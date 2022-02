–

Comunicado: A TRES A脩OS DEL ASESINATO DE SAMIR, EL #NARCOESTADO SE DESTAPA, EL DESPOJO CONTIN脷A CON LA GN Y LOS PUEBLOS SEGUIMOS RESISTIENDO

El tercer aniversario del asesinato de nuestro compa帽ero Samir Flores Soberanes est谩 enmarcado en una serie de agresiones, violencias y asesinatos hacia integrantes de los pueblos y periodistas en el descaro de un #narcoEstado.

Este a帽o inici贸 con una serie de publicaciones en la prensa y en redes sociales de la vinculaci贸n del gobernador de Morelos con lideres de la delincuencia organizada, narcomantas dirigidas a Cuauht茅moc Blanco y Hugo Erik Flores en las que se utiliza el asesinato de nuestro compa帽ero como forma de chantaje de la delincuencia organizada hacia el gobernador y otros pol铆ticos del estado como el Senador 脕ngel Garc铆a Ya帽ez.

A tres a帽os las investigaciones han sido una burla, presentando a personas que ya estaban detenidas y solo dando largas a las dem谩s acciones que se necesitan para fortalecer la investigaci贸n. Ahora es mas que clara la dilataci贸n de la justicia en el caso, ya que con todo lo salido a la luz es evidente que el asesinato de Samir fue realizado por el #NarcoEstado, que el gobierno no s贸lo sabe qui茅n mat贸 a Samir sino que en realidad es parte de los autores intelectuales.

Por otra parte el 11 de febrero el asesinato del ejidatario Francisco V谩squez un d铆a despu茅s de denunciar las amenazas hechas por Rogelio Plascencia al organizar su destituci贸n al frente de ASURCO, genera un clima de alto riesgo al campamento afuera de las instalaciones de ASURCO, sostenido por los ejidatarios que defienden el agua ante el despojo de la Termoel茅ctrica, el cual intent贸 el mismo Plascencia desalojar el 10 de febrero. Ello se da despu茅s de la reuni贸n que el mismo Rogelio Plascencia difundi贸 en sus redes sociales con una fotograf铆a tomada en enero de este a帽o con L贸pez Obrador, Manuel Bartlett y Cuauhtemoc Blanco en el que presume la firma de un convenio ilegal, sin haber sido consultado a los ejidos que integran ASURCO y que promete 118.5 mdp a cambio de retirar el plant贸n y desistirse de los amparos en contra de que se lleven el agua de los ejidos para la termoel茅ctrica. Nuevamente la presencia de Obrador en el PIM se ba帽a de sangre y amenazas de desalojo.

Mientras que en Puebla, la Guardia Nacional y polic铆a estatal desalojan el 15 de febrero la Casa de los Pueblos en el municipio de Juan C. Bonilla, ocupando las fuerzas p煤blicas represivas para atacar a los pueblos y consentir el robo del agua de la transnacional Bonafont.

La cuarta T no tiene otra forma de resolver los conflictos con los pueblos mas que con la represi贸n, el desalojo y la violencia, siempre en favor de los grandes capitalistas y del neoliberalismo que anunci贸 haber terminado. Esta administraci贸n ha acrecentado el binomio 鈥渘arco/fuerzas represivas鈥, ocupandose al crimen organizado como Secretar铆a del Terror del Estado Mexicano para hacer el trabajo m谩s vil, sucio y cruel contra los que defienden la vida y la Guardia Nacional para reprimir a plena luz de d铆a o la noche las justas protestas del pueblo que ven en las acciones de gobierno la continuidad del despojo y destrucci贸n de la madre tierra. Todo bajo el monopolio de la palabra del Presidente y un falso discurso de un gobierno 鈥渂ueno鈥.

Pero no olvidamos como Salinas de Gortari se proyectaba como el mejor Presidente que hab铆a tenido M茅xico en mucho tiempo, cuando estaba en el poder y, una vez que los zapatistas descubrieron su verdadera m谩scara y dejara el poder, hoy es una verg眉enza para la naci贸n.

No olvidamos las palabras de L贸pez Obrador hace 8 a帽os 鈥渘o queremos la termoel茅ctrica, el gasoducto y las minas, M茅xico no es territorio de conquista鈥 Nosotros sostenemos esa posici贸n, esa palabra, pero 驴c贸mo se puede respetar a un gobierno que no respeta las leyes, los derechos y ni siquiera su propia palabra? Realizando un acuerdo presidencial el 22 de noviembre de 2021 para imponer los megaproyectos del capital y desconociendo los m谩s de 20 amparos y 11 suspensiones contra el PIM.

驴C贸mo se puede seguir pidiendo justicia por el asesinato de nuestro compa帽ero Samir Flores a un #Narcoestado? 驴C贸mo se puede hablar de un gobierno que esta con el pueblo cuando lo que esta haciendo es agredir a todo aquel que esta en contra de su palabra o sus acciones? 驴Como se puede decir que vivimos en democracia cuando eres estigmatizado, denigrado, violentado por tener una opini贸n diferente?

El #narcoEstado nos plantea que no importan los derechos de los pueblos ind铆genas en nuestro pa铆s, que no importan los procesos legales como parte de los derechos que tenemos los ciudadanos ante el abuso de la autoridad, que no importan las vidas de las personas que est谩n en contra de los proyectos de muerte impulsados por el gobierno y el capital. Es evidente que tanto el gran ego del presidente as铆 como su pol铆tica fundamentalista del que todo aquel que esta en contra de 茅l, esta con los conservadores, le est谩n provocando una gran ceguera pol铆tica que nos est谩 llevando a una situaci贸n muy grave en nuestro pa铆s. A L贸pez Obrador le quedan 3 a帽os de gobierno, a los pueblos nos seguir谩 quedando m谩s tiempo, porque hemos determinado vivir y ser consecuentes con la defensa de la vida.

ALERTAMOS a todas las personas, movimientos, organizaciones y pueblos de M茅xico y del mundo sobre una creciente ola represiva contra la defensa de la verdad, la justicia y la vida en nuestro pa铆s, en donde incluye acabar con la resistencia ante el Proyecto Integral Morelos, la cual intentar谩 nuevamente retirar el digno Plant贸n de ASURCO y atacar a diversas personas y pueblos en contra del PIM, antes que termine el sexenio de la cuarta simulaci贸n, para poder presentar a los patrones del capital una chatarra termoel茅ctrica limpia de protestas, pero no de sangre, despojo y contaminaci贸n.

Por eso, llamamos a estar atentos ante la lucha contra el PIM y los cientos de megaproyectos de muerte en nuestro pa铆s y a sumarnos a la campa帽a de boicot a la empresa Bonafont/Danone y la caravana por la vida acordada el 16 de enero en las instalaciones del Altepelmecalli, la cual recorrer谩 m谩s de 6 estados del pa铆s del 22 de marzo al 22 de abril, uniendo resistencias y denunciando las injusticias del mal gobierno y gran capital en nuestros territorios.

En la lucha por la vida est谩 la justicia para Samir y por eso seguiremos construyendo autonom铆as y resistencias en todos los rincones en donde Samir y todos nuestr@s compa帽er@s asesinad@s y desaparecid@s han estado, sembrando dignidad, acordando vivir.

隆Samir y Zapata viven, la lucha sigue!

隆Fuera el PIM! 隆Fuera Bonafont! 隆Viva la autonom铆a!

T鈥檔eki tlalle uan atl para tenochti, amo timikiske por tumi 鈥 Queremos tierra y agua para todos, no morir por dinero

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala

