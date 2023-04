Despidos

Mario Hernandez

Durante el mes de marzo se produjeron centenares de despidos por cierres, relocalizaciones de empresas, persecuci贸n a activistas sindicales, por reclamos salariales y condiciones de trabajo.

Ades: Peligran 150 empleos en el Parque Industrial de Pilar

El cierre de la planta se hizo sin telegramas ni comunicaci贸n oficial. Los trabajadores mantienen la planta tomada hasta tener una nueva reuni贸n. Muchos de ellos con m谩s de 20 a帽os de antig眉edad.

Sostienen que la producci贸n ser谩 trasladada a la provincia de C贸rdoba. Denuncian que la empresa quiere realizar este traslado para abaratar el costo laboral. En C贸rdoba, los trabajadores est谩n enrolados en el sindicato de Aguas y Gaseosas, con convenios inferiores a los de Alimentaci贸n.

La planta hab铆a sido vendida por Unilever a Coca Cola, pero en 2016 volvi贸 a cambiar de due帽o. Coca-Cola desembols贸 U$S 575 millones para hacerse con el negocio en Argentina, Brasil, M茅xico, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Colombia. Hoy la compa帽铆a lleva los granos de soja desde Tucum谩n y Buenos Aires hasta su f谩brica en Pilar. Ah铆 procesa alrededor de 80 millones de litros por a帽o, de los cuales un 60% se quedan en el mercado interno.

Rawson: Peligran 20 puestos de trabajo en la Metal煤rgica Oveon

Los trabajadores de Oveon junto a sus familias est谩n ante la amenaza de cierre de la metal煤rgica ubicada en Rawson, capital provincial de Chubut.

La metal煤rgica se dedica a la fabricaci贸n y montaje de estructuras met谩licas. La empresa es administrada por la constructora Patagonia Lon, ubicada en el mismo predio de Oveon, y se dedica a la construcci贸n de viviendas y tiene entre sus clientes al Instituto Provincial de la Vivienda, IPV, y el Banco de Chubut.

Recientemente la patronal de la empresa FyRSA, que procesaba merluza y langostinos, tambi茅n ubicada en Rawson, cerr贸 y dej贸 a las 300 familias trabajadoras en la calle. Para este cierre la empresa cont贸 con la colaboraci贸n del gobierno provincial y municipal, y tambi茅n de la direcci贸n del sindicato, el STIA.

Ocupar y poner a producir toda empresa o f谩brica que cierra es una medida elemental de defensa de los puestos de trabajo. Es necesario invertir las prioridades y que crisis, la paguen los empresarios. La estatizaci贸n bajo control de los trabajadores y puesta a producir en funci贸n de las necesidades sociales es una medida en defensa de las 20 familias trabajadoras de Oveon.

Despidos en Vital

El viernes 17 de marzo se realiz贸 un acto por la reincorporaci贸n de trabajadores despedidos de Vital. Fue en las puertas del supermercado mayorista, ubicado en la localidad de Gregorio de Laferrere-Ruta Nacional N潞3 KM 25. En lo que va del a帽o ya se han registrado m谩s de 120 trabajadores y trabajadoras despedidxs en las distintas sucursales.

El acto fue convocado por la Coordinadora Sindical Clasista y la Agrupaci贸n Naranja de Comercio.

Alerta en la multinacional Synthon San Lorenzo



Luego de seis semanas de huelga por el pago de vacaciones y contra el fraude laboral por tercerizados, la patronal tom贸 revancha con despidos, reducciones salariales de un 30% y recortando derechos hist贸ricos de los afiliados al Sindicato Qu铆mico de San Lorenzo. Lxs trabajadores se encuentran en estado de alerta, realizando asambleas y articulando distintas acciones junto al sindicato SPIQyA SL para resistir a la embestida patronal. Se est谩 evaluando profundizar la medida a nivel regional para doblegar las pr谩cticas antisindicales de la patronal antiderechos.

Synthon es una multinacional de Pa铆ses Bajos perteneciente al grupo de inversi贸n brit谩nico BC Partners dedicada a la producci贸n de medicamentos de alta complejidad para tratamientos oncol贸gicos, de transplantes de 贸rganos y salud mental.

En Mangrullo se despide por denunciar las condiciones laborales y de higiene

El 鈥淢angrullo鈥, situado en la ciudad de Ezeiza, comparte su cocina con el Hotel Holliday. Tambi茅n comparten due帽o: Santiago Granados es hermano del Intendente del distrito: Gast贸n Granados.

