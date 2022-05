–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga May 13, 2022

El mes pasado se publicaron dos importantes informes, ninguno de los cuales recibi贸 la atenci贸n que merece. El 4 de abril se public贸 el Tercer Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Clim谩tico (IPCC, por sus siglas en ingl茅s), que provoc贸 una fuerte reacci贸n del Secretario General de las Naciones Unidas, Ant贸nio Guterres. El informe, dijo, 芦es una letan铆a de promesas clim谩ticas incumplidas. Es un registro de la verg眉enza, que cataloga las promesas huecas que nos encaminan con paso firme hacia un mundo inhabitable禄. En la COP26, los pa铆ses desarrollados se comprometieron a destinar unos modestos 100.000 millones de d贸lares al Fondo de Adaptaci贸n para ayudar a los pa铆ses en desarrollo a adaptarse al cambio clim谩tico. Mientras tanto, el 25 de abril, el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigaci贸n de la Paz (SIPRI, por sus siglas en ingl茅s) public贸 su informe anual, en el que se constata que el gasto militar mundial super贸 los 2 billones de d贸lares en 2021, la primera vez que sobrepasa la marca de los 2 billones. Los cinco mayores gastadores 鈥擡stados Unidos, China, India, Reino Unido y Rusia鈥 representaron el 62% de esta cantidad; EE. UU., por s铆 solo, representa el 40% del gasto total en armas.

Hay un flujo interminable de dinero para armas, pero una miseria para evitar el desastre planetario.

La palabra 芦desastre禄 no es una exageraci贸n. El Secretario General de la ONU, Guterres, ha advertido que 芦Vamos hacia el desastre clim谩tico por la v铆a r谩pida (鈥) Es hora de que dejemos de quemar nuestro planeta鈥. Estas palabras se basan en los hechos contenidos en el Tercer Informe. Ahora est谩 firmemente establecido en el registro cient铆fico que la responsabilidad hist贸rica de la devastaci贸n hecha a nuestro medio ambiente y nuestro clima recae en los Estados m谩s poderosos, encabezados por Estados Unidos. No hay mucho debate sobre esta responsabilidad en el pasado lejano, consecuencia de la despiadada guerra contra la naturaleza llevada a cabo por las fuerzas del capitalismo y el colonialismo.

Pero esta responsabilidad tambi茅n se extiende a nuestra presente 茅poca. El 1 de abril se public贸 un nuevo estudio en la revista The Lancet Planetary Health en el que se demuestra que, entre 1970 y 2017, 芦las naciones de altos ingresos son responsables del 74% del uso de material sobrante a nivel mundial, impulsado principalmente por Estados Unidos (27%) y los pa铆ses de altos ingresos de la UE-28 (25%)禄. El uso de material sobrante en los pa铆ses del Atl谩ntico Norte se debe al uso de recursos abi贸ticos (combustibles f贸siles, metales y minerales no met谩licos). China es responsable del 15% del exceso de uso de materiales a nivel mundial y el resto del Sur Global es responsable s贸lo del 8%. El exceso de uso en estos pa铆ses de renta baja se realiza en gran medida con recursos bi贸ticos (biomasa). Esta distinci贸n entre recursos abi贸ticos y bi贸ticos nos muestra que el exceso de uso de recursos del Sur Global es en gran parte renovable, mientras que el de los Estados del Atl谩ntico Norte es no renovable.

Una intervenci贸n de este tipo deber铆a haber aparecido en las portadas de los peri贸dicos del mundo, especialmente en el Sur Global, y sus resultados deber铆an haber sido ampliamente debatidos en los canales de televisi贸n. Pero apenas se ha comentado. Demuestra de forma contundente que los pa铆ses de altos ingresos del Atl谩ntico Norte est谩n destruyendo el planeta, que deben cambiar su forma de actuar y que deben contribuir a los distintos fondos de adaptaci贸n y mitigaci贸n para ayudar a los pa铆ses que no est谩n creando el problema, pero que est谩n sufriendo su impacto.

Una vez presentados los datos, los acad茅micos que redactaron este documento se帽alan que 芦las naciones de altos ingresos son las principales responsables del deterioro ecol贸gico global y, por tanto, tienen una deuda ecol贸gica con el resto del mundo. Estos pa铆ses deben tomar la iniciativa de reducir radicalmente el uso de sus recursos para evitar una mayor degradaci贸n, lo que probablemente requerir谩 enfoques transformadores de postcrecimiento y decrecimiento禄. Estas son ideas interesantes: 芦reducciones radicales en el uso de recursos禄 y luego 芦enfoques de postcrecimiento y decrecimiento禄.

Los Estados del Atl谩ntico Norte 鈥攅ncabezados por Estados Unidos鈥 son los que m谩s gastan la riqueza social en armas. El Pent谩gono 鈥攍as fuerzas armadas estadounidenses鈥 芦sigue siendo el mayor consumidor de petr贸leo禄, seg煤n un estudio de la Universidad de Brown, 芦y, en consecuencia, uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero del mundo禄. Para que EE. UU. y sus aliados firmaran el Protocolo de Kioto en 1997, los Estados miembros de la ONU tuvieron que permitir que las emisiones de gases de efecto invernadero del ej茅rcito quedaran excluidas de los informes nacionales sobre emisiones.

