De parte de ANRed October 18, 2022 299 puntos de vista

Tras la reuni贸n que mantuvieron con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Naci贸n, las organizaciones sociales de la Unidad Piquetera expresan 芦que la flamante ministra (Victoria Tolosa Paz) comienza su gesti贸n desconociendo los acuerdos alcanzados con el ex ministro Zabaleta禄. Denuncian que 芦la propuesta del refuerzo de alimentos fue sensiblemente reducida, y no hay fechas para la entrega de las herramientas禄, lo que se帽alan como 芦un paso atr谩s禄. Y repudian sus 煤ltimas declaraciones: 芦seg煤n Tolosa Paz 鈥榥o podemos tener a una poblaci贸n activa que piense que es lo mismo trabajar que no trabajar鈥. Desde los barrios m谩s empobrecidos de la Argentina le decimos a la ministra que nadie piensa que es lo mismo trabajar que no hacerlo, y que la desocupaci贸n y sub ocupaci贸n en la Argentina es responsabilidad de los gobiernos, no de las personas desocupadas禄, sentencian. Ante la situaci贸n, se encuentran 芦en estado de alerta en todo el pa铆s禄 y reclaman una nueva 芦reuni贸n en forma urgente禄 con la ministra. Por ANRed.

Las organizaciones sociales que integran la Unidad Piquetera emitieron el comunicado tras la reuni贸n que mantuvieron este lunes 17 de octubre por la tarde con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Naci贸n, ahora a cargo de la flamante ministra designada por el presidente Alberto Fern谩ndez en el 谩rea, Victoria Tolosa Paz.

芦Comprobamos que la flamante Ministra comienza su gesti贸n desconociendo los acuerdos 鈥 comienza el comunicado de las organizaciones 鈥 Como informamos hace 10 d铆as, la UP y el ahora ex ministro Zabaleta hab铆amos llegado a puntuales acuerdos en un aumento de los alimentos y la entrega de herramientas para los espacios de trabajo, dejando para una nueva reuni贸n los temas pendientes como aperturas y aumento del programa Potenciar Trabajo. Sin embargo, el d铆a de hoy la propuesta del refuerzo de alimentos fue sensiblemente reducida, y no hay fechas para la entrega de las herramientas. Lo que en alg煤n momento caracterizamos como un paso adelante, hoy es lo contrario: un paso atr谩s禄, remarcan.



Asimismo, denuncian que 芦la ministra se niega a establecer una fecha para una reuni贸n que venimos solicitando desde su asunci贸n禄 y que, mientras tanto, 芦realiza declaraciones cada vez m谩s reaccionarias como las que acaba de hacer en medios de comunicaci贸n禄, en referencia a la frase 芦no podemos tener a una poblaci贸n activa que piense que es lo mismo trabajar que no trabajar芦, que expres贸 recientemente Tolosa Paz.

芦Desde los barrios m谩s empobrecidos de la Argentina le decimos a la ministra que nadie piensa que es lo mismo trabajar que no hacerlo, y que la desocupaci贸n y sub ocupaci贸n en la Argentina es responsabilidad de los gobiernos, no de lxs desocupadxs禄, sentencian.

Adem谩s, consideran que 芦sus dichos revelan un enorme desconocimiento de la realidad de millones de personas y un prejuicio que nada tiene que envidiarle a los Milei y las Bullrich禄. 芦Por ese camino, desconociendo la realidad y los compromisos m铆nimos que su ministerio hizo, y sin abrir un di谩logo con las organizaciones, nos pone en estado de alerta en todo el pa铆s芦, se帽alan, y agregan: 芦el plan del FMI de redoblar el ajuste, se hace carne en el Ministerio que dirige Tolosa Paz ahora. Desde la Unidad Piquetera reafirmamos nuestro reclamo de una reuni贸n en forma urgente芦, finaliza el comunicado.

La Unidad Piquetera est谩 integrada por el Polo Obrero, el MTR Votamos Luchar, C.U.Ba. MTR/Mido, MAR, M29, el Bloque Piquetero Nacional (T.Or.Re, Agrupaci贸n Armando Conciencia, RUO, y O.T.L.), el MTR 12 de Abril, el FDU, BUEL, A Trabajar, la Organizaci贸n 17 de Noviembre (M.D.L. Mujeres en Lucha), el MTL Rebelde, M.B.T. y el Frente de la Resistencia, La William Cooke, el R.U.P., Barrios de Pie-Libres del Sur, el MST Teresa Vive, y la Coordinadora por el Cambio Social (Frente de Organizaciones en Lucha-FOL, el Movimiento de los Pueblos [Frente Popular Dar铆o Santill谩n Corriente Plurinacional, el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social-MULCS, el Movimiento 8 de Abril, Igualdad Social], FAR y COPA en Marabunta, la Federaci贸n de Organizaciones de Base (FOB) Aut贸noma, y OLP y Resistir y Luchar.