Un trabajador an贸nimo, denunci贸:

鈥淔ui trabajador del Mangrullo cocinas y fuegos y presenci茅 y sufr铆 malos tratos del due帽o, que utiliza a los bacheros de basureros tambi茅n (鈥) hacen que juntemos la basura de los containers sin ninguna protecci贸n higi茅nica, sin guantes, nada, y despu茅s que toquemos utensilios de los comensales. Es un peligro para los comensales y para los que laburamos ah铆 las condiciones de higiene.鈥

La familia Granados es conocida por tener cargos pol铆ticos, adem谩s de Gast贸n, podemos mencionar a Alejandro Granados, ex ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, durante el mandato de Scioli en el 2015 y ex intendente de Ezeiza. El trabajador que denunci贸 estas condiciones, tambi茅n nos coment贸 que luego de negarse a este tipo de tareas procedieron a echarlo.

Empresa del Oeste no cumple fallo de reinstalaci贸n del chofer Christian Avalos

La Justicia orden贸 a Empresa del Oeste S.A.T a reincorporarlo a su puesto de trabajo, pero no cumple el fallo de reinstalaci贸n.

Denuncian que ya son 5 los trabajadores de Gemez S.A. despedidos por reclamar las horas extra adeudadas

Gemez S.A. se encarga de tareas de log铆stica portuaria. Ya son 5 los trabajadores despedidos tras haber iniciado un reclamo por el pago de horas extra que les adeudaban. Tambi茅n hab铆an participado de las elecciones del Sindicato de Apuntadores Mar铆timos.

Sus operarios le vienen reclamando la correcta liquidaci贸n de las horas extra en el per铆odo que va desde 2017 hasta abril de 2019. Ante la negativa fueron a la justicia.

Como respuesta Gemez S.A. despidi贸 a un nuevo trabajador. Ya suman cinco desde el comienzo del conflicto, que encararon aproximadamente medio centenar de operarios.

La planta total de personal de la firma es de 200 personas. De ellos un cuarto se aglutin贸 en torno al pedido e, incluso, particip贸 de los comicios del Sindicato de Apuntadores Mar铆timos para ser escuchados. Se enrolaron en la agrupaci贸n 21 de diciembre Azul y Blanca.

Adem谩s, seg煤n trascendi贸, la firma comenz贸 a presionar al resto de quienes iniciaron acciones legales. Les dicen que deben desistir porque si no lo hacen los castigar铆an con un cambio en la jornada laboral.

Vale se帽alar que uno de los empleados despedidos ya consigui贸 una sentencia favorable y una cautelar para su reinstalaci贸n. La Justicia consider贸 que se trat贸 de un despido discriminatorio y le dio la derecha para volver a su puesto de trabajo.

Ese camino legal es el que podr铆an seguir el resto de los cesanteados que encuadran su caso en la variante de 鈥渕obbing鈥 o acoso laboral.

Denuncian despidos en Bridgestone

Desde el Sindicato 脷nico de Trabajadores del Neum谩tico de Argentina (SUTNA) informaron que luego de que el ministerio de Trabajo confirmara por escrito las malas condiciones laborales que predominan en la planta e intimara a realizar modificaciones, la empresa Bridgestone respondi贸 con despidos digitados y no permiti贸 el ingreso a la f谩brica de la representaci贸n gremial de la Seccional Llavallol.

En este marco, los trabajadores realizaron una asamblea en la que resolvieron iniciar un paro total de actividades.

A su vez, el SUTNA present贸 una denuncia ante la cartera administrativa, que reproducimos a continuaci贸n:

Buenos Aires, 23 de marzo de 2023

AL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION

FORMULA DENUNCIA

Alejandro Crespo, en car谩cter de Secretario General, y Jorge Nazareno Toledo, Secretario Ejecutivo de la Seccional Llavallol del Sindicato 脷nico de Trabajadores del Neum谩tico Argentino (SUTNA), nos presentamos a fin de formular denuncia contra la empresa Bridgestone Argentina S. A., conforme pasamos a exponer a continuaci贸n.

1.

La firma Bridgestone ha notificado ocho despidos de trabajadores, todos sin expresi贸n de causa, absolutamente injustificados y arbitrarios.

