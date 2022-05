–

Las integrantes del Consejo Social Armenio, Sara Dozdiyan (SD) y Arev Qesebiyan (AQ), hablan sobre c贸mo la Revoluci贸n de Rojava ha afectado a los y las armenias del norte de Siria.

Estamos en el 107 aniversario del Genocidio Armenio. Estamos en la fecha que se acepta como el comienzo del genocidio, que estall贸 el d铆a en que 250 intelectuales armenios fueron arrestados y exiliados (la mayor铆a asesinados) en Estambul, el 24 de abril de 1915, y luego 1,5 millones de armenios fueron brutalmente asesinados por los otomanos. Algunas fuentes afirman que la mitad de la poblaci贸n armenia que viv铆a en las regiones que estaban bajo la protecci贸n del Imperio Otomano en ese momento fue masacrada. Los armenios, la mayor铆a de los cuales eran mujeres, ancianos y ni帽os, fueron deportados al actual noreste de Siria, el norte de Arabia Saudita e Irak bajo el control de los soldados otomanos. Durante la deportaci贸n, muchos armenios fueron asesinados por el camino, violados o los dejaron morir de hambre y sed.

Hablamos con Sara Dozdiyan y Arev Qesebiyan, miembros del Consejo Social Armenio -cuyos abuelos eran ni帽os durante el Genocidio y que fueron exiliados a Siria-, sobre una serie de temas, como las huellas del genocidio en la vida de los armenios, la situaci贸n de los armenios que viv铆an en la regi贸n antes de la guerra, y c贸mo la Revoluci贸n de Rojava ha afectado a su pueblo.

-Es el 107 aniversario del Genocidio Armenio. El 24 de abril de 1915, el genocidio continu贸 en el exilio al mismo tiempo. El lugar principal de destino del exilio fue Siria. Durante el control del r茅gimen, antes de la guerra, 驴se pod铆a hablar del genocidio?

-AQ: Estaba prohibido hablar sobre el Genocidio Armenio en Siria. En Reqa/Merge, hab铆a un monumento a los que fueron masacrados en el genocidio. Cuando 茅ramos ni帽os, no sab铆amos exactamente qu茅 tipo de historia hab铆a all铆, qu茅 hab铆a sucedido. Nuestros mayores nos lo contaban, pero en secreto. As铆 es como descubrimos qui茅nes 茅ramos, de d贸nde ven铆amos, qu茅 fue el Genocidio Armenio y qu茅 se les hizo a los armenios. En ese monumento est谩n los huesos de innumerables armenios que fueron exiliados y masacrados en Reqa, en 1915. Nuestros muertos nunca durmieron bien en este lugar. Los armenios no han vivido como otros pueblos desde 1915. Desde entonces, ha estado viviendo con miedo y dolor. Con el Genocidio, nuestra historia, idioma, cultura y fe tambi茅n fueron masacrados. Crecimos con las identidades que nos rodean y su idioma, cultura, fe.

As铆 que hoy no solo tratamos de recuperar el idioma, la cultura, la fe, la tierra. Luchamos por la rendici贸n de cuentas de todos aquellos que participaron en el Genocidio y lo aprobaron.

Arev Qesebiyan

-Sus abuelos fueron exiliados en 1915. 驴Les dijeron por lo que pasaron, lo que vieron?

-SD: El padre de mi padre estaba all铆; su madre estaba embarazada cuando fue exiliado junto con una hermana y dos hermanos. En el camino, los soldados rompieron el vientre de su madre hasta la muerte. Su nombre era Sara. Yo llevo su nombre. Entonces mi abuelo y sus hermanos recorrieron el camino del exilio junto con otras personas y lleg贸 a Ser锚kaniye. Vino a un pueblo 谩rabe y all铆 criaron a mi abuelo. Ten铆a unos 4 o 5 a帽os cuando lleg贸. Hablaba armenio y recordaba su propio nombre. Su nombre era Aziz. Conoc铆a los nombres de sus hermanos, de su padre, de toda la familia de su madre. Sab铆a el nombre de su pueblo y d贸nde estaba. Pero ten铆a miedo y no se atrev铆a a decirlo, y mucho menos se atrev铆a a irse. Mi abuelo muri贸 sin volver a ver a nadie de su familia.

