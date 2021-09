Temor de que EEUU y Francia lancen un asalto al norte de Mozambique para proteger los activos de Total y ExxonMobil

El 26 de agosto, dos ataques mortales en el per铆metro del aeropuerto internacional de Kabul mataron a m谩s de cien personas, incluyendo a trece soldados estadounidenses. Las explosiones afectaron a personas desesperadas por entrar al aeropuerto y huir de Afganist谩n. No mucho despu茅s, el Estado Isl谩mico del Gran Joras谩n (ISIS-K) se atribuy贸 el atentado. Diez d铆as antes de este episodio, los combatientes talibanes hab铆an entrado a la prisi贸n Pul-i-Charkhi de Kabul y ejecutado al l铆der de ISIS-K, Abu Umar Khorasani, tambi茅n conocido como Zia ul Haq.

Dos d铆as antes de su ejecuci贸n, mientras el Talib谩n avanzaba hacia Kabul, Abu Umar dijo al Wall Street Journal: 鈥淢e dejar谩n libre si son buenos musulmanes鈥. En cambio, el Talib谩n lo ejecut贸 a 茅l y a otros ocho l铆deres de la organizaci贸n.

Desde su formaci贸n en octubre de 2014, ISIS-K 鈥攓ue opera en Afganist谩n y Pakist谩n鈥 ha realizado m谩s de 350 ataques contra objetivos afganos, pakistan铆es y estadounidenses en estos pa铆ses. Los l铆deres iniciales del grupo, Hafiz Saeed Khan y Sheikh Maqbool, llegaron desde Tehrik-e Taliban (TTP) de Pakist谩n y se unieron al excomandante talib谩n, Abdul Rauf Khadim, para crear ISIS-K en la provincia oriental de Nangarhar en Afganist谩n. En 2018, un informe de la ONU se帽al贸 que los l铆deres de ISIS-K en Irak y Siria -con ayuda de EEUU- facilitaron 鈥渆l traslado de algunos de sus agentes claves hacia Afganist谩n鈥, incluyendo a Abu Qutaiba desde Irak y a otros combatientes desde Argelia, Francia, Rusia, T煤nez y cinco pa铆ses de Asia central.

En 2016, el gobierno de EEUU declar贸 a ISIS-K como una organizaci贸n terrorista -con bastante hipocres铆a, ya que son de sobra conocidos los lazos de ISIS con el r茅gimen norteamericano-. Tres a帽os despu茅s, dicho pa铆s lanz贸 una gran bomba sobre las posiciones de ISIS-K en Nangargar. El 27 de agosto, EEUU bombarde贸 objetivos en Nangarhar en represalia por los atentados en Kabul. 鈥淣o sabemos de ninguna v铆ctima civil鈥, dijo con soltura el Comando Central de EEUU. Unos d铆as m谩s tarde, un dron estadounidense, que supuestamente atacaba objetivos de ISIS-K, mat贸 a diez civiles afganos, casi todos ni帽os peque帽os.

Desde 2014, los talibanes controlaban cada vez m谩s territorio en Afganist谩n. En este periodo, las fuerzas de ISIS-K se enfrentaron a las de los talibanes en m煤ltiples ocasiones. ISIS-K ha disputado la reivindicaci贸n del Islam pol铆tico por parte de los talibanes y ha profundizado los ataques sectarios contra las minor铆as en Afganist谩n. La ejecuci贸n de Abu Umar Khorasani y la victoria de los talibanes ciertamente incitaron a que ISIS-K lleve a cabo los ataques mortales en el aeropuerto de Kabul. Hay poco peligro de que se vuelva a la guerra civil de la d茅cada de 1990, ya que los pocos cientos de combatientes de ISIS-K simplemente no tienen la capacidad de disputar el poder a los talibanes. Sin embargo, tienen el fanatismo para causar da帽o a un pa铆s que ya ha sido devastado por la guerra y la corrupci贸n.