Estas desvinculaciones se producen apenas d铆as despu茅s de que el ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires labrara actas de infracci贸n en las que constan grav铆simos incumplimientos por parte de la empresa a la normativa de seguridad e higiene, y la intimara a realizar las adecuaciones correspondientes en plazo perentorio.

Cabe remarcar que los resultados a los que arribara la cartera laboral provincial han sido motivados por una inspecci贸n de la planta de Bridgestone a ra铆z de denuncias realizadas por esta organizaci贸n gremial, y que s贸lo a modo de ejemplo, se menciona que se ha podido detectar elevad铆simos niveles de carga t茅rmica existentes en distintos sectores, por lo que los trabajadores s贸lo deber铆an trabajar 15 minutos y descansar los restantes 45 por cada hora de la jornada laboral.

Pero en lugar de corregir inmediatamente estas graves deficiencias y garantizar un ambiente seguro de trabajo, la empresa responde con despidos en el marco de una conducta hostil y antisindical, demostrando total desprecio no s贸lo por la salud y la vida de los trabajadores, sino incluso por el sustento de sus propias familias.

Esta medida de la empresa, manifiestamente desleal en los t茅rminos de los arts. 47, 53 y cc de la ley 23.551, en tanto reacci贸n ante el ejercicio leg铆timo de una pol铆tica sindical destinada a la protecci贸n de la integridad psicof铆sica de los trabajadores, obedece asimismo a una pol铆tica de amedrentamiento hacia el conjunto de los compa帽eros para que cesen en sus justos reclamos y se abstengan de hacer valer sus derechos.

Este accionar de la empresa se agrava a煤n m谩s con el impedimento de ingreso a los representantes sindicales, a los que se les ha bloqueado las tarjetas para que no puedan entrar a planta a hablar con los trabajadores, otra conducta antisindical il铆cita e inadmisible, que vulnera las garant铆as contenidas en el art. 14 bis CN y en la Ley de asociaciones sindicales.

Este sindicato sostiene que seguir谩 adelante de manera firme y convencido con los planteamientos que se le vienen efectuando a la empresa, en tanto representan los leg铆timos intereses de los compa帽eros, y no admitir谩 acciones en car谩cter de represalia a nuestros reclamos como la aqu铆 denunciada.

Por lo expuesto, hacemos saber que, ante esta conducta de la empresa, hemos convocado a asamblea de trabajadores y se ha decidido una consecuente respuesta gremial, consistente en un paro de actividades en el establecimiento desde las 12:30 del 23 de marzo del corriente hasta el horario de ingreso del turno noche del mismo d铆a, y que estamos analizando la profundizaci贸n de medidas gremiales y legales a adoptar en respuesta a la sistem谩tica pol铆tica antisindical de la empresa Bridgestone y en defensa de esta entidad y sus representados.

2.

Solicitamos se tenga presente la denuncia interpuesta, se inste a la empresa Bridgestone al cese de su accionar il铆cito y contrario a derecho, y se fije audiencia de manera urgente.

Asimismo, solicitamos la intervenci贸n de esa autoridad de aplicaci贸n, en orden al reclamo que esta entidad realiza a Bridgestone Argentina SAIC a fin de que deje sin efecto estos nuevos despidos digitados, permitiendo la continuidad laboral de los compa帽eros.

Despidos en Villa del Sur por interna sindical

Una ola de despidos en la planta de Villa del Sur en Chascom煤s desat贸 una cadena de denuncias por persecuci贸n gremial en la empresa, que responder铆a a una interna sindical en el gremio de Aguas y Gaseosas.

Mat铆as Monteros, uno de los empleados cesanteados, apunt贸 contra el delegado Silvio Marchesi, representante gremial del Sindicato Unido de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines (SUTIAGA) de La Plata.

El trabajador explic贸 que Marchesi es uno de los delegados hist贸ricos de la firma y cuenta con un extenso historial de 鈥渁prietes鈥 y 鈥渁menazas鈥 a los empleados, en connivencia con la empresa y el sindicato que encabeza Carlos Roagna.

Seg煤n el relato de Monteros, el delegado acompa帽aba a los despedidos a la oficina de Recursos Humanos: 鈥渢e llevaba al matadero鈥.

鈥淢archesi se encarg贸 de convencer y llevar de la mano a las oficinas de la firma, cuando hace tiempo atr谩s se hizo una especie de 鈥渞etiro voluntario鈥, aconsejando a quienes estaban encuadrados en esa posibilidad, que agarren lo que les ofrec铆an鈥, agreg贸.

