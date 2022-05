–

Entrevista a Ileana Celotto, secretaria general de la AGD-UBA, quien se refirió al paro que realizó el 23 de mayo la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) Histórica y que continúa hoy, en rechazo al incremento paritario del 41% en cuatro cuotas para todo el 2022 y en reclamo de la reapertura de las paritarias para la docencia universitaria. «Con nuestra devaluación del salario estamos pagando una parte de la deuda externa. Y la situación va a ser peor. Acaban de cerrar una paritaria para estatales de 60% también en cuotas. Tenemos que recuperar los sindicatos y plantearles a las direcciones de las centrales, de la CGT en primer lugar, por supuesto, pero de la CTA también, que tienen que romper con el gobierno y convocar una medida de conjunto. No solamente nosotros la estamos pasando mal. Hay muchísimos trabajadores que la están pasando mal salarialmente o con condiciones de trabajo que están cada vez peor en función de la salud y de las propias condiciones en las que se trabaja», remarcó. Por Mario Hernández.

Bien. Ileana la verdad que hablamos no hace mucho tiempo, creo que hace dos semanas. Estrenaste tu nuevo…

Mi renovación de cargo de secretaria General.

De la AGD-UBA, Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires, pero tuviste un tiempo corto de festejo porque ya están involucrados en un conflicto. El 23 la Conadu Histórica paró y el próximo jueves 26 lo volverá a hacer, luego de que se firmara en marzo un incremento del 41% en 4 cuotas para todo el 2022. ¿Qué nos podés comentar respecto de este nuevo paro de Conadu Histórica, sus repercusiones, sus alcances y también sus motivos?

Mirá, el paro de esta semana, tanto el del lunes, como el que van a hacer este jueves, ya va a ser la segunda etapa. Tuvimos el 13 de mayo un primer paro. Era algo que se veía venir. El 15 de marzo, cuando algunas centrales firmaron esas paritarias desde muchos sindicatos de docentes universitarios, entre ellos el nuestro AGD-UBA, planteamos que era una paritaria que nos iba a dejar de inmediato con los salarios de nuevo perdiendo con la inflación y agudizando una situación de déficit salarial que venimos padeciendo desde aproximadamente fines del 2015.

Efectivamente, paso así. No tengo por qué decirles a los que están escuchando y a vos cómo estamos padeciendo el problema de la inflación el conjunto de la población. Y nosotros al ser en 4 cuotas y distanciadas esas 4 cuotas, termina de cobrarse la última en septiembre, y sin ser acumulativas, era obvio que terminamos nosotros financiando el Tesoro nacional en lugar de éste pagar nuestros sueldos. Por eso toda la Conadu Histórica discutió hace dos semanas que dado que no nos estaban escuchando con el pedido de reapertura de paritarias, teníamos que ir a una medida de fuerza.

La primera fue el 13 de mayo y ahora como vos bien explicaste va a ser el día jueves. Hoy (martes 24) no se hizo el paro porque había una reunión. Después del paro del 13 llamaron para recibirnos. Hoy en la reunión que hubo no hicieron ninguna oferta salarial. O sea, nos dijeron ‘no tenemos nada para proponerles’. Fijate el cuadro gravísimo. Por eso el paro del jueves, en todo el país, va a ser más fuerte que el del lunes.

Ahora, Ileana me sorprende algo. Por un lado, el gobierno de alguna manera plantea la reapertura de las paritarias, en el caso de la docencia universitaria esta reapertura a diferencia de una cantidad importante de gremios no se da. Se mantiene esta cifra del 41% en 4 cuotas. ¿Por qué?

Es simple. Al gobierno no le cuesta igual decirle al gremio de la UOM, o el que sea, ‘bueno, está bien, planteen reapertura de paritarias’. En cambio, en el caso de los jubilados, en el caso de los estatales nacionales, en el caso de los docentes y de los docentes universitarios, el dinero, la patronal nuestra, es directamente el Estado. El dinero sale del Estado. Por lo tanto, como el gobierno firmó hace poco un acuerdo con el FMI y la base de ese acuerdo es el ajuste fiscal para justamente llegar a un déficit 0 y poder garantizar el pago de la deuda, finalmente nos ajustan a nosotros.

Con nuestra devaluación del salario estamos pagando una parte de la deuda externa. Es ese el motivo. Y la situación va a ser peor. Acaban de cerrar una paritaria para estatales de 60% también en cuotas. La única forma sería tener indexación automática.

Quería preguntarte, por un lado, ¿cuál es el salario promedio de los docentes universitarios? Y, por el otro, ¿cuál es el reclamo que hace la Conadu Histórica?