-AQ: Cuando nos sent谩bamos en un ambiente con nuestros mayores, rara vez nos dec铆an lo que experimentaban o ve铆an. De todos modos, cada vez que me lo dec铆an, sus gargantas se anudaban, las l谩grimas sal铆an de sus ojos y no pod铆an pronunciarlo. No pod铆an terminar sus historias sobre lo que hab铆an pasado en el camino, c贸mo llegaron a Siria, la persecuci贸n de ellos en Siria. Cuando llegaron a Siria huyendo de la persecuci贸n del Estado turco, fueron perseguidos nuevamente. Por ejemplo, los aghas se apoderaron de la tierra que compraron aqu铆. Fueron perseguidos. Nunca dejaron que los armenios abrieran los ojos. Aquellos ni帽os que crecieron bajo persecuci贸n y carnicer铆a, ten铆an los ojos llorosos y sus gargantas siempre estaban anudadas hasta el d铆a en que murieron.

-驴Cu谩l era la posici贸n de los armenios que viv铆an en Siria antes de la Revoluci贸n de Rojava? 驴Qu茅 tipo de vida hac铆an?

-SD: Antes de la revoluci贸n, ni el r茅gimen ni la sociedad nos conoc铆an. Como armenios, 茅ramos una minor铆a, y siempre ve铆amos ojos que nos despreciaban y odiaban. En ese momento, muchas familias armenias se aferraban unas a otras para protegerse mutuamente. Pero eso no estaba permitido. No quer铆an que eso sucediera. En otras palabras, no quer铆an que los armenios vivieran como una sociedad y se apoyaran unos a otros. Dijeron que la tierra que pose铆amos no nos pertenec铆a. Dec铆an: 鈥淪on infieles鈥. Las miradas y las palabras que nos despreciaban siempre fueron mayoritarias. La mayor铆a dec铆a: 鈥淓sta tierra no es de ellos. Vinieron, crecieron aqu铆, los alimentamos. D茅jenlos que se vayan. Esta tierra nunca ser谩 suya鈥. Muchos armenios tuvieron que emigrar de aqu铆 debido a tales presiones. Los armenios ten铆an activos que pod铆an sostener sus vidas a un nivel econ贸mico m铆nimo. Hay muchos armenios que emigraron de aqu铆 a lugares como Europa, y as铆 continuamente por muchas razones como esta. Siempre hubo armenios que viv铆an con miedo y ni siquiera pod铆an llamarse armenios. Hab铆a armenios en Reqa, Gir锚 Sp卯, Ser锚kaniye, Merge, D锚ra Zor y Alepo, por todas partes. Pero como dije, sol铆an tener miedo incluso de hablar. No ten铆an ning煤n valor en la sociedad. Y no pod铆an llamarse armenios debido a la presi贸n que la sociedad ejerc铆a sobre ellos. No puedo dar una cifra exacta de cu谩ntos armenios viven aqu铆. Pero hoy, d铆a a d铆a, ese n煤mero se multiplica. Hay armenios que salen diciendo: 鈥淣osotros tambi茅n somos armenios鈥.

Por ejemplo, las tribus-familias 谩rabes o kurdas criaron ni帽os armenios que fueron tra铆dos aqu铆 desde lugares como Zeytun, Sason y Mus despu茅s del genocidio. Mi abuelo fue criado por 谩rabes. Mi peque帽o abuelo se convirti贸 al islam tan pronto como lleg贸 aqu铆. Nos hemos convertido en lo que somos, independientemente de la identidad o fe de la familia que nos dio la vida. Vivimos por el idioma, la cultura, la fe de esa identidad, los hijos del genocidio. Los que criaron a estos ni帽os no los criaron como a los suyos. Cuando estos ni帽os llegaban a una edad joven, no pod铆an reclamar ning煤n derecho de las familias o tribus. Cuando estos ni帽os peque帽os ped铆an apoyo econ贸mico a sus familias, se encontraban con las palabras: 鈥淣o tienes nada, no tienes los mismos derechos que nosotros鈥. Es un pueblo que ha sufrido mucho desde el comienzo del Genocidio. Y su dolor nunca se ha detenido. Este sufrimiento ha continuado transmiti茅ndose de generaci贸n en generaci贸n. Cada generaci贸n les ha contado a sus hijos sobre su dolor, tanto como han podido. Si la sociedad se hubiera preocupado por los armenios, aunque fuera un poco, estos sufrimientos no ser铆an de esta magnitud hoy.