El trabajador despedido reconoci贸 鈥渞oces鈥 con el delegado por plantear actitudes en la ausencia de defensa de los trabajadores, que habr铆an sido motivo de las maniobras para separarlo de la f谩brica, adem谩s de una supuesta cercan铆a con un sector de empleados que no responder铆an a la l铆nea oficialista del gremio.

En ese punto, se帽al贸 que en su situaci贸n un protagonista fundamental fue el ex delegado y ex presidente de la Mutual, Mat铆as Pi帽ero, que aparentemente fue apartado por Marchesi utilizando el 鈥渃upo femenino鈥 como excusa.

Monteros afirm贸 a La Revista Digital que luego de eso, Marchesi volvi贸 a las amenazas: 鈥淔ijate lo que vas a hacer porque 鈥渆l resentido鈥 (por Pi帽ero) no tiene nada que perder, pero vos s铆鈥, le habr铆a dicho.

Las principales versiones apuntan a una 鈥渓impieza鈥 efectuada por el oficialismo en la empresa para evitar la conformaci贸n de una lista opositora para pelear la representaci贸n de los trabajadores.

La situaci贸n no ser铆a nueva. Un testimonio de un trabajador despedido en 2010 da cuenta de la continuidad de los hechos relatados por Monteros.

La v铆ctima fue Mariano Francese, quien sufri贸 la cesant铆a hace tres a帽os. Le avisaron del despido mientras se encontraba en la ciudad de La Plata, con su hijo reci茅n nacido internado por problemas de salud.

Seg煤n se帽al贸 Francese, fue despedido por un rumor acerca de una posible candidatura a delegado junto a sectores opositores a Marchesi y Roagna.

CABA: Para defender los puestos de trabajo, trabajadores y vecinos abrazaron la sucursal de Carrefour que cerr贸 con clientes adentro

El domingo 26, Carrefour cerr贸 una de sus sucursales en el barrio porte帽o de Colegiales y lo anunci贸 con clientes adentro del local.

Mediante una estrategia que busca eludir la acci贸n coordinada de los empleados, la empresa Carrefour adopt贸 la modalidad de 鈥渃ierres expr茅s鈥 de sucursales anunciando la medida a los trabajadores en horario de atenci贸n al p煤blico.

Esta vez le toc贸 a la sucursal Carrefour Market ubicada en la esquina de Elcano y General Enrique Mart铆nez en el barrio porte帽o de Colegiales. La sorpresa fue la forma en que se comunic贸 a los empleados de la nueva situaci贸n de la sucursal.

Mientras el p煤blico circulaba por las g贸ndolas y realizaba sus compras, los 70 trabajadores fueron siendo citados por responsables de Recursos Humanos para informarles del cierre.

En respuesta a esto trabajadores, clientes y vecinos se reunieron para defender las fuentes de trabajo en un abrazo simb贸lico. Los mercantiles acumulan dudas sobre el cierre porque aseguran que justamente en ese local se vende muy bien.

Una modalidad similar ya se hab铆a implementado en el cierre de una sucursal de la avenida Congreso de la Ciudad de Buenos Aires y de otra en la ciudad bonaerense de Balcarce.

Desde la empresa se habr铆a argumentado que las unidades cerradas no estaban ofreciendo los resultados operativos esperados.

Trabajadores de Carrefour de la sucursal de La Paternal tomaron el supermercado ubicado en Warnes 270. Un nuevo plan de ajuste de la empresa podr铆a dejar en la calle a 300 familias de este hipermercado. En total llegar铆an a 3.000 en todo el pa铆s.

La empresa present贸 un plan de ajuste ante la Federaci贸n Argentina de Empleados de Comercio que inclu铆颅a m谩s de 3.000 despidos y el cierre de 11 locales en todo el pa铆颅s.

鈥淓n la sucursal de Warnes somos alrededor de 300 entre 120 personas internas, repositores externos y de limpieza. Se nos encendieron las luces de alerta porque esta semana cerraron dos locales comerciales de ac谩 y hay un tercero que cerrar谩 en estos d铆颅as. Son locatarios y ten铆颅an un contrato vigente, pero por pedido de la empresa cerraron鈥, advirti贸 el delegado y subsecretario de Asuntos Internacionales de Faecys, Mario Amado.

