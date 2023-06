–

Di谩logo entre Toni Negri y F茅lix Guattari

Toni Negri. 鈥 Quisiera comenzar por una pregunta que tambi茅n le he planteado recientemente a Gilles Deleuze a prop贸sito de Mil mesetas. En este libro, uno de los grandes ensayos filos贸ficos del siglo, he cre铆do percibir una nota tr谩gica. Las parejas conflictuales que est谩n dibujadas all铆 (proceso/proyecto, singularidad/sujeto, composici贸n/organizaci贸n, l铆nea de fuga/dispositivo y estrategia, micro/macro, etc.), todo lo que en suma constituye un sistema abierto, est谩, por otra parte, no cerrado, sino contenido como en una tensi贸n insoluble y un esfuerzo sin fin. Es en esto que me parece consistir el elemento tr谩gico.

F茅lix Guattari. 鈥 Alegr铆a, tragedia, comedia, los procesos que me gusta cualificar de maqu铆nicos trenzan un porvenir sin garant铆a 鈥撀s lo menos que se puede decir! Estamos a la vez 鈥渉asta el cuello鈥 y destinados a las aventuras m谩s ins贸litas, m谩s apasionantes. Imposible tomarse en serio, pero imposible tambi茅n no 鈥渆ngancharse鈥. No veo tanto esta l贸gica de la ambig眉edad como una 鈥渢ensi贸n insoluble鈥, sino como el juego mult铆voco, polif贸nico, de elecciones paralelas, algunas veces antagonistas, que no te deja otro recurso m谩s que el de la mala fe, la bifurcaci贸n incesante. C贸mo 鈥渉acer con鈥 esas constelaciones imposibles de universos de referencia. El olvido puede ser de una gran ayuda, 隆pero no est谩 al alcance de todos!

T. N. 鈥 En Cartograf铆as esquizoanal铆ticas das un paso suplementario en la articulaci贸n de topolog铆as, de din谩micas y de procesos de subjetivaci贸n. La fenomenolog铆a es desarrollada all铆 a trav茅s del an谩lisis de los agenciamientos geneal贸gicos. Y est谩s cada vez m谩s interesado por los equipamientos colectivos de subjetivaci贸n. Ahora bien, analizando a estos como formas, haciendo abstracci贸n de su inserci贸n en un sistema de poder y de reproducci贸n social, dando derecho a la postura est茅tica, 驴no tienes la impresi贸n de correr el riesgo del vicio de formalismo de los postmodernos, que, de una manera parad贸jica, vac铆an el movimiento y consideran como agotada la historia que se supone inagotable? 驴No juegas demasiado con la idea del 鈥渆terno retorno鈥?

F. G. 鈥 Da capo. M煤sica paralela para palabras poco diferentes. La historia no es lineal sino discr贸nica; las reterritorializaciones anacr贸nicas bordean las virtualidades futuristas; el acontecimiento sale de la heterog茅nesis de componentes en el fondo discordantes. Aquello que llamas mis topolog铆as no tiene 煤nicamente por objetivo dar cuenta de los equipamientos colectivos de subjetivaci贸n. O, m谩s exactamente, hay que entender 鈥渃olectivo鈥 en el sentido de multiplicidad intensiva. Es decir que el arte, la producci贸n prepersonal 鈥損or ejemplo, la somatizaci贸n hist茅rica鈥 procede de agenciamientos colectivos no humanos. Las relaciones de fuerza del nivel molar conservan evidentemente sus derechos, pero su estatus es relativizado por la promoci贸n de focos de enunciaci贸n, de incorporales, y la encarnaci贸n de territorios existenciales, seg煤n una l贸gica p谩tica que escapa a la l贸gica de los conjuntos discursivos. Preconizo entonces un an谩lisis de los agenciamientos colectivos de enunciaci贸n que escape a la forma para erigir m谩quinas abstractas autopoi茅ticas. La forma es siempre declinada seg煤n un procedimiento lineal que sit煤a sus coordenadas de tiempo intr铆nseco, de espacio y de energ铆a como estado exterior. La m谩quina abstracta afirma sus ordenadas ontol贸gicas como repetici贸n auto-afirmativa. Para ella, la linealidad solo puede venir despu茅s. Es sustancia de expresi贸n, enunciador parcial, que solo despliega en otra parte una materia objetiva y una subjetal formal. La 鈥減ostura est茅tica鈥 reside en el hecho de que la pluralidad ontol贸gica 鈥渆ncausada鈥 no depende de un Ser con s may煤scula sino de una 鈥渕ateria opcional鈥 de incesantes mutaciones. En sus afirmaciones procesuales, los agenciamientos de enunciaci贸n son productores de componentes ontol贸gicas irreductiblemente heterog茅neas y singularizantes.

