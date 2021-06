–

Foto de Portada: Ceremonia de toma de cargo a l@s 14 Concejales del Gobierno Comunitario del municipio de Chil贸n. 21 de mayo.

El pasado 21 de mayo, en el municipio de Chil贸n, comunidades tseltales celebraron la toma de cargo del Concejo de Gobierno Comunitario (CGC), estructura de autogobierno ind铆gena que mantienen activo desde hace tres a帽os en dos municipios al norte de Chiapas 鈥 el otro es el municipio de Sital谩.

鈥淐omo Gobierno Comunitario reafirmamos nuestra lucha por la autonom铆a鈥, expresaron l@s integrantes del CGC mediante comunicado sobre el nombramiento de 14 concejales, quienes trabajan junto a coordinadores regionales para la operaci贸n de la estructura pol铆tica y comunitaria tseltal, alternativa ante el sistema electoral partidista, la cual a煤n no cuenta con reconocimiento por parte del Estado mexicano.

Esta iniciativa reivindica el sistema normativo ind铆gena para la elecci贸n de autoridades desde las comunidades mismas a diferencia del esquema partidista. Adem谩s de la designaci贸n de cargos, el objetivo principal de dicha organizaci贸n es la construcci贸n de lo que llaman lekil cuxlejal (armon铆a comunitaria), que incluye desde el trabajo con la tierra, la resoluci贸n de conflictos y la comunicaci贸n comunitaria.

鈥淎 tres a帽os contamos con 9 oficinas en las que atienden diversas 谩reas de trabajo como son resoluci贸n de conflictos (jmeltsa鈥檃nwanej, DEFEMI, jcoltaywanej), promotores de salud (poxtaywanej), educaci贸n alternativa, seguridad comunitaria, econom铆a solidaria y alternativa, cuidadores de la madre tierra, reporteros comunitarios y t茅cnicos de luz. Esto gracias a los miembros de la organizaci贸n que participan y dan su servicio gratuitamente, con lo que se fortalece nuestra autonom铆a, la comunidad y nuestros valores comunitarios鈥, DETALLARON L@S INTEGRANTES DEL CGC EN EL COMUNICADO SOBRE SU ESTRUCTURA DE AUTOGOBIERNO.

Pascuala V谩zquez, vocera del CGC en entrevista para Avispa Midia, rememora que el inicio de este proceso se debe al hartazgo de la poblaci贸n tseltal al atestiguar el acaparamiento del poder municipal entre los partidos pol铆ticos, marginando a sus habitantes, y ante la inacci贸n frente a problemas como el alcoholismo y otras violencias sist茅micas contra las comunidades ind铆genas.

Por su parte, Mateo L贸pez, reci茅n electo concejal, destac贸 que en la pr谩ctica el CGC ya se rige por usos y costumbres. 鈥淟as persona que se eligen ya han tenido cargos, han pasado como autoridades de la comunidad y conocen sus problemas. Para llegar a un Concejo ya sabe resolver problemas, una persona que no ha hecho ning煤n trabajo en las comunidades donde pertenece no se puede elegir鈥.



Obst谩culos

Las comunidades tseltales tambi茅n reconocieron las consecuencias perjudiciales que se han suscitado desde la conformaci贸n del primer CGC en 2018: intimidaciones, hostigamiento, amenazas y agresiones contra sus miembros y las comunidades que forman su base social.

鈥淗ay compa帽eros que han sido amenazados de que les iban hacer alg煤n da帽o. A algunos compa帽eros no les permitieron entrar a estudiar en una escuela a sus hijos, solo por pertenecer a Gobierno Comunitario y pertenecer a Modevite [Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio]. Tambi茅n hay compa帽eros que no les quer铆an dar servicio de salud porque igual se est谩n en la lucha y hay compa帽eros que fueron encarcelados injustamente鈥, detalla Pascuala V谩zquez, para quien los ataques han sido sistem谩ticos.

Aunado a las agresiones contra la poblaci贸n tseltal, V谩zquez enfatiza actos de sabotaje al proceso legal mediante el cual exigen al Estado mexicano el cambio del sistema partidista por el de usos y costumbres.

Destaca en este proceso la retenci贸n de antrop贸logos del Instituto Nacional de Antropolog铆a e Historia (INAH) y de personal del Instituto de Elecciones y Participaci贸n Ciudadana (IEPC) en agosto de 2019 en su visita para la realizaci贸n del Estudio Cultural.

Dicha actividad forma parte del camino jur铆dico que desde el IEPC se ha planteado para reconocer legalmente el autogobierno tseltal, tanto en Chil贸n, como en el municipio vecino de Sital谩. La agresi贸n a los funcionarios, acusa el CGC, 鈥渇ue promocionado e impulsado por la estructura pol铆tica del ayuntamiento鈥 a cargo de Carlos Ildelfonso Trujillo, quien busca la reelecci贸n de su puesto con el aval del partido Movimiento de Regeneraci贸n Nacional (Morena).

