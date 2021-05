–

De parte de Indymedia Argentina May 18, 2021 61 puntos de vista

Con el 12,12% de aumento de las jubilaciones en junio, la m铆nima pasar谩 a ser de $ 22.372,08 de bolsillo. La Canasta B谩sica de un Adulto Mayor que elabora la Defensor铆a del Pueblo de la Tercera Edad de CABA es, actualmente, de $64.039. Los haberes jubilatorios, que deber铆an ser un sustituto del salario o ingreso aportado durante 30 y m谩s a帽os, siguen siendo una variable de ajuste del poder real de los grandes grupos monop贸licos y del FMI.

Compartimos el comunicado de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de la Rep煤blica Argentina:

Con el 12,12% de aumento de las jubilaciones en junio, que se determina por ley 27609, mal llamada de movilidad jubilatoria, la m铆nima pasar谩 a ser de $ 22.372,08 de bolsillo. La Canasta B谩sica de un Adulto Mayor que elabora la Defensor铆a del Pueblo de la Tercera Edad de CABA es, actualmente, de $64.039. Esto significa la continuidad de la situaci贸n de m谩s de la mitad de l@s jubilad@s y pensionad@s que solo podr谩n cubrir apenas el 35% de los consumos m铆nimos necesarios para garantizar una vida digna, y de un 70% con ingresos inferiores a la canasta b谩sica. No es solamente un problema de las m铆nimas, es una p茅rdida del poder adquisitivo de todas las jubilaciones y pensiones, agravada durante los 煤ltimos tres a帽os y medio.

La Movilidad es una jubilaci贸n del 82% sobre el salario del trabajador activo actualizado con los aumentos en el mismo cargo, oficio o funci贸n. La experiencia demuestra que las actualizaciones con 铆ndices semestrales de gobiernos anteriores, o con los 铆ndices trimestrales del gobierno actual, sin un aumento previo de emergencia, a partir de un haber m铆nimo jubilatorio que cubra una canasta b谩sica de un adulto mayor y aumento proporcional en todas las escalas, conducen a la realidad actual.

Ante la creciente crisis econ贸mica, social, pol铆tica, sanitaria, del mundo capitalista, agudizada por la pandemia, expresada en nuestro pa铆s con la pobreza superando el 42 %, con creciente desocupaci贸n, subocupaci贸n, trabajo no registrado, precariedad laboral, desigualdad social con monopolios y multimillonarios que siguen incrementando sus ganancias, es urgente tomar medidas de fondo para recomponer los ingresos de la mayor铆a de la poblaci贸n. La prioridad del gobierno sigue siendo seguir con pagos de la deuda externa y mantener un ajuste fiscal exigido para negociar con el FMI una deuda ileg铆tima y fraudulenta en esta profunda crisis. Una deuda externa que organizaciones de la clase trabajadora y del pueblo, a pesar de la complicidad abierta o encubierta de dirigentes burocr谩ticos, se han manifestado en declaraciones, movilizaciones y organizaci贸n por el NO PAGO E INVESTIGACI脫N, para que la paguen los responsables pol铆ticos y beneficiarios y no el pueblo trabajador. La verdadera deuda pendiente es con el pueblo trabajador.

Seguimos luchando por: LOS CINCO PUNTOS B脕SICOS: acordados con un conjunto de organizaciones de Jubilados y gremiales

1掳) Jubilaci贸n m铆nima no inferior a la Canasta B谩sica del Adulto Mayor que calcula la Defensor铆a de la Tercera Edad de CABA.

2掳) 82% m贸vil sobre el salario del trabajador activo en su mismo cargo oficio o funci贸n y la recomposici贸n conforme a la historia laboral de cada trabajador con recomposici贸n de todas las escalas.

3掳) Creaci贸n del Instituto Nacional de Previsi贸n Social, para la direcci贸n y administraci贸n de los fondos previsionales.

4掳) Normalizaci贸n del INSSJP (PAMI), en sus 50 a帽os, poniendo fin a la Intervenci贸n.

5掳) Vivienda en Comodato para jubilad@s y pensionad@s, con riesgo habitacional.

CINCO PUNTOS CONTENIDOS EN LOS TRES PROYECTOS DE LEYES: LEY DE PREVISI脫N SOCIAL, LEY DE NORMALIZACI脫N DEL INSSPJ (PAMI), LEY DE VIVIENDA EN COMODATO PARA JUBILAD@S que estamos actualizando para volver a presentarlos en la C谩mara de Diputados del Congreso Nacional, por haber perdido estado parlamentario por su no tratamiento por las mayor铆as parlamentarias de turno, durante los 煤ltimos 10 a帽os

Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de la Rep煤blica Argentina

*

1971 鈥 13 de Mayo 鈥 2021 : 50 A脩OS DEL INSSJP (PAMI)

Hace 50 a帽os la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilad@s y Pensionad@s de la R.A. junto a una multitud de Jubilados y -solidariamente- Trabajadores Activos, se concentraron frente al Ministerio de Bienestar Social reclamando al ministro de la Dictadura Militar, Capit谩n Manrique, la integraci贸n del Instituto para la atenci贸n espec铆fica de las personas Jubiladas, Pensionadas y Mayores de Edad. As铆 se logr贸 que el 13 de Mayo de 1971 se sancionara la Ley 19.032, que estableci贸 la creaci贸n del Instituto Nacional de Servicios Sociales de Jubilad@s y Pensionad@s conocido como PAMI (Programa de Asistencia M茅dica Integral).

隆隆Nadie nos regal贸 nada!! El PAMI es el fruto de la lucha de los Trabajador@s: Jubilad@s y Activ@s y solamente el 1潞 periodo de 4 a帽os estuvo a cargo de Directorios constituidos de acuerdo con la ley, con un Director Jubilado, elegido democr谩ticamente por los propios Jubilados. A partir de all铆, seguramente advertidos del enorme potencial Pol铆tico 鈥 Financiero de NUESTRA OBRA SOCIAL, todos los Interventores de la misma, hasta la fecha y bajo los distintos gobiernos de cualquier signo, Constitucionales o de Fuerza (dictaduras militares) fueron designados, sin excepci贸n, por los Gobiernos de turno.

A lo largo de estos 50 a帽os de existencia, el PAMI fue conducido por m谩s de treinta (30) interventores. Las sucesivas intervenciones dispuestas en la Obra Social de los Jubilados llevan acumulados m谩s de 45 a帽os. Los 鈥淒irectorios鈥 se alternaron en diferentes gestiones y existieron tambi茅n tres o cuatro comisiones normalizadoras, aunque generalmente no fueron m谩s que bisagras entre una intervenci贸n, un鈥 Directorio鈥 y una nueva intervenci贸n.

El pasaje de m谩s de 30 interventores y los encubiertos con el nombre de 鈥淒irector鈥, (todos designados por la Dedocracia) ciertamente desmerece la historia del PAMI y tambi茅n desvirt煤a una realidad en la que l@s jubilad@s, la mayor parte del personal de carrera y muchos prestadores fueron convidados de piedra en la serie de esc谩ndalos, denuncias e irregularidades, que a煤n hoy contin煤an siendo los cap铆tulos m谩s bochornosos del organismo.

La influencia de estos hechos llev贸 incluso a proyectar la disoluci贸n del PAMI, como si una instituci贸n reconocida en alg煤n momento de su historia por su modelo prestacional y el sistema de atenci贸n m茅dica por la mism铆sima Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS), tuviera que cargar con culpas, por los desaguisados cometidos por varias de sus conducciones. 鈥

El dato es m谩s importante de lo que parece. Existieron horas de zozobra para los jubilados, cuando se vaticinaba el fin del PAMI, hubo quienes pretendieron devolver a los afiliados a sus obras sociales de origen, las que evidentemente nunca tuvieron ni tienen inter茅s en recibirlos.

El PAMI se transform贸 en la mayor obra social del pa铆s, los beneficiari@s que reciben atenci贸n m茅dica y social y representan m谩s del 15% de la poblaci贸n.

Durante muchos a帽os el PAMI funcion贸 brindando una amplia gama de servicios m茅dico-asistenciales y sociales. Incluso hasta en alg煤n momento acudi贸 en ayuda de l@s jubilad@s otorgando una l铆nea especial de cr茅ditos para la vivienda. Eran 茅pocas en las que no se hablaba de corrupci贸n ni tampoco de d茅ficit, aunque sus recursos fueran menores a los que actualmente se le asignan. La dimensi贸n e importancia del PAMI puede comprobarse tambi茅n desde otros 谩ngulos porque, en definitiva, las razones para que las intervenciones se hayan multiplicado no hay que buscarlas en problemas de funcionamiento del PAMI, m谩s bien, en la mayor铆a de los casos, habr铆a que hurgar en cuestiones pol铆ticas, esas que por lo general poco y nada tienen que ver con las necesidades de l@s jubilad@s.

Por eso es que sostenemos el reclamo de normalizar institucionalmente el INSSJP designando Democr谩ticamente un Leg铆timo Directorio. El PAMI necesita recuperar aquella imagen de m铆stica y esfuerzo que le imprimieron jubilad@s, emplead@s y prestador@s para convertirlo en una instituci贸n de servicios para millones de afiliad@s. 鈥

Fuente: http://redeco.com.ar/nacional/trabajadorxs/32882-con-el-ajuste-jubilatorio-solo-se-cubrir%C3%A1-un-35-de-la-canasta-para-la-tercera-edad