T. N. 鈥 Siempre en las Cartograf铆as esquizoanal铆ticas, pero en adelante en todos los escritos, utilizas para caracterizar el per铆odo hist贸rico actual la expresi贸n 鈥渆dad inform谩tica planetaria鈥. Esta categor铆a hace eco con los discursos foucaultiano y deleuziano sobre la edad de la comunicaci贸n, y los especifica. La aceptaci贸n de esta categor铆a en filosof铆a tiene efectos metodol贸gicos fundamentales: te permite resolver la genealog铆a en la epistemolog铆a y viceversa, y construir desde un punto de vista hist贸rico los agenciamientos de enunciaci贸n. Sin embargo, 驴no puede esta reducci贸n tener tambi茅n efectos perversos, en el caso de una epistemolog铆a de referencia inform谩tica? 驴No hay riesgo de aplastamiento de la determinaci贸n o del agenciamiento geneal贸gico en el universo de las relaciones transversales, lineales e indiferentes que caracterizan a dicha epistemolog铆a? 驴C贸mo romper la indiferencia del horizonte inform谩tico?

F. G. 鈥 La subjetividad capital铆stica implica una binarizaci贸n y una descualificaci贸n sist茅mica de todos los 鈥渕ensajes鈥. Corona el reino de un equivaler generalizado que, por otra parte, ha desplegado sus coordenadas en los dominios del Espacio, del Tiempo, de la Energ铆a, del Capital, del Significante, del Ser鈥 Se trata a la vez de un horizonte hist贸rico, cuyo surgimiento est谩 fechado, y de un v茅rtigo axiol贸gico que se remonta a la noche de los tiempos. Por todas partes, siempre existi贸 amenaza de abolici贸n desde el interior de la complejidad cualificada. El caos habita lo complejo; lo complejo habita el caos. Lo cual implica que este 煤ltimo est茅 compuesto de entidades animadas de una velocidad absoluta 鈥揳 riesgo de que la ciencia 鈥渞alentice鈥 esas velocidades con constantes tales como c, h (constante de Planck[1]), el instante cero del big bang, el cero absoluto, etc. Lo que leg铆tima una perspectiva de 鈥渞evoluci贸n molecular鈥, es el hecho de que esta entrop铆a capital铆stica de la subjetividad se instaura a todas las escalas y renace constantemente de sus cenizas. Una periodizaci贸n como aquella que encadena el pasaje de las sociedades de soberan铆a a las sociedades disciplinarias para desembocar en las sociedades de control es a la vez geneal贸gica y ontogen茅tica. Todos estos reg铆menes de territorializaci贸n del poder, del saber y de la subjetividad se descomponen y se recomponen en la subjetividad contempor谩nea. Lo cual hace, por ejemplo, que no se pueda hablar hoy, con el ascenso de los integrismos y de los racismos, de 鈥渞egresi贸n arcaica鈥 sino m谩s bien de progresismo fascista o, en rigor, de neo-arca铆smo, siendo claro que reinventan completamente formas de inteligencia y de sensibilidad del mundo contempor谩neo. 隆Recomenzar la historia por el principio o hacerla tender hacia finalidades progresistas no es realmente ya el problema! Se trata m谩s bien de recomponer, sobre otras bases, los agenciamientos de subjetivaci贸n y, en ocasi贸n de ello, de recrear de una forma p谩tica las diversas figuras de la subjetivaci贸n hist贸rica, de las cuales la subjetividad capital铆stica es la m谩s vertiginosa por su vac铆o, su banalidad, su vulgaridad, su estado de cosas a ras de margaritas.