Pascuala tambi茅n menciona que tanto Modevite como el CGC no apoyan a ning煤n partido pol铆tico. La aclaraci贸n corresponde a que durante el periodo de campa帽as electorales se ha difamado en repetidas ocasiones a las organizaciones de las cuales forma parte, pues han existido dimisiones de sus integrantes quienes pasaron a engrosar las filas de los partidos pol铆ticos frente a las votaciones del 6 de junio.



Caminos hacia el autogobierno

A pesar del rechazo y ataques contra su iniciativa de autogobierno, Pascuala V谩zquez afirma que se mantiene la exigencia para que el Estado otorgue el reconocimiento de la vigencia del Sistema Normativo Interno, pues 鈥渘uestra cultura y organizaci贸n comunitaria permanece ante el intento fallido de fragmentaci贸n de gobernantes y del sistema voraz del capitalismo鈥.

La disputa legal se remonta al a帽o de 2015 cuando pobladores tseltales de Chil贸n y Sital谩 conformaron las 鈥渃omisiones para la autonom铆a鈥, equipos de trabajo con el objetivo de utilizar la v铆a jur铆dica para la expulsi贸n de los partidos pol铆ticos y el reconocimiento de su libre determinaci贸n.

Para finales de 2017, la iniciativa consigui贸 el apoyo de aproximadamente 30 mil habitantes, por lo cual realizaron la solicitud de cambio de r茅gimen al IEPC. Y fue en mayo de 2018 cuando mediante asamblea se llev贸 a cabo la 鈥渟iembra鈥, es decir, la conformaci贸n del primer CGC.

A pesar de la exigencia de las comunidades tseltales, fue hasta 2019 cuando el IEPC comenz贸 el proceso para la transici贸n al sistema normativo interno, para lo cual dict贸 la realizaci贸n de un estudio antropol贸gico y un proceso de consulta para validar el cambio de r茅gimen.

No obstante, a pesar de que en febrero del 2020 el INAH aprob贸 el Dictamen Antropol贸gico, con el pretexto de la pandemia el proceso se detuvo indefinidamente.

鈥淎hora (el IEPC) no nos ha podido dar una respuesta favorable usando el COVID-19 porque no puede ir a territorio鈥, reclama Pascuala al mencionar como la pandemia no detuvo las campa帽as electorales, mientras al mismo tiempo fren贸 por completo el proceso jur铆dico.

鈥淣osotros lo que estamos exigiendo es una verdadera democracia porque es desde nuestro punto de vista como comunidad ind铆gena no hay una elecci贸n democr谩tica en cuanto a partidos pol铆ticos porque ellos se auto eligen y luego compran gente鈥, cuenta Pascuala V谩zquez para contrastar el modo en que opera el CGC y los partidos pol铆ticos.

La Siembra de Concejales del Gobierno Comunitario en el municipio de Sital谩

Violencia

En este escenario, para V谩zquez, otro elemento que amenaza el esfuerzo organizativo de las comunidades tseltales de Chil贸n es la presencia impuesta de la Guardia Nacional, cuerpo de seguridad militarizado el cual recorre las poblaciones ind铆genas.

鈥淓s una amenaza m谩s porque en cualquier rato pueden utilizar la fuerza, el presidente municipal, o puede mas adelante haber compa帽eros que van a ser intimidados por la Guardia Nacional. Es un riesgo para nosotros, un riesgo para el movimiento, es un riesgo para el Gobierno Comunitario鈥, SENTENCIA V脕ZQUEZ.

Mateo L贸pez, tambi茅n denuncia que la represi贸n proveniente del actual presidente municipal ha llegado al extremo de encarcelar integrantes de su organizaci贸n, como ocurri贸 el 15 de octubre del 2020 cuando cientos de pobladores de Bachaj贸n se manifestaron contra la presencia de la Guardia Nacional en sus territorios.

鈥淒etuvieron a dos compa帽eros y los encarcelaron en el (penal) Amate, pero con nuestra organizaci贸n logramos sacarlos, aunque est谩n a煤n con proceso (legal)鈥, detalla el reci茅n nombrado concejal.

A pesar de las amenazas, L贸pez afirma que mantendr谩n su labor organizativa, pues 鈥渘osotros no tenemos miedo porque estamos haciendo nuestro trabajo por el bien de la gente y la comunidad. Los partidos pol铆ticos son puras mentiras y promesas que no cumplen, ofrecen mucho, pero una vez llega al palacio (municipal), ya no te trata bien, ya no te va escuchar lo que vas a decir, ya no te va a valer nada鈥 sentencia el concejal del autogobierno tseltal en Chil贸n.