Asimismo, se帽al贸 que 鈥渃erraron hace dos d铆颅as el local Natural Life y Smart鈥 y que 鈥渄esde la empresa no comunican nada de manera oficial a los trabajadores, sino que lo 煤nico que hicieron fue sentarse con Armando Cavalieri pero 茅l nunca dijo nada y no informan que va a cerrar鈥.

El delegado de la sucursal sostuvo que los trabajadores decidieron 鈥減ermanecer toda la noche en el local por las dudas de que ma帽ana no los dejen entrar鈥 y advirti贸 que 鈥渓levar谩n a cabo la vigilia hasta que la empresa d茅 una respuesta de qu茅 va a pasar con las 300 fuentes de trabajo鈥.

Hace una semana, el mi茅rcoles pasado, otro importante local de la empresa francesa Carrefour cerr贸 sus puertas. El hipermercado estaba ubicado en la avenida Elcano entre los barrios de Belgrano R y Colegiales, que ocupa media manzana con estacionamiento subterr谩neo. En noviembre de 2022 otro hipermercado de Carrefour cerraba. Fue en Balcarce, en la provincia de Buenos Aires.

Vale recordar que, en 2018, la cadena francesa present贸 un pedido de Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), avalado hasta 2021 por el ministerio de Trabajo y la burocracia sindical con Cavalieri a la cabeza.

En la actualidad Carrefour cuenta con 620 locales en el pa铆s y emplea a 17.000 personas.

Mondelez: cortaron Panamericana contra despidos

En un comunicado emitido trabajadoras y trabajadores de la multinacional alimenticia Mondelez, denuncian la flexibilizaci贸n laboral que viene realizando la empresa a trav茅s de contrataciones temporales que comenzaron en el contexto de pandemia, seg煤n expresaron 鈥渓os trajo para hacer tareas normales y habituales, aumentando as铆 los ritmos de producci贸n de forma bestial. Esta es la quinta tanda de trabajadores que terminan en la calle.鈥

En el mismo comunicado informan, que realizaron una denuncia al ministerio de Trabajo desde hace m谩s de 60 d铆as sin obtener respuesta, 鈥渆s una denuncia que se encuentra legitimada por m谩s de 400 firmas de trabajadores, que expresa la oposici贸n de los trabajadores al fraudulento acuerdo que modifica sustancialmente el contrato de trabajo y que genera da帽o moral, material y a la salud irreparables鈥.

Tambi茅n denuncian actas firmadas a espaldas de los trabajadores entre la empresa, el Sindicato de alimentaci贸n (STIA) representado por Rodolfo Daer y la Comisi贸n Interna dirigida por Jorge Penayo sobre la modificaci贸n de las formas de contrataci贸n: 鈥渆n las asambleas que se hicieron en los tres turnos y en los tres pisos de producci贸n se vot贸 que no firmen este cambio y firmaron igual, por esto denunciamos que es ilegal鈥. Y tambi茅n avalando en acuerdos con la empresa avances sobre derechos laborales, en el mismo comunicado expresan que 鈥渓a empresa no respeta los certificados m茅dicos, ni los tratamientos, no respeta las tareas livianas, a varias compa帽eras lograron quitarle su tarea y hoy hacen tarea normal o las empujaron al arreglo porque dicen que no hay puesto para ellas, compa帽eras embarazadas de 5 meses envasando en las l铆neas de producci贸n.鈥

Frente a esta situaci贸n trabajadoras y trabajadores votaron en asamblea la conformaci贸n de una Comisi贸n de trabajadores en contra de la flexibilizaci贸n laboral y los despidos en Mondelez, que impulsa la acci贸n para visibilizar la denuncia.

En el corte estuvieron presentes docentes, trabajadores del neum谩tico, de la f谩brica recuperada Madygraf, del FOL, Marabunta/FAR, miembros de la Comisi贸n Directiva y del SUTNA nacional, de Georgalos, aeron谩uticos de GPS, estudiantes de la UNGS, UNPAZ, IFD 15 de Campana, de la presidencia de UNSAM y del IFD 39, Juventud del PTS, el PO, POT, Nuevo MAS, de La Red y de Asamblea Permanente de Tigre San Fernando.