Sara Dozdiyan

-驴C贸mo se defendieron los armenios durante el comienzo de la guerra siria?

-AQ: Al comienzo de la guerra, todas las ciudades ten铆an una poblaci贸n armenia muy seria e importante, cuya religi贸n, cultura e idioma fueron cambiados y no ten铆an poder para defenderse. Al comienzo de la guerra, hubo un 茅xodo. Es un 茅xodo importante. Es una forma de defensa, podr铆a decir, la emigraci贸n. Es un 茅xodo para todas las identidades. Pero no como los armenios. Esta migraci贸n fue como una repetici贸n del genocidio de 1915. La propiedad de los armenios fue devuelta de nuevo. Fueron desplazados de sus hogares. Reapareci贸 1915 para los armenios. Todos los ahorros que han ganado en los 煤ltimos 100 a帽os han sido devueltos a las manos de los invasores y han sido compartidos.

-En otras palabras, los armenios emigraron de esta tierra donde fueron exiliados hace 107 a帽os. 驴Pueden explicarlo un poco? 驴Por qu茅 no emigraron?

-AQ: Los armenios se vieron obligados a emigrar. Si bien se encontraban en una situaci贸n muy d茅bil en todos los aspectos, el comienzo de la guerra los afect贸 m谩s en todas las 谩reas y no ten铆an poder para defenderse. La emigraci贸n forzada es como una ocupaci贸n. Es as铆 para todos. Ning煤n hombre quiere abandonar su propio pa铆s. Me est谩s preguntando por qu茅 no emigr茅. Tal vez se trata de un poco de voluntad personal. Quiero decir, estoy pensando en ello, y eso es con lo que me estoy conectando. Cualquiera que sea el armenio que mires, todos son personas de voluntad fuerte que quieren la paz. Obviamente, la guerra que comenz贸 en Siria fue como una repetici贸n de 1915 para los armenios. Es dif铆cil ir y es dif铆cil quedarse.

-驴Qu茅 derechos ten铆an los armenios antes de la Revoluci贸n de Rojava?

-SD: No 茅ramos como hoy cuando comenz贸 la revoluci贸n. No ten铆amos medios, ni poder militar para defendernos. Est谩bamos viviendo una vida ordinaria y habitual. Hoy tenemos un batall贸n y un parlamento. Como armenios, estamos uno al lado del otro y somos una fuerza. Tenemos el poder de defendernos. No nos conoc铆amos como armenios antes. No sab铆amos qu茅 armenio viv铆a d贸nde, en qu茅 pueblo o ciudad. Nos reunimos con este parlamento, que fue fundado despu茅s de la revoluci贸n. En otras palabras, como armenios dispersos y desconocidos, nos hemos recuperado y seguimos tratando de recuperarnos.

-AQ: Con la revoluci贸n, los armenios comenzaron a parecerse a otros pueblos. Lograron el derecho a la igualdad en sus vidas con los pueblos asirio, sir铆aco, kurdo y 谩rabe. S铆, los armenios ahora parecen ser m谩s visibles que antes, pero no estamos en la misma posici贸n y equilibrio que otros pueblos en el campo de la pol铆tica y la gobernanza. No me malinterpreten. Tenemos m谩s derechos que antes, tenemos m谩s oportunidades de trabajar tanto vitalmente como para el pueblo armenio. La Administraci贸n Aut贸noma del Norte y Este de Siria (AANES) desempe帽a un importante papel y apoyo para las instituciones que se han formado en la actualidad, tanto en el 谩mbito militar como en el pol铆tico. Pero no estamos exactamente en el nivel de la plena igualdad de derechos como otros pueblos. En otras palabras, como armenios en la Administraci贸n Aut贸noma no ganamos un papel o posici贸n activa como otras identidades. En t茅rminos de representaci贸n y posici贸n, todav铆a no hemos alcanzado el punto en el que se encuentran los asirios, los kurdos y los 谩rabes.

