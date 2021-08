Con bastante retraso, publicamos dos cartas de Mohamed El Hichou, desde el aislamiento de la c谩rcel de Picassent, reflexionando sobre las condiciones de vida en r茅gimen de castigo, el comportamiento de los carceleros, la lucha colectiva, las relaciones entre compa帽eros y varios otros temas, incluida la posici贸n de Toni Chavero en relaci贸n con la lucha colectiva que 茅l encara l煤idamente, con confianza, amistad y respeto por las decisiones de cada cual. Anima tambi茅n a los de dentro a continuar la lucha entablada, dentro de la cual manifiesta estar dispuesto a continuar haciendo los ayunos, a dar la cara en la medida de su fuerzas a los compa帽eros m谩s indefensos, llamando a la reflexi贸n y a la comunicaci贸n creativa sobre c贸mo continuar reivindicando, a pesar de las represalias y de los intentos de dividir a la comunidad de lucha, y evitando los serios problemas que pueden crear las habladur铆as, los dimes y diretes. 芦Las personas con el alma negra 鈥揹ice鈥 no tienen cabida entre nosotros禄. Y tambi茅n que 禄 a base de respeto y humildad禄, se puede 芦solventar cualquier mal rollo禄 a trav茅s del di谩logo.

Aislamiento de Picassent, mayo de 2021

Salud, compa帽eros.

Recibid un fuerte abrazo tanto los compa帽eros de dentro de estos inhumaos muros como los de fuera, por su lealtad, sensibilidad y humanidad para con nosotros. Mil gracias.

Los que legitiman las leyes las demonizan aqu铆 dentro. Mientras las autoridades se llenan la boca con su esl贸ganes de pa铆s democr谩tico y constitucional, los bastardos carceleros act煤an cruel y despiadadamente, son una rama del 谩rbol de la organizaci贸n criminal con m谩s peso del Estado espa帽ol, corrompidos y podridos, todo es una maldita pantomima. Todo mi apoyo y comprensi贸n a mi gran amigo Toni Chavero al cual respeto y aprecio. Entre hombres, sobran palabas. Te quiero, golfo, Shukran.

Hace poco escuch茅 en los medios de comunicaci贸n a un verdugo. El nuevo eslogan no puede ser m谩s c铆nico, es para re铆rse: 鈥淣os tiemblan las piernas鈥, a la hora de ponerse su traje de carceleros. Otro ignorante notorio, ja, ja, ja. A ver si os enter谩is de que no pod茅is enga帽arnos, porque no compramos lo que quer茅is vender, aqu铆 los que hemos sufrido una rigurosa represi贸n de ilegalismo hemos sido los reclusos que no se dejan amedrentar, que no se venden. Os asemej谩is a los monos gritones, excelentes coristas y p茅simos solistas, se os ve el plumero, malditos cretinos, arrogantes, desquiciados, desquilibrados, cerdos, asquerosos.

Debemos estar preparados y dotados de defensas frente a esta plaga de maltratadores y torturadores, tanto f铆sica como psicol贸gicamente. Todos tenemos conocimiento de la crueldad y la fijaci贸n obsesiva contra nosotros, hemos sufrido una encarnizada persecuci贸n por reclamar nuestros derechos, reivindicar y denunciar, pero hemos tenido aplomo, garra y actitud para enfrfentarnos a estos malditos villanos que son el eje del mal aqu铆 dentro donde no existen ni leyes ni derechos. Hemos sido capaces de aguantar la presi贸n, somos como aquel fulano que se pasaba la vida empujando rocas cuesta arriba de una colina para, una vez en la cumbre, verlas siempre volver a rodar cuesta abajo, pero, por mucho que nos han golpeado, hemos ido avanzando, resistiendo con valent铆a, a pesar del peso y la fuerza del ej茅rcito de mamporreros de medio pelo, que son pura filfa 隆Viva vosotros, compa帽eros!

No a la sumisi贸n, s铆 a la rebeld铆a, debemos luchar con mesura y siempre y cuando la raz贸n est茅 de nuestro lado, ellos han creado un gemido llamado Odio, seguir so帽ando para que la lucha no muera, porque vivir luchando es la mejor forma de vivir, que nuestra honra nadie ose tocarla ni profanarla, pues esa honra solo a ti ha sido otorgada, aunque nos apaleen y torturen y nos arrojen al pozo m谩s oscuro, que si estas frases viven, vuestra verguenza ser谩 mi testimonio. Muchos de nosotros nos vamos haciendo viejos, perdemos facultades, pero esto no significa que no podamos sobreponernos con el poder de nuestra mente y nuestro esp铆ritu guerrero y combativo, ante el esclavismo y la brutalidad de los asesinos, que eso es lo que son estos malditos carceleros. Ellos han cometido cr铆menes que van m谩s all谩 de la comprensi贸n, y aqu铆 est谩 la verdadera falta, porque tienen manga ancha. Pero nosotros jam谩s traicionaremos nuestros principios y valores, no olvidemos nunca todo el da帽o que nos han causado, nada de perdonar. Nuestros anteriores compa帽eros lucharon ferozmente para que un d铆a tengamos lo que ellos consiguieron, auque ahora sean otros tiempos.

No llamo a la violencia ni tengo s铆ndrome de h茅roe, pero soy franco, porque, al igual que vosotros, he sufrido torturas tanto f铆sicas como psicol贸gicas y este maldito sistema intenta silenciarnos, antes rotos que doblados. Y respeto y entiendo la decisi贸n de cada compa帽ero. Para m铆 ha sido un honor luchar con los combatientes, que han demostrado ser unos verdaderos guerreros, con garra y actitud. Hemos tenido nuestras diferencias y me he llevado algunas decepciones, creemos conocer a las personas y poco sabemos de aquellos a quienes creemos conocer, por ello, debemos reflexionar y hacer un examen a fondo. Seguir茅 ayunando, haciendo humildemente todo lo posible para defender a los m谩s indefensos y desfavorecidos, contra la tiran铆a del ser humano m谩s repelente y nauseabundo. Salud y vitalidad para los de dentro y para los de fuera, el apoyo moral ha sido muy importante y, desde estas t茅tricas celdas, mi agradecimiento a todas esas personas altruistas, sensibles y humanas. Mil gracias. Un fraternal abrazo libertario.

Aislamiento de Picassent, junio de 2021

隆Salud, compa帽eros! Un fraternal abrazo a mis amigos Toni Chavero, Peque, Alfonso Mart铆 Aracil, Daniel S谩nchez, Poblete, Achraf y todos los dem谩s a los cuales no tengo el honor de conocer. Mis saludos a los compas de fuera que, a pesar de la dif铆cil situaci贸n que ha causado este maldito virus siguen a nuestro lado, con su sensibilidad, humanidad y apoyo nos demuestran su compromiso u nos son fieles y leales. 隆Qu茅 grandes sois!

Comulgo con muchas palabras de los compa帽eros, amo la franqueza, la honestidad y la claridad de los hombres. Las habladur铆as, los dimes y diretes crean serios problemas y las personas con el alma negra no tienen cabida entre nosotros. A base de respeto y humildad, vamos a dialogar y a solventar cualquier mal rollo, compa帽eros, por todo lo que hemos sufrido y la dura represi贸n a la que nos siguen sometiendo, vamos a permanecer unidos por el bien com煤n, mediante la comprensi贸n y entendimiento entre nosotros. Yo, si me quedara quieto, sentir铆a verguenza. Vamos a volver a cargar nuestros ca帽ones y a disparar con m谩s fuerza contra el enemigo. Si cre铆an que nos hab铆an vencido, deben saber que vamos evolucionando, como los 鈥淧okemon鈥. Actitud y ganas nos sobran, garra y actitud forman pare de nuetra personalidad, ahora solo falta que entre todos aportemos ideas, creatividad, porque fuerza y 谩nimo nos sobran.

Que todo lo que hacemos trae consecuencias es algo de lo que todos tenemos conocimiento. Muchos estar茅is de acuerdo conmigo en que el mayor honor es estar apoyando a los m谩s desvalidos, compa帽eros enfermos mentales o enfermos terminales con los cuales se ensa帽an estos soci贸patas. Nosotros no miramos para otro lado, si lo hici茅ramos, ser铆amos unos cobardes. 驴Qu茅 importa que seamos solo unos cuantos, de una poblaci贸n reclusa de 60.000 personas? Es nuestra forma de ser, luchar y luchar, por mucho que nos golpeen, seguimos avnzando y siguen golpeando, tramando, pero seguimos en pie y siempre con la cabeza alta. No es f谩cil tener la gallard铆a de enfrentarse con estos soci贸patas neofascistas, crueles y despiadados, capaces de cometer las mayores atrodicades. Lo hemos sufrido en nuestras carnes y vamos resitiendo d铆a, no van a amilanarnos con sus amenazas y sus golpes, prefiero morir luchando que hacerlo como un cobarde.

Nuestro destino est谩 escrito, la sumisi贸n es la perdici贸n, la rebeld铆a es el 煤nico camino que conocemos. Recordad, todos somos uno, si tocan a uno, nos tocana todos, para m铆 ser铆a un honor seguir luchando a vuestro lado, es un largo camino, hag谩moslo unidos, creceremos y venceremos. Solo soy un humilde preso con mis virtudes y defectos, pero me trac茅 un camino, me compromet铆, y la palabra es el honor de un hombre.

隆Un fraternal abrazo combativo y libertario! Deseandoos vitalidad, much铆sima salud, al igual que a vuestras familias. Y, como dice nuestro apreciado compa帽ero: 隆Resistir es vencer!

隆La sinceridad es la mejor cualidad! 隆La justicia siempre va atada de las manos con los malos!

Mohamed