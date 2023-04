–

De parte de Indymedia Argentina April 24, 2023

La provincia de Neuqu茅n concret贸 la audiencia p煤blica para analizar el Estudio de Impacto Ambiental del primer tramo del Oleoducto Vaca Muerta Sur. Desestim贸 una decena de pedidos de nulidad, entre ellos el de la comunidad Fvta Xayen que no fue consultada por la obra. De las 21 personas inscritas, expusieron s贸lo 11. Las dos primera intervenciones -entre ellas la de OPSur- reprodujeron las cr铆ticas de las organizaciones sociales y asambleas a la actividad. La siguieron un representante de la UTN, el ex intendente de A帽elo, representantes del sector empresario y de dos sindicatos.

La Audiencia P煤blica fue convocada por la Subsecretar铆a de Ambiente de Neuqu茅n en uno de los salones tradicionales de A帽elo. En el ingreso a las instalaciones llamaba la atenci贸n un cartel: 鈥淪al贸n de YPF鈥. As铆 indicaban la sala donde el Estado provincial promover铆a el debate.

El martes, 30 organizaciones sociales, ambientales y de Derechos Humanos emitieron un comunicado que sosten铆a que la audiencia no es legal, ni leg铆tima, ni p煤blica y por lo tanto no tiene validez. Como la provincia no accedi贸 a los reclamos y concret贸 la convocatoria, dos exposiciones representaron las posiciones cr铆ticas al proyecto. La evaluaci贸n de un tramo de una obra mayor, las restricciones a la participaci贸n y la falta de consulta a las comunidades mapuche, fueron los principales cuestionamientos.

鈥淗icieron este llamado sin realizar antes la Consulta Previa, Libre e Informada a la comunidad Fvta Xayen鈥, sostuvo Martin 脕lvarez Mullaly, del Observatorio Petrolero Sur (OPSur), al comenzar su presentaci贸n. 鈥淓l Estudio de Impacto Ambiental reconoce que no ingresaron al campo y que resolvieron considerar su territorio comunitario como fuera del 脕rea de Influencia Social Indirecta鈥, dijo el primer orador del debate.

鈥淐onsideramos de suma gravedad que siendo que este proyecto incluye un ducto de 700 kil贸metros de extensi贸n, que tendr谩 una gran planta de acopio y un gran puerto de exportaci贸n sobre la costa del Golfo San Mat铆as, se est茅n evaluando aqu铆 s贸lo 127鈥, cuestion贸, y precis贸 que existe una gu铆a para la evaluaci贸n ambiental estrat茅gica aprobada por Naci贸n en 2019, una herramienta que brinda lineamientos conceptuales y metodol贸gicos para la realizaci贸n de estas evaluaciones, que desaconseja este tipo de recortes.

El investigador objet贸 que la inscripci贸n fuese presencial, en el comienzo del periodo. Solo despu茅s del reclamo de las organizaciones, la situaci贸n cambi贸. Tambi茅n critic贸 que la 煤nica posibilidad de participar sea presencialmente. 鈥淟as localidades de la costa del Golfo San Mat铆as, especialmente preocupadas y movilizadas en relaci贸n a este proyecto, deb铆an hacer 1500 kil贸metros para inscribirse y otros 1500 para asistir al debate. Tuvimos que elevar estos reclamos para que a 煤ltimo momento permitieran que algunas personas nos inscribamos por mail. Pero en esta sala hay una vecina que debi贸 recorrer toda esa distancia para expresar su posici贸n鈥.

Tambi茅n indic贸 que en el debate estaban ausentes 鈥渓os impactos asociados鈥. Sostuvo que 鈥渆l ducto no es s贸lo un ca帽o. Con esta obra habr谩 muchos m谩s pozos de fracking, hoy hay 谩reas en las que se est谩n dando movimientos s铆smicos que han llegado a superar los 4掳 en escala Richter. Tambi茅n hay un cruce sensible, por el r铆o Negro a la altura de Conesa. Y est谩 el Golfo San Mat铆as como punto final del trayecto. Pero de todo esto, el Estudio en debate, no dice nada鈥.

En segundo lugar, se expres贸 Suyhay Quilap谩n, quien se present贸 como integrante de la Asambleas del Curru Leufu , de la Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas y del Equipo de Pastoral Social de la di贸cesis de Viedma.

鈥淐on mucha tristeza vengo al territorio neuquino a participar de esta Audiencia pensando qu茅 es lo que hay atr谩s de esta Audiencia. Est谩 en riesgo nuestro territorio. Est谩 en riesgo nuestro proyecto de vida鈥, dijo.

鈥淰emos con mucha preocupaci贸n que en esta primera audiencia se est谩 hablando de un tramo que incluye a la provincia de R铆o Negro y que no se haya ni siquiera pensando en el abordaje conjunto entre las dos provincias, ya que est谩 dise帽ado como un 煤nico tramo. Nos preocupa mucho que desde el gobierno de la provincia de R铆o Negro no se haya garantizado esto鈥.

Tambi茅n cuestion贸 que la presencialidad haya sido la 煤nica posibilidad. 鈥淪omos activos participantes de las audiencias porque habilitan a la ciudadan铆a a participar y ponerle voz a lo que pasa en el territorio鈥, explic贸. Sostuvo que este tipo de actividades definen una participaci贸n ciudadana muy limitida y que, a 40 a帽os del retorno de la democracia, eso deber铆a modificarse.

鈥淗oy tenemos que decir que consideramos ilegal esta convocatoria. Ilegal en los t茅rminos del Convenio 169 de la OIT, que defiende el derecho que tienen nuestras comunidades originarias a ser consultadas. Esto no se cumple ni ac谩, ni en la provincia de R铆o Negro鈥.

Quilap谩n indic贸 que la Audiencia se llev贸 adelante pese a que hay un pedido de inconstitucionalidad que recae sobre la modificaci贸n de fines de agosto de una ley rionegrina. Cuestion贸 que las fechas del Estudio de Impacto Ambiental dan cuenta de que se realiz贸 mientras la Ley 3308 todav铆a imped铆a la instalaci贸n de infraestructura petrolera en la costa rionegrina, donde terminar谩 el ducto que comienza en A帽elo.

Las intervenciones fueron seguidas por un representante de la UTN, dos representantes de empresas, el ex intendente de A帽elo, Dar铆o D铆az, representantes del sindicato de petroleros jer谩rquicos, del Supeh y del IAPG.

Al cerrar la actividad, la mujer que la presid铆a reconoci贸 los cuestionamientos a este tipo de procesos. 鈥淐oincido en que las audiencias p煤blicas han perdido un poco de vigencia, aun con el funcionamiento que tiene esta herramienta hoy ha dado resultado. Hoy pudieron dar su opini贸n en un marco de respeto las personas que estaban a favor y las que no lo estaban tanto鈥.