Por el lado del salario promedio, cada vez que nosotros vamos a paritarias se discute de lo que se llama el cargo testigo, que es un cargo de un docente, por supuesto diplomado, con su título y que está en plena capacitación de posgrado, o sea otro título más, con estudiantes a cargo y que trabaja media jornada, que implica 20 horas de trabajo semanal, es equiparable en cuanto a carga horaria al maestro de grado. Hoy ese diplomado con 20 horas semanales está cobrando $50.000.

O sea, por debajo de la línea de pobreza

Muy por debajo de la línea de pobreza e indigencia y después de haber hecho todos sus estudios. Y aparte con una agravante, en el caso de nuestro trabajo, no es el único por supuesto, permanentemente tenemos que estar trabajando con Internet y con equipamiento, una notebook, una PC, etc., porque hay muchos campus virtuales, se cargan trabajos a través de internet, hay toda una carga del trabajo del docente universitario y del investigador que consume mucho internet.

Nosotros no recibimos nada a cambio de eso. No tenemos ningún bono por conectividad ni jamás nos han dado un equipamiento. Por ejemplo, al docente alguna vez le habrán dado una notebook. Al docente universitario jamás le han dado ni una lapicera, todo sale de nuestro bolsillo. Realmente poder mantenerse siendo docente universitario demanda una cantidad de gastos. Como otros necesitan otros gastos, nosotros necesitamos mucho gasto con todo esto. Vos sabés cómo los precios se han disparado, además. Y eso no lo reconocen.

Teníamos un bono por conectividad por $2.000, bajísimo, que lo denunciamos. Nos lo dieron durante la pandemia y ahora no lo cobramos más, a pesar de que hay mucho trabajo que continúa siendo a través de los soportes tecnológicos.

Ileana, ¿cuáles son los reclamos principales?

Uno tiene que ver con lo que vos dijiste antes. Ningún docente universitario ni preuniversitario puede estar por debajo de la línea de pobreza, ninguno. En el caso de la asamblea de AGD-UBA, nosotros hemos planteado que nos tienen que dar un 30% de aumento ya, no en cuotas a diciembre, y un mecanismo que sea de indexación, llamalo cláusula gatillo, indexación automática, en función de por lo menos este cuadro inflacionario. Porque si el gobierno no lo puede controlar, nosotros no podemos ser los que carguemos con ese problema. Eso es lo que hoy estamos pidiendo.

El otro reclamo que está muy ligado al salario es terminar con el trabajo gratuito. En la facultad, te hablo de las universidades grandes como la de Córdoba, Rosario, La Plata y Buenos Aires, la proporción de compañeras y compañeros que trabajan sin cobrar un salario es altísima y ni siquiera hay registro. Y por algo no hay registro. En la Facultad de Medicina de la UBA, en la Facultad de Derecho de la UBA, en la FADU, en la de Económicas, la mitad o más trabajan de forma gratuita. No porque ingresó hace dos meses. Son años de trabajar en forma gratuita.

¿Cuál es la posición de las otras centrales sindicales que representan a los docentes universitarios?

Fueron las que firmaron la paritaria del 41%. Fueron las que aceptaron, la dirección de la Conadu también y nosotros denunciamos eso, también aceptaron a fin de año… ¿Sabés cuánto nos dieron de bono? $2.500.

Sí, recuerdo que lo conversamos

Cuando al resto de los estatales les daban $20.000. ¿Por qué no pelean por el salario de sus afiliados? Porque sería la otra pregunta. El problema es que las otras federaciones están absolutamente sumadas al gobierno. Y como el gobierno tiene el problema de que tiene que quedar bien con el FMI y ha firmado un acuerdo con el FMI, entonces le respetan todo lo que el gobierno pretende poner como política salarial.

¿Querés agregar algo más, Ileana?

Si me están escuchando los docentes universitarios, a decirles que la reunión de hoy fue una demostración que tenemos que seguir organizando y profundizando nuestra lucha. Que por supuesto que hay muchos otros trabajadores que están como nosotros y que por eso también desde nuestra propia asamblea del sindicato que fue el viernes pasado planteamos que es necesario un paro general, un paro nacional que ponga a todos los trabajadores en la calle. Las centrales si no lo están convocando es por lo mismo que yo expliqué recién respecto a las otras federaciones de la docencia universitaria. Es porque están sumadas al gobierno y entonces se alejan, dejan que pase el ajuste y abandonan los intereses de los trabajadores.

Tenemos que recuperar los sindicatos y plantearles a las direcciones de las centrales, de la CGT en primer lugar, por supuesto, pero de la CTA también, que tienen que romper con el gobierno y convocar una medida de conjunto. No solamente nosotros la estamos pasando mal. Hay muchísimos trabajadores que la están pasando mal salarialmente o con condiciones de trabajo que están cada vez peor en función de la salud y de las propias condiciones en las que se trabaja.