 con gente de otras comunidades para seguir defendiendo nuestra lucha鈥. Por ANRed



El mi茅rcoles integrantes de la comunidad Mbya Guaran铆, denunciaron que la Empresa CARBA S.A que esta realizando desmonte sobre el territorio comunitario. Al acercarse al lugar donde trabajaban los operarios de la empresa, constataron que 茅stos portaban armas de fuego.

En la reuni贸n de la Comunidad Ka鈥檃 Kupe- Ruta 7, Valle del Ku帽a Piru, el cacique Sabino Ben铆tez denunci贸 que no es la primera vez 鈥渜ue est谩 pasando una situaci贸n complicada ac谩, hace varios d铆as estamos en un conflicto sobre el territorio por la explotaci贸n del monte. Todav铆a no tenemos ninguna respuesta de las autoridades provinciales, queremos que esto pare, estamos ac谩 con gente de otras comunidades para seguir defendiendo nuestra lucha鈥.

La industria extractiva de 谩rboles que es tan antiambiental, contaminante y destructiva como la minera, es considerada 鈥渆sencial鈥 en esta pandemia y esta autorizada a seguir destruyendo.

鈥淰inimos a acompa帽ar a esta comunidad, a Ka麓a Kupe, nos avisaron que ellos estaban preocupados por los desmontes, ellos (CARBA S.A) estaban sacando muchos 谩rboles, entonces nosotros vinimos a acompa帽ar, a dar fuerza, porque nosotros somos as铆, siempre acompa帽amos entre nosotros鈥, sostuvo Sergio Franco de la comunidad de TakuapiKa a Kupe est谩 ubicada en territorio relevado por la Ley 26.160, y ya realiz贸 denuncias y presentaciones formales ante el Ministerio de Ecolog铆a de la provincia y se lleg贸 a la justicia para intentar frenar los atropellos de la Empresa y exigir el cumplimiento de los derechos territoriales que el Estado debe garantizar.

Ka鈥檃 Kupe lleva a帽os peleando por cada 谩rbol, por cada pedazo de monte que les pertenece por derecho natural. Sus ra铆ces son su t铆tulo de propiedad y el relevamiento de la ley nacional 26.160 les ha reconocido su ocupaci贸n y uso.

鈥淪omos una comunidad muy golpeada por esta empresa, nunca nos escuch贸 el Estado Provincial, ni la empresa, ni la autoridad policial que nunca estuvo presente en la urgencia. Ayer fuimos con algunos integrantes de la comunidad hacia el lugar, hemos encontrado rollos, llegamos a ver el 鈥淶anello鈥 sacando madera鈥, describi贸 Mario Borja integrante de la comunidad de Kaa Kupe.

鈥淪abemos que el pueblo mbya nunca se enoja por nada, este es el momento en que se llega con mucho nervio, con muchas cosas, el sufrimiento, el dolor de la gente viendo sacar madera por eso la comunidad reacciona. Lo que la comunidad hizo fue sacarle el celular de la persona que estaba cortando, la comunidad tiene el celular鈥 si la empresa denuncia que estamos robando un celular, para nosotros no es un robo porque nosotros le vamos a entregar. Ellos si est谩n robando la vida de la comunidad, la cultura de la comunidad, est谩n matando sacando 谩rboles, robando 谩rboles, robando medicinas, esos es para nosotros robo鈥, agreg贸 Mario Borja.

Francisco Medina coordinador del Aty 脩echir贸, una de las instancias asamblearias de las comunidades, llam贸 a la empresa y a las autoridades provinciales a respetar los derechos territoriales de los pueblos originarios que est谩n contempladas en la Constituci贸n Nacional, el convenio 169 de la OIT y las leyes que fueron conquist谩ndose. 鈥淣osotros estamos para enfrentar a la empresa pero con la ley, con la Constituci贸n Nacional, art铆culo 75 inciso 17, pero nunca el Estado ha escuchado al pueblo mbya guaran铆. Se siente el dolor porque han robado de territorio, porque el territorio lo estamos perdiendo, llegar y ver el desastre del monte genera dolor, en el cuerpo, en el coraz贸n por eso los chicos reaccionaron, se cay贸 un tel茅fono de un personal, se agarr贸 y lo trajo a la comunidad, estamos dispuestos a entregar al due帽o pero con acuerdo con la empresa con propietario, despu茅s de una charla鈥 destac贸.

Ka鈥檃 Kupe no esta sola en esta lucha que lleva 20 a帽os, m谩s de catorce Comunidades lindantes la acompa帽an, Mbya de las tekoa Takuapi y Ko鈥檈 Ju est谩n acampando en la zona de corte, decidieron que no saldr谩 un rollo m谩s, 芦esa selva pertenece a sus nietos y ellos no est谩n dispuestos a ceder禄.

芦El movimiento ambiental y ecologista de Misiones deber铆a estar alrededor de ese fuego para ser coherentes con sus dichos. Esto deber铆a preocupar seriamente al Gobernador Herrera Ahuad, no es momento de tener conflictos en la provincia, el 6 de Junio esta cerca禄 expres贸 mediante un comunicado Prensa EMiPA