Guerrilla en Mozambique

Lejos, al sudoeste de Nangarhar y al otro lado del mar Ar谩bigo, est谩n las provincias del norte de Mozambique. Aqu铆, combatientes armados arrasaron con la provincia de Cabo Delgado en 2017, atacando la ciudad de Moc铆mboa da Praia. Los combatientes se llamaban a s铆 mismos al-Shabab [La Juventud], y no ten铆an conexiones con la organizaci贸n terrorista del mismo nombre de Somalia. R谩pidamente, los guerrilleros llevaron su guerra a seis de los principales distritos del norte de Mozambique, tomando cinco de sus capitales.

La 煤nica capital que no fue capturada en el primer momento, Palma, es el centro de un enorme proyecto desarrollado por la empresa de energ铆a francesa Total y por la estadounidense ExxonMobil. Estas compa帽铆as tienen participaci贸n en una de las mayores reservas de gas natural de 脕frica, que tiene un valor de m谩s de 120.000 millones de d贸lares. Ambas empresas suspendieron sus operaciones cuando los combatientes se acercaban a Palma, que finalmente tomaron en marzo de 2021.

Investigadores del Observat贸rio do Meio Rural (OMR) y Cabo Ligado han mostrado que estos combatientes son de la regi贸n y que no est谩n afiliados a ning煤n proyecto islamista internacional. Jo茫o Feij贸 de OMR se帽ala que estos l铆deres de al-Shabab son principalmente de Mozambique, aunque unos pocos son de Tanzania. El principal l铆der de su organizaci贸n es Bonomade Machude Omar, quien naci贸 en Palma, fue educado en escuelas p煤blicas y escuelas isl谩micas de Moc铆mboa da Praia, y entrenado en el ej茅rcito de Mozambique antes de que comenzara a convocar a muchos j贸venes para combatir la pobreza extrema de las provincias del norte de Mozambique. As铆 formaron al-Shabab.

Despu茅s del r谩pido desarrollo de al-Shabab, Bonomade Machude Omar es conocido por haber hablado sobre alg煤n tipo de conexi贸n con el Estado Isl谩mico, aunque no hay evidencia de ning煤n v铆nculo organizacional entre los grupos de Asia occidental y el norte de 脕frica. No obstante, el 6 de agosto, el Departamento de Estado de EEUU declar贸 a al-Shabab 鈥攐 ISIS-Mozambique, como lo llama EEUU鈥 una organizaci贸n terrorista y a Bonomade Machude Omar un terrorista global especialmente designado. Una vez que al-Shabab fue descrita como ISIS-Mozambique, toda la fuerza militar occidental pod铆a desplegarse – aunque fuera totalmente ilegal- en el norte de Mozambique.

Un alto asesor de la Comunidad de Desarrollo de 脕frica Meridional (SADC por su sigla en ingl茅s) me dijo que las capitales africanas palpitaban con el temor de que EEUU y Francia lanzaran un asalto al norte de Mozambique para proteger los activos de Total y ExxonMobil. 鈥淭al vez es por eso que han denominado a los combatientes como ISIS-Mozambique鈥, me dijo el d铆a que los talibanes entraron a Kabul.

El 28 de abril, el presidente de Mozambique, Filipe Nyusi, se reuni贸 con el presidente de Ruanda, Paul Kagame, en Kigali para conversar sobre al-Shabab. Diez d铆as m谩s tarde, los militares de Ruanda llegaron a Cabo Delgado en una misi贸n de reconocimiento, seguida poco despu茅s de 1.000 tropas ruandesas. El asesor dice que EEUU e Israel 鈥攓ue son cercanos a Kagame鈥 autorizaron la misi贸n. Poco despu茅s, SADC envi贸 una misi贸n a Mozambique (SAMIM) con tropas de pa铆ses de SADC (Botswana, Lesoto y Sud谩frica) y tropas de Angola y Tanzania, que ha debilitado el control de al-Shabab en las ciudades del norte de Mozambique.