-驴Hay educaci贸n armenia en las regiones del r茅gimen sirio y en las regiones de la Administraci贸n Aut贸noma?

-AQ: Podemos decir que hay algunas dificultades para los estudiantes en la educaci贸n. Esto var铆a seg煤n la gesti贸n. Las oportunidades y condiciones educativas de quienes estudian en las escuelas del r茅gimen sirio no son las mismas de los que estudian en escuelas de la Administraci贸n Aut贸noma. Nuestros hijos siempre han sido privados de educaci贸n. Por ejemplo, los ni帽os armenios que asist铆an a las escuelas no eran aceptados por el r茅gimen. Los administradores dec铆an: 鈥淪us matriculaciones no se realizan aqu铆. Tienen que hacer sus tr谩mites en el lado de la Administraci贸n Aut贸noma鈥. Ejemplos similares se producen en el lado de la Administraci贸n Aut贸noma.

-SD: Actualmente, tanto los ni帽os armenios que viven en las regiones del r茅gimen como los que viven en las regiones de la Administraci贸n Aut贸noma no reciben educaci贸n en sus idiomas nativos. Los que viven en la regi贸n del r茅gimen son educados en 谩rabe, y los que viven en la regi贸n aut贸noma son educados en kurdo. Junto con el parlamento y nuestro trabajo, comenzamos a ense帽ar armenio fuera de las escuelas de la Administraci贸n Aut贸noma. En otras palabras, no hay un paso m谩s concreto hacia la educaci贸n armenia en las escuelas de la Administraci贸n Aut贸noma. Pero esperamos que con el tiempo esto se materialice y la educaci贸n armenia se incluya en las escuelas.

-Hay armenios cristianos y musulmanes que viven aqu铆 hoy. 驴La diferencia de fe causa un problema entre los armenios?

-SD: La mayor铆a de los armenios exiliados durante el genocidio eran ni帽os y cristianos. Los recuerdos de estos ni帽os est谩n obsesionados por el miedo a ser masacrados. A lo que el Estado turco los someti贸 no fue solo en su infancia. Y cuando crecieron, vivieron con miedo. Ese es un factor importante en su condici贸n de musulmanes. Y otro factor fue que las familias a quienes se les entregaron y criaron eran musulmanes. Siempre han vivido con miedo a ser asesinados, masacrados. Adem谩s, aquellos que est谩n islamizados y quieren volver a su propia fe no son aceptados por los cristianos. Quedan detenidos en un lugar que queda excluido por la ret贸rica de 鈥渢e has convertido en musulm谩n鈥. Los armenios que son musulmanes no son aceptados por los musulmanes. T煤 eres La Fuente, etc. Est谩n marginados por la ret贸rica. Est谩n parados en un punto en el que no son aceptables en ambos lados.

-AQ: Ning煤n armenio que sea musulm谩n se convirti贸 al islam porque amara el islam o por su propio placer o preferencia. Los hijos del genocidio exiliado han llegado a esta tierra, hambrientos, sedientos, desnudos. Fueron los musulmanes quienes los criaron aqu铆 y fueron criados como musulmanes. Las leyes del r茅gimen sirio no les permiten convertirse a una fe que no sea el islam. Estas leyes son una de las razones por las que nosotros, como sus hijos o descendientes, no volvemos al cristianismo. Porque el castigo para aquellos que cambiaron su fe fue la muerte. Es por eso que no cambi茅 mi fe. Estos ni帽os tambi茅n cambiaron sus nombres para defenderse. Tambi茅n viv铆an como musulmanes para evitar que les quitaran sus pertenencias. Nadie fu protegido. Nadie proteg铆a.

-驴C贸mo surgi贸 la idea de establecer la Asamblea Armenia y c贸mo comenz贸 este proceso?

