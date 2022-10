–

De parte de ANRed October 12, 2022 151 puntos de vista

Desde hace varios días integrantes de comunidades wichís y guaraníes realizan un corte de la Ruta 34 a la altura del Pichanal para exigir una respuesta al gobernador de Salta Gustavo Sáenz y sus minitrosque cumplan con el petitorio que las comunidades le entregaron hace dos años y aún no recibieron respuestas. Entre las exigencias mas urgentes solicitan el acceso al agua potable y la tierra, la salud intercultural y bilingüe, educación y seguridad. «Cuando uno corta la ruta es un delito, pero cuando nos sacan las tierras, nos matan de hambre eso no es delito. Tenemos jueces truchos sinvergüenzas que no nos dan los derechos que nos corresponden y eso es una persecución por parte del Estado. Mas de 530 años, nos siguen persiguiendo con la justicia. Nuestros líderes estan siendo apresados, por eso cortamos la ruta para pedir por nuestros derechos». Por ANRed

Comunidades originarias del Chaco salteño realizan un corte de la Ruta 34 a la altura del Pichanal para exigirle al gobernador Gustavo Sáenz que cumpla con un petitorio en el que se comprometía a garantizarles el derecho a servicios báscicos como el acceso al agua potable, entre otros.

En diálogo con ANRed Mariana Espinosa, investigadora del CONICET en el IDACOR y profesora del Departamento de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades, relata la situación de violencia y desamparo que las comunidades de la región. «La historia de este reclamo es que hace dos años atrás cuando la pendemia llegó a la región del Chaco salteño, los departamentos de San Martín, Rivadavia, Orán cayeron en una crisis sociosanitaria muy profunda que se agravó profundamente. Los problemas de siempre: falta el agua, la inseguridad jurídica sobre las tierras, la falta de educación intercultural bilingüe, la falta del una salud intercultural bilingüe, a todo eso se sumó el Covid generando una situación espantosa. También se sumó la criminalización de la protesta. Entonces las comunidades se organizaron en una gran asamblea y decidieron hacer una gran marcha que iniciaron en el extremo norte de la provincia hasta Salta capital y fue algo muy importante y grande. Tan importante que el gobernador intentó detenerla evitando que las comunidades lleguen hasta Salta capital. En Embarcación Pichanal llegó el gobernador para dialogar pero igual decidieron llegar hasta la capital. Permanecieron ahí durante dos semanas y se firmaron un montón de actas acuerdos que iban a hacer, pero pasaron dos años y no se hizo absolutamente nada. Entonces este reclamos que están haciendo ahora son las mismas comunidades, que son muchísimas de todas estas zonas y están cortando la Ruta Nacional 34 a la altura de la ciudad de Pichanal».

Agregó «el reclamos es hacia el gobernador por no haber cumplido con el petitorio. Todos los derechos, los que se puedan ocurrir son olvidados».

Comunidades originarias del Chaco salteño realizan un corte de la Ruta 34 pic.twitter.com/CmRqrH67XQ — ANRed #25Años (@Red__Accion) October 12, 2022

«Cuando uno corta la ruta es un delito, pero cuando nos sacan las tierras, nos matan de hambre eso no es delito. Tenemos jueces truchos sinvergüenzas que no nos dan los derechos que nos corresponden y eso es una persecución por parte del Estado. Mas de 530 años, nos siguen persiguiendo con la justicia. Nuestros líderes estan siendo apresados, por eso cortamos la ruta para pedir por nuestros derechos» explicó un referente de las comunidades en diálogo con los medios de comunición locales.

Comunidades originarias del Chaco salteño realizan un corte de la Ruta 34 pic.twitter.com/tG0xnIrdhX — ANRed #25Años (@Red__Accion) October 12, 2022