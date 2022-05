–

En un multitudinario acto en la Plaza de Mayo las delegaciones de las organizaciones sociales con miles de personas que llegaron desde el NOA, NEA, Cuyo, la Patagonia, del conurbano y de CABA se manifestaron contra el ajuste del Gobierno y el FMI. La Marcha Federal recibi贸 la solidaridad de la clase trabajadora, que se plant贸 frente a la Casa Rosada por trabajo genuino y salarios dignos.

Luego de tres d铆as intensos, finalmente la Marcha Federal lleg贸 a su destino, la ic贸nica Plaza de Mayo con la casa de Gobierno nacional como escenario de la gran manifestaci贸n popular. Las distintas caravanas provenientes de los cuatro puntos cardinales abrevaron en el acto final tras haber recorrido los d铆as 10, 11 y 12 de mayo todo el pa铆s llevando los reclamos por trabajo genuino y aumento de salario, para que ning煤n trabajadxr est茅 por debajo de la l铆nea de pobreza.

La Unidad Piquetera y la Coordinadora por el Cambio Social convocaron a luchar contra el ajuste del FMI y el pago de la deuda ilegal e ileg铆tima y el resultado fue cientos de miles de personas colmando el centro porte帽o. 鈥淟os movimientos sociales venimos hace meses planteando que la verdadera deuda es con el pueblo y la naturaleza y hemos presentado propuestas concretas para generar miles de puestos de trabajo genuino sin recibir ninguna respuesta a cambio鈥, expresaron en un comunicado desde la Coordinadora por el Cambio Social e invitaban a unir fuerzas en la medida.

Con la presencia y el apoyo de distintos sectores de la clase trabajadora, el acto cont贸 con varies oradores que se solidarizaron con les trabajadores cooperativistas de los movimientos sociales y dejaron adem谩s de su saludo, un breve raconto de las luchas contra el ajuste que aplica el Gobierno contra la clase trabajadora.

En el transcurso de la tarde, mientras las columnas iban llegando al punto de encuentro, el Instituto Nacional de Estad铆stica y Censos (INDEC) dio a conocer el dato de abril de la inflaci贸n. Los precios al consumidor subieron 6% en el mes pasado y lleg贸 al 58% en los 煤ltimos 12 meses, lo que implic贸 un alza de 23,1% en el 1掳 cuatrimestre del a帽o. Las categor铆as que aumentaron por sobre el promedio fueron Indumentaria (9,9%) y Salud (6,4%). Los alimentos y bebida tuvieron un incremento de 5,9 por ciento.

Los aumentos se sienten en los bolsillos de las y los trabajadores, que cada vez acceden menos a la canasta b谩sica y a satisfacer sus derechos esenciales. En paralelo, los salarios siguen quedando por debajo del nivel de pobreza y los planes del Gobierno son simples parches, como bonos que se cobrar谩n en dos tandas y no alcanzan para nada.

En tanto, ya entrada la nochecita, en el escenario tomaron la palabra les convocantes. Damaris Rol贸n, militante del FOL y de la Coordinadora por el Cambio Social, agradeci贸 la presencia a todes les manifestantes, y expres贸 鈥渘osotres que venimos de todo el pa铆s trajimos unas columnas enormes, y estas columnas est谩n compuestas por compa帽eros, pero en su mayor铆a est谩n compuestas por compa帽eras, compa帽eras mujeres, compa帽eras lesbianas y tambi茅n por compa帽eras travestis, por compa帽eres trans, por compa帽eres no binaries y bisexuales. Porque el pueblo no es cis hetero sexual, las disidencias en los barrios populares existimos, y tambi茅n nos oprimen, tambi茅n nos desaparecen, 隆aparici贸n con vida de Tehuel! No quer铆amos dejar de mencionar a Tehuel en esta gran marcha federal, y de mencionar a las identidades disidentes que participamos en una columna, gracias por aportar y presentar alternativas de vida m谩s lindas desde una perspectiva de g茅nero.

Esta Unidad Piquetera, esta Plaza de Mayo rechaza rotundamente el plan econ贸mico de ajuste y el pago al FMI, rechaza la precarizaci贸n de la vida. Y lo vamos a decir una y mil veces, la deuda es con nosotres. Vamos a seguir invitando a todos los sectores de nuestra clase a que se sumen a esta lucha para hacer que los ricos nos paguen lo que nos deben, con organizaci贸n hasta que todo sea como lo so帽amos.鈥

Por su parte, Viky Brites, militante del MULCS y la Coordinadora por el Cambio Social, afirm贸 que 鈥渉oy vale la pena estar ac谩, porque le demostramos al Gobierno que no vamos a bajar los brazos, que vamos a seguir adelante. Porque ellos nos pueden hostigar con la polic铆a, ya no nos quitan nada, porque cuando fue la represi贸n en Guernica lo primero que hicieron fue reprimirnos y dejarnos en la calle y hasta el d铆a de hoy no tenemos respuesta. As铆 que nosotros tenemos que seguir en la calle, seguir convencidos de que es el 煤nico camino que nos va a llevar a la victoria. Porque sino qued谩ndonos en nuestras casas no vamos a lograr nada鈥.

Con las luces de la Plaza ya encendidas comenz贸 la desconcentraci贸n, con la gran satisfacci贸n de haber participado de un hecho hist贸rico, y con la mira siempre en la lucha.