-AQ: En realidad, fue un estudio tard铆o. Fue un trabajo que comenzamos despu茅s del Batall贸n Nubar Ozanyan. No hab铆a muchas formas o m茅todos sobre c贸mo hacerlo, c贸mo lograrlo. Realizamos una investigaci贸n de campo sobre este tema, as铆 como sobre la vida de los armenios que viven y migran de la regi贸n. Este proceso de investigaci贸n llev贸 tiempo. Hoy estamos en una mejor posici贸n para descubrir c贸mo lograrlo, c贸mo avanzar. Sabemos mejor c贸mo acercarnos a la sociedad, c贸mo mejorar nuestras relaciones, y obtenemos los resultados de eso. Por otro lado, estamos trabajando en la lengua materna y la cultura e historia armenias en el parlamento. Al mismo tiempo, nos enfrentamos a una historia mal escrita. Estamos trabajando en eso. En muchas fuentes, nos encontramos con una lectura-traducci贸n distorsionada de la historia. Tratamos de tejer y cambiar la infraestructura a lo que es correcto. Estos estudios no son obra de individuos, sino estudios sociales que permiten a la comunidad armenia recuperarse en esta regi贸n, aliviar su sufrimiento, defenderse. Al mismo tiempo, son esfuerzos para mantener nuestra existencia en t茅rminos de idioma, cultura, fe.

-SD: Esta asamblea no se estableci贸 tan f谩cilmente. Comenz贸 con cuatro o cinco personas. Cuando nuestros amigos comenzaron a trabajar para establecer la asamblea, muchas personas no cre铆an que se establecer铆a. Pero los amigos involucrados en el establecimiento de la asamblea ten铆an una fuerte voluntad, y gracias a ese esfuerzo voluntario, hemos alcanzado este nivel al d铆a de hoy. A medida que la asamblea se hac铆a m谩s fuerte, a medida que contactamos e incluimos a los armenios, nuestras voces se hicieron m谩s fuertes y se extendieron.

-驴Puede contarnos un poco sobre su trabajo y el enfoque armenio?

-AQ: Es un estudio que registr贸 resultados muy serios en un per铆odo de tiempo muy corto y es el 煤nico trabajo auto-dirigido por armenios en esta regi贸n. As铆 que hoy esta asamblea es un lugar donde los armenios est谩n tratando de encontrar soluciones a sus problemas sociales aqu铆, tratando de mejorar en todas las 谩reas, y tengo plena fe en que lo lograr谩n. Tanto los armenios cristianos como musulmanes ten铆an miedo de acercarse a nosotros en los primeros d铆as de la asamblea. Ten铆an la percepci贸n de que 铆bamos a cambiar sus creencias, sus pol铆ticas o algo as铆. Esta percepci贸n se hizo a帽icos cuando vieron que est谩bamos trabajando en los problemas sociales de los armenios que viven en la regi贸n, y en cada regi贸n, ya sean musulmanes, cristianos o armenios yezid铆es, se est谩n acercando cada vez m谩s a la asamblea e involucr谩ndose en su trabajo.

-驴Hab铆a instituciones, estructuras o asambleas que representaran a los armenios ante el r茅gimen?

-AQ: La idea de la asamblea es antigua. No es la idea de hoy. Sin embargo, el r茅gimen no dio ninguna oportunidad al establecimiento de esta asamblea. Adem谩s, aquellos que ten铆an esta idea en aquel momento, pensaban en establecer una estructura sobre una base 鈥渢ribal鈥. Francamente, ten铆an miedo. Porque el r茅gimen o no lo permit铆a todo o lo convertir铆a en una administraci贸n pol铆tica para s铆 mismo. Los armenios quisieron de nuevo llevar a cabo y establecer el trabajo asambleario durante el proceso de la revoluci贸n. Pero esa oportunidad no estaba disponible entonces. Hab铆a mucha inmigraci贸n. Despu茅s de la revoluci贸n, hubo una conferencia en 2017 y todos participaron en ella con su propia identidad y estructura. Tambi茅n recibimos una sugerencia sobre en qu茅 estructura o identidad participar. Eso es lo que quer铆amos. Quer铆amos participar con identidad propia. Estuvimos all铆 para representar al pueblo armenio y decidimos establecer la asamblea para 2020.

Atribuimos todas nuestras instituciones al 24 de abril, como respuesta al Estado otomano. Y decimos que todav铆a hay armenios. Con el nombre de 24 de abril, estamos organizando cada una de nuestras estructuras, organiz谩ndonos m谩s y fortaleci茅ndonos.

FUENTE: Dosya Haberleri / Yeni 脫zgur Politika / Traducci贸n: Rojava Azadi Madrid / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