Tanto Stergomena Tax de la SADC (cuyo mandato como secretaria ejecutiva finaliz贸 el 31 de agosto) como la ministra de Defensa de Sud谩frica, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, se quejaron de la decisi贸n unilateral de Ruanda de intervenir. Aunque tanto Ruanda como la SAMIM son intervenciones de Estados africanos, la principal instituci贸n del continente 鈥攍a Uni贸n Africana (UA) 鈥 no ha deliberado al respecto en su Consejo de Paz y Seguridad (el presidente de la UA, Moussa Faki Mahamat, s铆 aplaudi贸 la intervenci贸n de Ruanda). Ni Mozambique, ni la SADC, ni la UA han elaborado un plan global en relaci贸n con el norte de Mozambique; los problemas del pa铆s tienen su origen en la desigualdad, la pobreza y la corrupci贸n, intensificadas por la influencia de las empresas energ茅ticas transnacionales francesas y estadounidenses.

El dossier del Instituto Tricontinental de Investigaci贸n Social sobre la intervenci贸n de los ej茅rcitos de EEUU y Francia en el continente africano ofrece un marco para comprender el rol de los intereses comerciales de ambos pa铆ses. En junio, el franc茅s Emmanuel Macron dijo que retirar铆a la mitad de las tropas francesas de la Operaci贸n Barkhane en Mali. Este tipo de 鈥渞etirada鈥 es parte de la campa帽a presidencial de Macron para las elecciones de 2022 y no una retirada real.

De hecho, la verdadera intervenci贸n de Francia es la creaci贸n de plataformas como el G-5 Sahel (un proyecto militar liderado por Francia conformado por Mali, N铆ger, Mauritania, Chad y Burkina Faso), cuya existencia socava el avance de la Uni贸n Africana y de la soberan铆a africana. Grupos como el G-5 Sahel justifican su existencia diciendo que luchan contra grupos como el Estado Isl谩mico. No declaran honestamente sus objetivos: mantener el control sobre regiones y pa铆ses clave del continente y, con ello, conservar el acceso exclusivo a sus recursos minerales y naturales.

La ONU tiene raz贸n al afirmar en su informe de julio que la expansi贸n del Estado Isl谩mico en 脕frica es un 鈥渉echo sorprendente鈥. Pero a煤n m谩s llamativos son los problemas subyacentes: el control y el robo de los recursos y los problemas sociales concomitantes producidos por este robo, es decir, la gran desgracia que experimentan los pueblos de 脕frica. Por ejemplo, la mitad de la poblaci贸n de la Rep煤blica Centroafricana (RCA) lucha contra el hambre; la entrada de tropas ruandesas en el pa铆s en 2019 dif铆cilmente es la soluci贸n a la crisis. En Afganist谩n, al igual que en la RCA, la mitad de la poblaci贸n vive en la pobreza y un tercio sufre inseguridad alimentaria, mientras que dos tercios carecen de acceso a la electricidad.

En Mozambique, por su parte, se calcula que el 80% de la poblaci贸n no puede permitirse una dieta adecuada, mientras que 2,9 millones de personas se enfrentan a altos niveles de inseguridad alimentaria aguda. Los verdaderos problemas de seguridad son la inseguridad alimentaria y las humillaciones que trae consigo la pobreza, que producen todo tipo de disturbios, incluido al-Shabab.

La liberaci贸n de Mozambique en 1975 comenz贸 en Cabo Delgado, que ahora est谩 desgarrado por el conflicto actual. Esa guerra de liberaci贸n dur贸 desde 1962 y fue dirigida por el Frente de Liberaci贸n de Mozambique (FRELIMO). Una parte importante de la guerra de liberaci贸n fue la guerra de descolonizaci贸n de la cultura, que produjo la mo莽ambicanidade, la sensibilidad de la nueva revoluci贸n. No茅mia de Sousa fue una de las grandes poetas de la mo莽ambicanidade, cuya obra se public贸 en O Brado Africano [El rugido africano]. Sus palabras de 1958 resuenan en todo este bolet铆n:

Si quieres entenderme

ven a descubrir mi alma africana,

en los gemidos de los negros del muelle

en los fren茅ticos golpes de tambor de los muchopes

en la rebeld铆a de los machanganas

en la extra帽a melancol铆a que evoluciona

de una canci贸n nativa en la noche profunda鈥

Y no me preguntes m谩s,

si es que me quieres conocer鈥

Que no soy m谩s que una caracola de carne,

donde la revuelta de 脕frica congel贸

su grito hinchado de esperanza.

thetricontinental.org / La Haine