La obscenidad de estos asuntos puede exponerse claramente mediante la comparaci贸n de dos valores monetarios. En primer lugar, en 2019, las Naciones Unidas calcularon que el d茅ficit de financiaci贸n anual para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ascend铆a a 2,5 billones de d贸lares. Destinar los 2 billones de d贸lares anuales del gasto militar mundial a los ODS supondr铆a un gran avance para hacer frente a los principales ataques a la dignidad humana: el hambre, el analfabetismo, la falta de vivienda, la falta de atenci贸n m茅dica, etc. Es importante se帽alar aqu铆 que la cifra de 2 billones de d贸lares del SIPRI no incluye el despilfarro de por vida de la riqueza social otorgada a los fabricantes privados de armas para los sistemas de armamento. Por ejemplo, se prev茅 que el sistema de armas F-35 de Lockheed Martin cueste casi 2 billones de d贸lares.

En 2021, el mundo gast贸 m谩s de 2 billones de d贸lares en guerras, pero solo invirti贸 鈥攜 es un c谩lculo generoso鈥 750.000 millones de d贸lares en energ铆a limpia y eficiencia energ茅tica. La inversi贸n total en infraestructura energ茅ticas en 2021 fue de 1,9 billones de d贸lares, pero la mayor parte de esa inversi贸n se destin贸 a los combustibles f贸siles (petr贸leo, gas natural y carb贸n). Es decir, las inversiones en combustibles f贸siles contin煤an y las inversiones en armas aumentan, mientras que las inversiones para la transici贸n a nuevas formas de energ铆a m谩s limpia siguen siendo insuficientes.

El 28 de abril, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, solicit贸 al Congreso que proporcionara 33.000 millones de d贸lares para el env铆o de sistemas de armamento a Ucrania. La petici贸n de estos fondos se produce junto a las incendiarias declaraciones del secretario de Defensa, Lloyd Austin, quien afirm贸 que EE. UU. no intenta eliminar las fuerzas rusas de Ucrania, sino 芦ver a Rusia debilitada禄. El comentario de Austin no deber铆a ser una sorpresa. Refleja la pol铆tica de Estados Unidos desde 2018, que ha consistido en evitar que China y Rusia se conviertan en 芦rivales cercanos禄. Los derechos humanos no son la preocupaci贸n; el objetivo es evitar cualquier desaf铆o a la hegemon铆a de EEUU. Por esa raz贸n, la riqueza social se desperdicia en armas y no se utiliza para abordar los dilemas de la humanidad.

Fij茅monos en la forma en que Estados Unidos ha reaccionado a un acuerdo entre las Islas Salom贸n y China, dos pa铆ses vecinos. El Primer Ministro de las Islas Salom贸n, Manasseh Sogavare, dijo que este acuerdo busca promover el comercio y la cooperaci贸n humanitaria, no la militarizaci贸n del Oc茅ano Pac铆fico. El mismo d铆a del discurso del primer ministro Sogavare, una delegaci贸n estadounidense de alto nivel lleg贸 a la capital del pa铆s, Honiara. Le dijeron al primer ministro Sogavare que si los chinos establec铆an cualquier tipo de 芦instalaci贸n militar禄, Estados Unidos 芦tendr铆a importantes preocupaciones y responder铆a en consecuencia禄. Eran simples amenazas. Unos d铆as m谩s tarde, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, declar贸: 芦Los pa铆ses insulares del Pac铆fico Sur son Estados independientes y soberanos, no un patio trasero de Estados Unidos o Australia. Su intento de revivir la Doctrina Monroe en la regi贸n del Pac铆fico Sur no obtendr谩 ning煤n apoyo y no llevar谩 a ninguna parte禄.

Las Islas Salom贸n tienen en su memoria la historia del colonialismo australiano-brit谩nico y las cicatrices de las pruebas de la bomba at贸mica. La pr谩ctica del 芦blackbirding禄 secuestr贸 a miles de salomonenses para trabajar en los campos de ca帽a de az煤car de Queensland (Australia) en el siglo XIX, lo que acab贸 provocando la rebeli贸n de Kwaio de 1927 en Malaita. Las Islas Salom贸n han luchado mucho contra la militarizaci贸n, votando en 2016 con el mundo para prohibir las armas nucleares. El deseo de ser el 芦patio trasero禄 de Estados Unidos o Australia no existe. Eso qued贸 claro en el luminoso poema 芦Se帽ales de paz禄 (1974) del escritor de las Islas Salom贸n Celestine Kulagoe:

Un hongo brota de



un 谩rido atol贸n del Pac铆fico



Se desintegra en el espacio



Dejando solo un residuo de poder



al que por una ilusoria



paz y seguridad



el hombre se aferra.

En la calma de la madrugada



el tercer d铆a despu茅s



el amor encontr贸 la alegr铆a



en la tumba vac铆a



la cruz de madera de la desgracia



se transform贸 en un s铆mbolo



del servicio del amor



la paz.

En el calor de la pausa de la tarde



la bandera de la ONU flamea



oculta a la vista por



las banderas nacionales



bajo las cuales



se sientan hombres con los pu帽os cerrados



firmando



tratados de paz.

Armas

Fuente: Instituto Tricontinental de Investigaci贸n Social

Tomado de: https://kaosenlared.net/con-los-pun…