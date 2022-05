–

De parte de La Corda May 9, 2022 174 puntos de vista

Transcribimos este comunicado que Luis Carlos nos hace llegar desde la prisión de Daroca (Zaragoza). Avanzamos que la carta es de hace un par de meses y por ese motivo está algo desactualizada. No hemos podido compartirla ni responderle antes por varias circunstancias, pero como él pedía que se publicara, así lo hacemos. Debajo de su carta está su nombre completo y dirección por si alguien quiere escribirle.

07/02/2022

¡Camaradas!

Actualmente en el centro Penitenciario Exterminio Daroca (Zaragoza), en el módulo 1, estamos + de 20 compañeros con el “covid-19”, en mi caso, desde el día “1-2-22”, k dí positivo, y confinado en mi celda sin salir, excepto al mediodia para poder llamar, ducharme, comprar economato, andar un poco, pero vamos, sobre 1 hora y media, y de nuevo a la celda. Asi k he creído k esto debía conocerse, pues lo veo importante. Ni me/nos ha visitado ningún médico desde que empezó el confinamiento, unicamente viene la sta. enfermera, para darnos medicación/metadona y algunos Paracetamoles de vez en cuando, ¡Nada +!.

No adelanto el tipo de acciones que vamos a tomar, para k no sepan nada lxs funcionarixs, y les pille por sorpresa.

Afirmo k este comunicado lo estoy escribiendo ahora mismo, esta vez no es otro el k me suplanta con comunicaciones k nunca escribí. Esto ya se sabe kién fué el responsable y no es un medio para decir estas cosas. Espero no pase igual x otros talegos, y si pasa, ¡decirlo!

Hace ya k entre “X y yo mismo”, vimos k perdíamos actualización de la “Tabla Reivindicatica” ¡pasa k se llevaron al camarada para otro modulo, claramente para separarnos aunk no lo reconocen para nada! me dicen k fue nosé xk chorrada ¡dejándome claro k no fué por nuestros ideales (A) y formar parte del mismo colectivo! de hecho aún ni he recibido una carta de él, ni él de mí, ¿k sucede con este correo interno? ¡Es un delito, pero claro, no tenemos forma de probarlo! ya veremos lo k se nos ocurre ya k aún con todo, le envío mensajes y él me envía a mi ¡sin k pueda cancelarlos esta peña!

Camaradas, aki no hay jefes, mandos, solo unión entre todxs, k sea real, y no solo “divertimiento”, como en alguna casa. ¡Vale, somos pocos, pero podemos dar mucha guerra, seamos realistas!

La lucha verdadera, en la igualdad, no está dentro, k si, pero realmente esta “fuera”, es ahí donde podemos hacer cambiar las cosas, ¡Aki dentro, está claro k tenemos las de perder!

¡MIS MÁS CORDIALES SALUDOS ANARKOS/LIBERTARIOS X TODXS!