–

De parte de ANRed June 1, 2022 228 puntos de vista

Este lunes comenz贸 la Audiencia P煤blica Municipal para tratar el proyecto de exploraci贸n off shore de gas y petr贸leo frente a las costas de Mar del Plata. De los m谩s de dos mil inscriptos para participar finalmente 660 podr谩n hacer uso de la palabra, debido a que se elimin贸 a los no residentes en la ciudad. Requisito no aplicado a los oradores de las empresas petroleras como Equinor e YPF, c谩maras patronales como la UIA o representantes de las c煤pulas sindicales. Son m谩s de 1500 los vecinos de la costa bonaerense y todo el pa铆s que, si bien ser谩n afectados por este proyecto, se les impidi贸 emitir opini贸n. Por Rosa Mauregui (Izquierda Diario).

El criterio de exposici贸n prioriza en un primer t茅rmino a representantes de instituciones y posteriormente a ciudadanos por lo que en el primer d铆a de la audiencia las voces del proyecto petrolero fueron mayoritarias en contraposici贸n al masivo rechazo social de la poblaci贸n marplatense que gan贸 las calles contra el extractivismo. Representantes de las c煤pulas sindicales de la CGT, Simape y Somu junto con la UCIP, la Uni贸n Industrial Marplatense fueron los voceros de un proyecto que seg煤n ellos 鈥渁hora s铆鈥 sacar谩 a Mar del Plata de la pobreza y el desempleo. La noruega Equinor hizo uso de la palabra respaldada por doce oradores de YPF que dijeron estar comprometidos con la transici贸n energ茅tica y el cuidado del medioambiente pero que es 鈥渓ento鈥 y mientras tanto esta ser铆a una 鈥済ran oportunidad econ贸mica鈥. 驴Para qui茅n? habr铆a que preguntarles.

Te puede interesar: Entrevista. [Video] Hernan Scandizzo 鈥淟a explotaci贸n en aguas ultraprofundas es una avanzada extractivista comparable al fracking鈥

Los primeros en mostrar su entusiasmo frente al proyecto petrolero fueron los representantes del Consorcio Porturario, Gabriel Felicia y los l铆deres de las c煤pulas sindicales de la CGT y el Simape, Trueba y V谩zquez. El entusiasmo del presidente del consorcio portuario lo llev贸 a decir que 鈥渆sta oportunidad es el futuro del pleno empleo para los marplatenses鈥, mientras que V谩zquez dijo que 鈥渦na explotaci贸n a 300 km de la costa no nos afectar铆a tanto a nosotros鈥 en referencia a la actividad pesquera. Por su parte Pablo Trueba de la CGT local volvi贸 a decir que Mar del Plata se convertir谩 en Dubai. Dijo que el 煤nico derrame que puede haber es el de puestos de trabajo con salarios altos y a modo de confesi贸n se帽al贸 鈥測a que no podemos resolver el problema de la inflaci贸n por lo menos resolvamos el problema de la desocupaci贸n鈥.

Dirigentes sindicales que se anotan para este negocio 鈥減reocupados鈥 por la desocupaci贸n y los bajos salarios mientras no han realizado un s贸lo paro ni movilizaci贸n para defender los derechos de los trabajadores en estos a帽os. M谩s reparo tuvo el dirigente del SOMU que si bien acompa帽ar铆a el proyecto pidi贸 鈥済arant铆as鈥 para los trabajadores de la pesca 鈥渆n caso de que esta actividad sea contraproducente para la pesca鈥.

El 鈥渆jemplo鈥 de Vaca Muerta

Equinor e YPF tuvieron su turno para defender su proyecto petrolero y decir que cuentan con 鈥減rotocolos鈥 para no da帽ar la fauna marina con la prospecci贸n s铆smica. El protocolo consistir铆a en el arranque 鈥渟uave鈥 de los disparos al subsuelo marino para cambiar el comportamiento de la fauna marina. Una confirmaci贸n de las denuncias de bi贸logos, investigadores y trabajadores embarcados que manifiestan que justamente los cambios en los comportamientos, la dificultad para alimentarse o para el desove afectar铆a gravemente a la fauna marina. Equinor tambi茅n hizo hincapi茅 en que se encuentran operando en Argentina desde el 2017 y junto a YPF operan en 鈥渧aca muerta鈥.

鈥淰aca muerta鈥 y la Provincia de Neuqu茅n fueron tomadas como referencia por varios de los expositores a favor del proyecto.