Exigen a Jumbo que reincorpore a un trabajador despedido

Juan Minujin, Nicol谩s del Ca帽o, Nacho Levy, Myriam Bregman, Eduardo Belliboni , Gabriel Solano, entre otros, se sumaron el pasado 24 de marzo a la campa帽a por la reinstalaci贸n de Ricardo Federico Borda, quien hasta el pasado 28 de febrero de este a帽o trabajaba en la sucursal de Jumbo ubicada en Las Palmas del Pilar, dos d铆as despu茅s de que se venciera la inmunidad laboral anual que reciben los delegados al terminar su mandato.

La solidaridad de estas personalidades hacia Borda se expresa en que su despido fue 鈥渁ntisindical, persecutorio y desleal鈥. 鈥淢e echaron por haber sido delegado. Con mis compa帽eros fuimos muy combativos, ya que peleamos por los derechos de los trabajadores. Logramos que m谩s de 50 compa帽eros pasen a planta permanente鈥, les aclar贸 Borda antes de que las figuras firmaran una solicitada por su reinstalaci贸n.

Aunque la multinacional chilena mencion贸 en el telegrama de despido que no hay ninguna causa, Borda fundament贸 las razones de su desvinculaci贸n: 鈥淓n pandemia logramos que no cierren la enfermer铆a del hipermercado y conseguimos que, tanto el personal efectivo como tercerizado, fuera hisopado. Impusimos, ante el primer caso positivo de Covid 19, que se cierre el establecimiento para que sea desinfectado鈥.

El despedido represent贸 a sus compa帽eros entre el 2019 y 2022 por el sindicato de Comercio. La relaci贸n con Jumbo durante ese per铆odo fue bastante hostil. Afirm贸 que hubo maltrato: 鈥淓n dos oportunidades, por no acallar los reclamos, nos descontaron a los delegados la mitad de los sueldos. Tambi茅n le redujeron los salarios a los empleados que participaban de las asambleas que convocamos鈥.

El despido de Borda no es aislado. En lo que va del a帽o 12 trabajadores perdieron su fuente de ingresos. Entre ellos se encuentra el ex delegado compa帽ero de lista de Borda, al vencerse la tutela sindical, tambi茅n fue despedido mientras estaba de vacaciones. Borda denunci贸 que Cencosud (propietaria de las marcas Jumbo, Easy, Disco, Vea, Blaisten y Spid) quiere avanzar sobre derechos como los promedios por producci贸n y los refrigerios. En ese sentido, plante贸 que este accionar es para negar e impedir que los trabajadores se organicen.

Ya les solicit贸 a las autoridades gremiales que realicen la denuncia en el ministerio de Trabajo por persecuci贸n gremial. Mientras tanto, contin煤a con el apoyo de organizaciones pol铆ticas y sindicales para lograr su reinstalaci贸n, as铆 como tambi茅n el cese de las actitudes discriminatorias.

Shell Raizen: audiencia por despidos persecutorios

El tribunal laboral 53 convoc贸 a una nueva audiencia por el despido persecutorio del activista Ramiro Morla de la refiner铆a de Dock Sud, que intenta negar nuevamente las persecuciones al activismo en el interior de la misma.

Recordemos que dicha empresa se encuentra en la ilegalidad al no cumplir el fallo de la C谩mara X, que pide la reinstalaci贸n cautelar de Marcos Ortiz, despedido ilegalmente en plena pandemia, y que a la fecha la empresa no cumple la orden judicial.

Ramiro Morla es un activista gremial, de oposici贸n a la actual conducci贸n del sindicato petrolero privados de Avellaneda, apoyando a la Lista Rosa donde en las 煤ltimas elecciones no permitieron que se presentara otra lista que no fuera la oficial. Lo que increment贸 el nivel de presi贸n sobre el activismo inventando sanciones contra este sector. Esto fue denunciado oportunamente tanto por la agrupaci贸n Rosa como la Naranja.

La pelea es por los puestos de trabajo y suspensiones injustificadas y por una verdadera democracia interna con elecciones libres.

Desde el Ceprodh, el abogado Gustavo Intrieri, remarca la ilegalidad en la que se encuentra la empresa en el caso de Ortiz, y que sigue sumando denuncias de persecuci贸n sindical, 鈥渁l igual que en las reinstalaciones logradas de los activistas de la Agrupaci贸n Naranja, seguiremos hasta la reincorporaci贸n de los despedidos鈥.

Fuentes: Agenda Gremial, La Izquierda Diario, Infogremiales, mundogremial.com, Red Eco Alternativo, Resumen Latinoamericano