T. N. 鈥 驴C贸mo se reconoce, hoy en d铆a, y c贸mo se estabiliza un proceso de subjetivaci贸n? 驴C贸mo se reconoce el nivel ontol贸gico (composici贸n, c贸digo, bloque, agenciamiento, equipamiento) sobre el cual se constituye dicho proceso? S茅 que no te gusta la palabra ontolog铆a, pero quisiera que la utilices en la acepci贸n de Spinoza, como determinaci贸n de las singularidades en el interior del proceso constitutivo de las pasiones. Quisiera concretamente que precises el sentido y las oposiciones de constituciones subjetivas, las llames o no ontol贸gicas. 驴C贸mo pueden los procesos de subjetivaci贸n construir un nuevo horizonte de lo real, una nueva figura del Lebenswelt[2], en la cual sea posible orientarse y luchar? 驴Cu谩l es el punto donde denotaci贸n y significaci贸n van m谩s all谩 del c铆rculo m谩gico o bien de la autonom铆a del relato a-significante?

F. G. 鈥 Me gusta la palabra ontolog铆a. Si desconf铆o de ella, es porque tengo tendencia a usarla para todo. Hay para m铆, si t煤 quieres, focos de producci贸n ontol贸gica, emplazamientos de afirmaci贸n autopoi茅tica, repeticiones, insistencias, intensidades con todo su cortejo de referencias incorporales y de ecceidad. Todo eso participa de una visi贸n un poco animista que no me trae realmente problema. Donde las cosas se complican, es cuando se trata de pensar una praxis. 驴C贸mo, a partir de agenciamientos de semiotizaci贸n, meter en el ser nuevas constelaciones intensitarias? De all铆 esta fascinaci贸n con la funci贸n de los ritornelos, de los rasgos de rostridad que se帽alan lo que pueden ser focos de subjetivaci贸n parcial. Pero tambi茅n esta dificultad apor茅tica en torno de los ritornelos problem谩ticos, desterritorializados 鈥搈uy lejos de los cantos de ave鈥 que se abren, ellos tambi茅n, a t铆tulo de funci贸n existencial. En mi idea, los ritornelos m谩s simples, aquellos por ejemplo de la neurosis obsesiva, son siempre ritornelos complejos. La repetici贸n simple es soporte de la complejidad. Pero entonces hay que hacer derivar las referencias discursivas hacia una aprehensi贸n p谩tica no discursiva. La primeridad no es simple. La cualidad dada de manera m谩s simple es hipercomplejidad. Toda una desgracia, que hace que se nos peguen a la piel las significaciones y las denotaciones en uso, nos proh铆be la mayor铆a de las veces el acceso a las aristas vivas de esas funciones existenciales de conquista pragm谩tica que puedes calificar efectivamente de ontol贸gicas.

T. N. 鈥 Vivimos en un mundo en el cual la pluralidad de los procesos de subjetivaci贸n se constituye con una pluralidad de equipamientos colectivos, as铆 como de mercados e instituciones. Este proceso es muy rico e imposible de resumir en las viejas categor铆as de la democracia o del socialismo. Sin ironizar, tampoco con las viejas categor铆as del capitalismo liberal. Pero este proceso est谩 atravesado tambi茅n por din谩micas de globalizaci贸n y de subordinaci贸n que relativizan y sobrecodifican la intensidad de los procesos de subjetivaci贸n. A veces, tengo la impresi贸n de que el proceso molecular, una vez vuelto hegem贸nico, ha sido consumido y digerido por una potencia molar que ya no reconoce a su opuesto como existente. En este contexto, las fugas metaf铆sicas y pol铆ticas no son interesantes (conocemos demasiado de ellas, del nuevo misticismo a la ideolog铆a verde). 驴C贸mo puede reconstruirse, en la multitud molecular, una oposici贸n molar?

F. G. 鈥 Relevada como est谩 por los medios de comunicaci贸n, los sondeos de opini贸n, la publicidad y los consejos en comunicaci贸n, la democracia pol铆tica se vuelve no solamente cada vez m谩s formal, cada vez m谩s cortada de las realidades, sino tambi茅n cada vez m谩s delirante. Lo cual no significa que pierda todo asidero sobre la subjetividad capital铆stica. Los l铆deres pol铆ticos rivalizan con los presentadores de la tele para penetrar siempre m谩s en la pseudo-intimidad de los hogares. Es el reino del 鈥淏茅b锚te Show鈥 relevado por el 鈥淧sycho Show鈥. Lo que es vertiginoso, a trav茅s de todo esto, es la capacidad de este tipo de producci贸n de subjetividad de capturar toda inmanencia procesual, toda mutaci贸n molecular. 驴Existe sin embargo una prueba de verdad que sea discriminante respecto del se帽uelo, de la mueca, del simulacro, en tanto que estos tambi茅n pueden devenir la base de una aut茅ntica territorializaci贸n existencial? Ver, por ejemplo, la gestualidad estereotipada de las estrellas de rock, cuyos rasgos son sin embargo objeto de reapropiaci贸n por ni帽os y adolescentes en momentos cruciales de su existencia. Pero la prueba de verdad no enga帽a; es de orden p谩tico; es lo que acarrea una suerte de adhesi贸n existencial que crea el acontecimiento.

Es muy cierto que todos esos focos de resistencia molecular contra la serialidad de la subjetividad capital铆stica solo se encarnan, la mayor铆a de las veces, en retornos a la trascendencia, al misticismo, al culto de lo 鈥渘atural鈥. Eso me perturba menos que a ti. 隆Me digo que Dios encontrar谩 a los suyos ah铆! Hay algo tan artificial en esos neo-arca铆smos. Nunca comprometen m谩s que un estrato entre otros de las formaciones de subjetividad. Sabemos bien que los integristas andan de tragos y miran filmes pornos a escondidas. 隆Lo que no perdona nada! En suma, el microfascismo es siempre renaciente pero no forzosamente el macrofascismo.

La oposici贸n molar pasa todav铆a y siempre por la constituci贸n de m谩quinas de guerra social. Solo que, ser铆a tiempo de pensar, en la materia, en algo distinto de las m谩quinas leninistas. Acabamos de ver nacer famosas m谩quinas molares en el tercer mundo, con el integrismo iran铆 y el nacionalismo iraqu铆. 隆Ha habido ocho a帽os de guerra de los modelos, selecci贸n artificial y luego puesta a prueba! En la medida en que la sobrecodificaci贸n de las relaciones internacionales por el antagonismo Este-Oeste se ha debilitado, uno puede esperar ver nacer y proliferar toda una serie de m谩quinas molares. No hay m谩s que ejemplos catastr贸ficos: el PT, en Brasil, autoriza m贸dicas esperanzas, 隆pero t煤 piensas que yo no tengo programa, ni modelo de referencia! Todo lo que puedo decir, es que me parece leg铆timo, inevitable que las revoluciones moleculares est茅n 鈥渞edobladas鈥 por m谩quinas a gran escala que act煤en en el seno de las relaciones de fuerzas sociales las cuales, lejos de desaparecer, ir谩n endureci茅ndose, aunque diferenci谩ndose.