Te puede interesar: Informe especial. El otro r茅cord de Vaca Muerta: 5,6 incidentes ambientales por d铆a

Sobre los ejemplos presentados como exitosos por las petroleras, se refiri贸 Denise Alonso, integrante de la Asamblea por Un Mar Libre de Petroleras, en el segundo d铆a de las audiencias: 鈥淎ctualmente 35 de los 36 pozos en producci贸n est谩n ubicados frente a la costa de Tierra del Fuego y Santa Cruz a una profundidad no mayor a 100 metros鈥, afirm贸. 鈥淭ierra del fuego es la provincia con m谩s subsidios a los combustibles f贸siles del pa铆s y la m谩s endeudada. El 29% de la poblaci贸n no tiene acceso garantizado a la energ铆a.鈥 La industria petrolera, que ocupa el segundo lugar en el Producto Bruto Geogr谩fico genera s贸lo el 2,6% del empleo privado. Su poblaci贸n, que vive por debajo de la l铆nea de pobreza, tiene un gran problema habitacional y la riqueza est谩 concentrada en pocas manos鈥. Tambi茅n afirm贸 que este proyecto 鈥渟e inici贸 bajo el macrismo y continu贸 bajo este gobierno, quien dijo que era necesario para pagarle al FMI. Sin embargo, se nos vende con promesas de desarrollo. 鈥淎hora s铆 se terminar铆a鈥 con la pobreza y la desocupaci贸n como si no fuesen estos mismos gobiernos los responsables鈥

Por un Mar Libre de Petroleras

Por su parte integrantes de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras hicieron uso de la palabra para oponerse a este proyecto. Tambi茅n brindo testimonio de oposici贸n al proyecto el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazeretti.

Alfredo Lazzeretti, Rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata afirm贸: 鈥淗oy hablar de exploraci贸n y explotaci贸n petrolera es muy distinto a las discusiones que se daban en la d茅cada pasada. Hay un claro consenso internacional acerca de la influencia negativa de los combustibles f贸siles para el futuro de nuestro planeta. En el mundo se alzan voces contra el cambio clim谩tico, las Naciones Unidas y grupos de expertos alertan sobre la urgencia de reducir las emisiones de carbono para detener el calentamiento global. Entonces urge profundizar una transici贸n energ茅tica鈥.

Integrantes de la Asamblea Por un Mar Libre de Petroleras y de diversas organizaciones que se oponen al proyecto hicieron uso de la palabra en la audiencia. Aqu铆 reproducimos algunas de sus intervenciones.

Kanki Alonso, integrante de la 鈥淎samblea Luna Roja鈥 afirm贸: 鈥淪e habla de seguridad y de control y nosotros nos preguntamos 驴Por qu茅 se habla tanto de seguridad y de control? Y eso nos lleva a la idea de riesgo y de peligro, 驴y sobre qui茅nes recae el riesgo y el peligro? Y ah铆 nos llegan estos testimonios de la gente que habita en el mar y no en las oficinas. Un capit谩n de pesca nos habla de cuatro d铆as de prospecci贸n s铆smica y un a帽o sin ingreso de pesca al puerto. Una causa que est谩 judicializada y en la cual el Estado tuvo que subsidiar los sueldos de familias que se quedaron sin trabajo鈥. En referencia a la prospecci贸n s铆smica realizada en el a帽o 2010 en el Golfo de San Jorge.

Te puede interesar: Entrevista. Diego Taboada: 芦Las prospecciones s铆smicas se superponen con un 谩rea muy relevante para las ballenas francas禄

Por su partes, Silvina Alvarez, integrante de la 鈥淓co Asamblea de Parque Camet鈥 afirm贸 su negativa al proyecto de instalar plataformas off shore a trescientos kil贸metros de las costas 鈥渢al como lo viene expresando la ciudadan铆a marplatense todos los cuatro de cada mes en masivas movilizaciones, en las 196.187 firmas que se oponen a este proyecto en el sitio Change.org, como as铆 tambi茅n en la negativa expresada en el documento firmado por m谩s de trescientas personas vinculadas a espacios cient铆ficos de la Argentina鈥. Record贸 tambi茅n la audiencia de julio del a帽o pasado, convocada por el Ministerio de Ambiente, donde m谩s del noventa por ciento de los participantes rechaz贸 la exploraci贸n Off Shore.

La audiencia continuar谩 durante toda la semana y los pr贸ximos viernes de junio. Por su parte la Asamblea Por un Mar Libre de Petroleras convoca a movilizarse este pr贸ximo 4 de junio a las 12hs desde el INIDEP, ubicado en la escollera norte de nuestra ciudad.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Comenzo-en-Mar-del-Plata-la-audiencia-publica-que-debate-la-exploracion-petrolera