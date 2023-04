–

De parte de El Topo April 20, 2023

Me han dicho que se pudo ver a un tieso del Pol铆gono Sur correr delante de los guardas por Luis Uru帽uela en la madrugada de los Goya y que consigui贸 darles esquinazo. Por lo visto, el notas le atiz贸 a uno de los jipis de sonido de As Bestas y le trinc贸 la estatuilla. Resulta que el sonidista, a esas horas de la noche, iba m谩s mamao que mi t铆o Jacinto en la boda de su primog茅nita, siendo 茅l mismo el padrino, donde acab贸 echando la pota sobre un cisne de hielo, acelerando 鈥攑ara desgracia de los presentes鈥 la conversi贸n del mismo de estado s贸lido a estado l铆quido, dejando a la pareja sin cisne y al susodicho padrino sin dignidad. El sonidista no vio al tieso de ven铆, el cual le hizo el truqui de tocarle el hombro por un lado y arrebatarle por el contrario el preciado metal, con la intenci贸n de venderlo y sacarse unos cuartos a costa del bronce. Para desgracia de nuestro amigo el tieso, resulta que si tieso era 茅l, m谩s tiesos son los organizadores del evento, y la estatuilla, aunque recubierta de cobre, no ten铆a m谩s que aire y papel mach茅 por dentro, as铆 que en lugar de malvenderla por dos duros se la llev贸 a su keli: a fin de cuentas, iba a ser el 煤nico del barrio con un Goya.

Cuentan que, cuando lleg贸 a casa, su se帽ora lo cogi贸 y le dijo que d贸nde iba con ese cacharro, que m谩s tiestos no, que eso solo coge polvo y que nanai de la China. Nuestro amigo, apurado, le respond铆a que bueno, Maricarmen, que es un Goya, que nadie m谩s tiene un Goya en el barrio y que lo va a poder ense帽ar en la pe帽a; que tener un Goya otorga gran categor铆a y que, aunque tiesos, la categor铆a no hay que perderla. El asunto de fondo, ya lo ver谩n de ven铆 ustedes (si no, no estar铆an leyendo El Topo), es la gracieta 鈥攍lam茅mosla as铆鈥 de organizar unos premios en la ciudad con los barrios m谩s pobres de Espa帽a y presumir. Tiene tela, ver al alcalde vestido de traje y corbata sonriente por la alfombra roja mientras los alquileres no dejan de subir, la comida no deja de subir, la luz no deja de subir鈥 y en esencia, la sevillana y el sevillano de turno no deja de ser cada vez m谩s pobre; da corajina, 驴no os parece?

Volviendo a nuestro amigo el tieso, dicen por ah铆 鈥揳unque no s茅 si ser谩 verdad鈥 que se le vio abandonando la pu帽etera estatuilla al lado de un contenedor de vidrio de la avenida de la Paz: resulta que Maricarmen le acab贸 convenciendo de tirarlo cuando por fin le dijo: 芦Manolo, 驴y con qu茅 se come un Goya?禄.