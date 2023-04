–

De parte de Congreso Nacional Indígena April 6, 2023 46 puntos de vista

JOSÉ LUIS TÉLLEZ MARÍN: PERSONA NO GRATA PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS

A LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS ORIGINARIOS

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

AL GOBIERNO DE MICHOACÁN

AL PUEBLO DE MICHOACÁN

Comunidad otomí de San Matías el Grande, a 6 de abril de 2023.

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM; Consejo libre y autónomo, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, conformado por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 70 comunidades originarias, manifestamos colectivamente lo siguiente:

En virtud de que el Presidente Municipal de Hidalgo José Luis Téllez Marín, ha violado los derechos humanos y colectivos de la comunidad otomí de San Matías el Grande, consistentes en suspender ilegal y arbitrariamente sus servicios públicos de recolección de basura, seguridad pública y atención médica, así como por transgredir su derecho a la libre autodeterminación, al detener caprichosamente el trámite de la transferencia del presupuesto directo que le corresponde a esta comunidad conforme su número de habitantes, derecho constitucional ya ganado previamente por la comunidad en una consulta libre, previa e informada.

Reunidos en Asamblea General de Autoridades, a petición de parte, declaramos al C. José Luis Téllez Marín como persona no grata para los pueblos y comunidades originarias, esto por no respetar los derechos colectivos de la comunidad hermana de San Matías el Grande y quebrantar sus obligaciones constitucionales.

Desde aquí hacemos un llamado atento y respetuoso a las comunidades, para que el día que Téllez Marín regrese a pedir su voto, recuerden que es un trasgresor de los derechos humanos y colectivos y que en la práctica, estuvo sistemáticamente en contra del autogobierno indígena. Finalmente, declaramos que el día Tellez Marin intente realizar un acto de proselitismo político en nuestras comunidades, será expulsado.

TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI

JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM