De parte de CNT-AIT February 1, 2022 56 puntos de vista

La maquinaria propagand铆stica se ha puesto en marcha una vez m谩s por todos los medios posibles para avalar la reforma laboral que la patronal y sus sindicatos amarillos han pactado con el actual gobierno. Lo que pretend铆a ser una derogaci贸n total se ha quedado en un lavado de cara mientras el panorama laboral demuestra que estamos peor que nunca.

Esta Reforma b谩sicamente afecta tan solo dos aspectos: la temporalidad y los salarios. Por un lado, se limita las causas y la durabilidad de los contratos temporales, eliminando el contrato de obra y servicio. Sin poner remedio a la falta de fijeza de personas interinas o subcontratadas como las kellys. Sin contratos indefinidos no se reduce la temporalidad y precariedad. Por otro lado, se da prioridad aunque solo en la materia de salarios, al convenio m谩s beneficioso entre el sectorial y el de empresa o entre el de la empresa contratada o la contratante. Estas son las migajas que nos ofrecen, a modo de placebo, cuando con la anterior Reforma ya se estimaba que alrededor del 80% de los contratos eran en fraude de ley. Tampoco se ha modificado ning煤n otro aspecto relativo a revertir el abaratamiento y facilidad del despido o a fijar la actualizaci贸n salarial de los convenios de acorde al coste de vida. Se帽alamos que el IPC ha subido un 6% en 2021 y se est谩n firmando convenido con subidas de tan solo el 2%.Si a todo esto le sumamos la subida de la luz, de los productos b谩sicos de consumo, la dificultad de acceso a una vivienda digna y un encarecimiento de la vida en general, no merece ninguna valoraci贸n positiva la situaci贸n actual. No olvidamos tampoco la siniestralidad existente en el trabajo con la falta de EPI鈥檚 (Equipos de Protecci贸n Individual), maquinarias deterioradas, grandes ratios de alumnos o pacientes,鈥

Desde que el Estado es el encargado de mediar y legislar entre el Capital y Trabajo, entre empresa y trabajadorxs, 茅ste se dedica a favorecer m谩s al primero que al segundo. Toda regulaci贸n en materia laboral ha ido destinada, desde entonces, a dividir nuestras luchas por sectores, por empresas, a establecer todo un marco de relaciones complejo y burocr谩tico, donde prima la delegaci贸n de funciones sindicales en representantes y liberados a sueldo de la empresa o del Estado frente a decisiones colectivas y desde abajo en asambleas. Donde el empresario siempre encuentra la manera de gozar de impunidad para burlar la ley de turno vigente y si te plantas, denuncias o demandas, la respuesta es el despido y un largo proceso judicial. Y cuando el supuesto consenso social se rompe, los piquetes del patr贸n sacan sus tanquetas y porras como en C谩diz y cuando no mediante multas desorbitadas.

Frente a todos estos abusos, desde la CNT-AIT Catalunya tenemos clara nuestra posici贸n. Hasta la total derogaci贸n de la Reforma laboral de 2012, la abolici贸n de las ETT鈥檚, subcontratas, horas extras, la abolici贸n del despido libre y la garant铆a de unos salarios acordes al coste de vida, no podremos hablar de Reforma beneficiosa para la clase trabajadora. No compramos la fantas铆a de que a la Patronal se la frena a golpe de decreto del gobierno progresista de turno. A los explotadores solo se les para a golpe de boicot, huelga y sabotaje. Nuestra historia, nuestra lucha y nuestra praxis diaria nos demuestra que para defender lo que es nuestro solo nos tenemos a nosotrxs. Que ning煤n pacto en despachos conseguir谩 lo que hemos logrado ganar siempre en las calles. Mediante la organizaci贸n en asambleas en cada centro de trabajo. Propagando en cada lugar la semilla revolucionaria de que un mundo nuevo es posible basado en la autogesti贸n de nuestras vidas.