T. N. 鈥 T煤 sostienes el derecho fundamental a la singularidad. Lo ilustras como un recentramiento de las finalidades de la divisi贸n del trabajo y de las pr谩cticas sociales emancipadoras, como ejercicio de una 茅tica de la finitud. 驴C贸mo puede un proceso de singularizaci贸n devenir, a partir de all铆, antagonista? O incluso, 驴c贸mo la resistencia de las singularidades oprimidas puede volverse eficaz? 驴Existe todav铆a un intolerable? 驴O es 茅l mismo reabsorbido en el mecanismo de la pluralidad creciente de los mercados? 驴Existe la posibilidad de construir una idea filos贸fica del comunismo y de conectarla con el proceso de subjetivaci贸n? 驴Es todav铆a posible hacer todo eso sin caer en las trampas del positivismo, del dogmatismo o de la utop铆a?

F. G. 鈥 Tengo la impresi贸n de que me est谩s pinchando para hacerme hablar. Sabes tan bien como yo que un proceso de singularizaci贸n es una pura afirmaci贸n que ignora el antagonismo, la opresi贸n o incluso simplemente la interacci贸n. Aqu铆 se trata justamente de salir de una buena vez de las met谩foras din谩micas y energ茅ticas. Un comunismo de la inmanencia reconducir谩 de manera constante el cursor sobre praxis-茅tico-pol铆ticas que sostengan sus propios universos de referencia. M谩s all谩 de los paradigmas cientificistas que han acosado al marxismo, al freudismo, al estructuralismo, etc. Todo un pensamiento de la trascendencia, todo un sentimentalismo de la eternidad han transformado el progresivismo en una inmensa fobia, una elusi贸n sistem谩tica de la finitud, de la inanidad 煤ltima de la existencia magn铆ficamente ilustrada por Samuel Beckett. En lugar de hacer de ella una enfermedad, hacer de ella una raz贸n pragm谩tica. Hay all铆 un salto est茅tico que har铆a propio el salto religioso de Kierkegaard. 驴Por qu茅 cambiar, por qu茅 la revoluci贸n m谩s bien que nada? 隆Porque tiene mejor pinta! Pero en el fondo, por nada, por un placer inmaterial, una palpitaci贸n imperceptible en la superficie de las cosas.

T. N. 鈥 Conozco tu pasi贸n por el acontecimiento y tu pasi贸n por la vida. Pero cuando filosofas, pareces querer apartarte de eso. 驴C贸mo gestionas la esquizofrenia estructura-acontecimiento? 驴No tienes tendencia a anticipar siempre la estructura subyacente al acontecimiento, con el riesgo de no dejarlo hablar? 驴Tropiezan con esta pregunta en tu trabajo con Deleuze? 驴Cu谩l es tu teor铆a del acontecimiento? 驴C贸mo imaginar hoy no el proceso, sino el acontecimiento revolucionario, no las condiciones de la revoluci贸n sino el poder constituyente?

F. G. 鈥 El acontecimiento es un don de Dios. Siempre tenemos la impresi贸n de que no pasa nada, de que ya no pasar谩 nada. Luego surgen los 鈥渁contecimientos del Golfo鈥. Incluso all铆, yo pens茅 que en el fondo, no pasar铆a nada. La m谩quina mass-medi谩tica planetaria alisa todas las asperezas, todas las singularidades. Ya no se encuentran zonas de misterio. La cuesti贸n ahora es hacer acontecimiento con lo que se presenta. No como los periodistas que est谩n obligados, suceda lo que suceda, a inventarse uno. Sino de forma m谩s po茅tica. Por tanto aqu铆 se trata en efecto de un poder constituyente, de una producci贸n ontol贸gica sui generis. Hacer con la serialidad. Aunque m谩s no fuera so帽ando con los militares americanos as谩ndose en sus carros, con la angustia de los rehenes, con el j煤bilo de los j贸venes 谩rabes, con el delirio sistem谩tico de Saddam鈥 Esas escenas, sin l铆mites precisos, 隆para que al fin pase algo! En cuanto a la pregunta que planteas, relativa a la estructura, me gustar铆a descentrarla. Jam谩s pretendo describir un estado de hecho, un estado de la historia o de la subjetividad. Solamente busco precisar las condiciones de posibilidad de los diversos modos de descripci贸n posibles. Para aprehender o para rodear las problem谩ticas de la enunciaci贸n colectiva, todo sistema de modelizaci贸n 鈥搒ea te贸rico, teol贸gico, est茅tico, delirante鈥 se ve llevado a posicionar lo que llamo factores ontol贸gicos (los flujos, los filums maqu铆nicos, los territorios existenciales, los universos incorporales). Resulta as铆 resuelta o asumida parcialmente la cuesti贸n, para m铆 esencial, del pluralismo ontol贸gico. Hay elecci贸n de constelaciones singulares de universos de referencia, encarnadas en territorios existenciales, ellos mismos marcados por una precariedad, una finitud que hacen bascular al Ser en una irreversibilidad creacionista. En estas condiciones, una ontolog铆a solo puede ser cartogr谩fica, metamodelizaci贸n de figuras transitorias de las conjunciones intensitarias. El acontecimiento reside en esta conjunci贸n de una cartograf铆a enunciadora y esta adquisici贸n de ser precaria, cualitativa, intensiva. Esta relaci贸n de fundaci贸n rec铆proca entre lo que expresa y lo expresado, lo que da y lo dado, encuentra su expresi贸n exacerbada en la creaci贸n est茅tica considerada precisamente como poder constituyente ontol贸gico.

Digamos que hay tres tiempos: el del estado inicial, el del retorno a cero, el de la reconquista de la procesualidad. El segundo tiempo no es dial茅ctico. Jam谩s se acaba con la finitud, con el no-sentido. Y sin embargo, es un tiempo rico, una recarga de complejidad mediante un ba帽o ca贸tico. Siempre el tiempo cero tiene reservadas sorpresas; a partir de puntos de singularidad, dejar que las l铆neas de posibles vuelvan a partir. El tercer tiempo ser铆a el de los imaginarios, es decir de la reconquista de las ambig眉edades. C贸mo definir un comunismo, o simplemente un amor logrado, que escape completamente a las ilusiones de un deseo de eternidad. La potencia de vivir, la alegr铆a spinozista solo escapa a la trascendencia, a la ley mort铆fera por su car谩cter de modalidad fragmentaria, polif贸nica, multirreferencial. Desde el momento en que una norma pretende unificar la pluralidad de las componentes 茅ticas, la procesualidad creativa se esfuma. La 煤nica verdad 煤ltima es la del caos como reserva absoluta de complejidad. Lo que ha constituido la fuerza y la pureza de las primeras moliendas de socialismo y de anarquismo, es precisamente el haber mantenido juntos, al menos de manera parcial, un imaginario comunista o libertario y un sentido agudo de la precariedad de los proyectos individuales y colectivos que los sosten铆an. A partir de all铆, la finitud se ha vuelto desabrida, la subjetividad mass-mediatizada y colectivizada se ha infantilizado. La finitud del segundo tiempo de 鈥渃onexi贸n a tierra鈥 no est谩 dada de una vez y para siempre. Sin cesar, debe ser reconquistada, recreada en sus ritornelos y en su textura ontol贸gica. La reconstrucci贸n del comunismo pasa hoy por un ensanchamiento considerable de los modos de producci贸n de subjetividad. De all铆 la tem谩tica de una confluencia entre la ecolog铆a medioambiental, la ecolog铆a social y la ecolog铆a mental a trav茅s de una ecosof铆a.

* Di谩logo de F茅lix Guattari con Toni Negri (aparecido en la revista Futur ant茅rieur, N潞 4, invierno 1990, en ocasi贸n de la salida de Cartograf铆as esquizoanal铆ticas) que forma parte de 驴Qu茅 es la ecosof铆a?, de F茅lix Guattari. Textos presentados y agenciados por St茅phane Nadaud y editados por Cactus, Buenos Aires, julio 2015. Traducci贸n: Pablo Ires.