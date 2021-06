La cara p煤blica del impulso de la turistificaci贸n de las viviendas del Casco Viejo de Vitoria son la asociaci贸n Arabatur y su presidenta Pilar Perosanz. Pero hay otra persona, aunque p煤blicamente no haya aparecido como tal: Gustavo Ant茅para Benito. 脡l y su empresa, Luxury Rental Apartments S.L, tienen v铆nculos directos con Arabatur y Perosanz. Ant茅para es tambi茅n un miembro importante del PP de Vitoria: fue concejal en el Ayuntamiento de Vitoria entre 2016 y 2019 en sustituci贸n de Javier Maroto; y desde 2015 es miembro del Consejo de Administraci贸n de la sociedad p煤blica Ensanche 21 en representaci贸n del PP. La sociedad Ensanche 21 es la que toma las principales decisiones urban铆sticas en Gasteiz. Los movimientos e iniciativas de Arabatur han generado gran preocupaci贸n e indignaci贸n entre el vecindario. Intentamos aportar luz sobre algunas personas, empresas e intereses que est谩n detr谩s del intento de turistificaci贸n de las viviendas de la Alde Zaharra gasteiztarra.

Nota previa:

La publicaci贸n y difusi贸n amplia de este texto (que en d铆as anteriores se ha venido publicando en su versi贸n en euskera en Argia) hubiera sido imposible sin la implicaci贸n de Argia y, principalmente, sin su forma de entender el periodismo independiente de una forma abierta, no basada 煤nicamente en opiniones de personas expertas o tituladas, sino volviendo la mirada tambi茅n abajo a la izquierda, y a quienes desde nuestra 鈥渢xikitez鈥 tratamos de aportar nuestro granito de arena a esa ingente labor com煤n de autoinformarnos buscando las verdades que nos esconden. Adem谩s de ello, gracias a Argia, el reportaje de hoy no se quedar谩 en el peque帽o txokito de la Kutxi, sino que podr谩 llegar a todos los rincones de Euskal Herria.

999 eZker berriro ere 鈥淎rgia鈥 ematen diguzuen guztioi, plazer ederra izan da zuekin batera lan egitea. Besarkada estu bana鈥 eta txintxoak ez izan.

Hasta febrero de 2020 no se hab铆a regulado el alquiler de Viviendas de Uso Tur铆stico (VUT) o de habitaciones para uso tur铆stico (HUT) en el Casco Viejo de Gasteiz. Fue entonces cuando el Ayuntamiento aprob贸 la decimotercera modificaci贸n del Plan Especial de Rehabilitaci贸n Integral del Casco Viejo (PERI). Esta modificaci贸n permit铆a destinar a VUT una 煤nica vivienda por portal, y s贸lo si es en la primera planta.

En mayo de 2020, la asociaci贸n de empresarios del sector de la vivienda tur铆stica, Arabatur, present贸 una alegaci贸n a esta norma, en ella solicitaba la posibilidad de que las VUT se pudieran ubicar en cualquier planta o, en caso de no aceptarse esto, al menos la posibilidad de dedicar a VUT edificios completos.

En julio de 2020 el Ayuntamiento acept贸 parcialmente la alegaci贸n de Arabatur: no autoriz贸 VUT en cualquier vivienda, pero si permit铆a el uso de VUT en el Casco en edificios que se destinaran completamente a ello. Numerosas asociaciones vecinales, colectivos sociales y personas vecinas de Alde Zaharra mostraron su preocupaci贸n e indignaci贸n al considerar que la turistificaci贸n puede empeorar notablemente la vida del barrio, y en octubre de 2020 presentaron 136 alegaciones. La respuesta del Ayuntamiento puede llegar en cualquier momento.

驴Qu茅 es Arabatur y qui茅n lo dirige?

Arabatur se constituy贸 en agosto de 2017 como asociaci贸n de 鈥減articulares, peque帽os propietarios y gestores de alojamientos tur铆sticos de 脕lava鈥, seg煤n sus estatutos. Desde su nacimiento ha hecho un trabajo de lobby a favor de la turistificaci贸n de las viviendas: presentando la alegaci贸n, difundiendo un mensaje a favor de la turistificaci贸n en los medios de comunicaci贸n, o reuni茅ndose con los grupos pol铆ticos del Ayuntamiento de Vitoria, entre otras cosas.

En julio de 2020 El Correo entrevist贸 a Pilar Perosanz, presidenta de Arabatur: 鈥溌縌ui茅nes son ustedes? 驴Cu谩l es el perfil de los asociados de Arabatur? 鈥, le pregunt贸 el periodista Jorge Barb贸;鈥 Somos 30 asociados, peque帽os empresarios de Vitoria, aut贸nomos, con un piso o dos. Dentro de la asociaci贸n no hay grandes empresas ni cadenas ni fondos de inversi贸n como se dice 鈥, respondi贸 Perosanz. No sabemos si son 30 los asociados de Arabatur, ni, si lo son, si son propietarios con 鈥渦no o dos pisos鈥. No hemos conseguido la lista de los asociados de Arabatur.

Pero despu茅s de investigar en varios registros de la propiedad, mercantiles, societarios o p谩ginas web, podemos asegurar que la realidad es diferente a lo que dice Perosanz, presidenta de Arabatur. Luxury Rental Apartments S.L gestiona no 鈥渦na o dos鈥, sino al menos nueve viviendas tur铆sticas en la ciudad, siete de ellas en el Casco Viejo -ya sea la propiedad de 茅stas de la empresa o de otras personas ligadas a ella-. El propietario de la sociedad Luxury es Gustavo Ant茅para, que fue concejal del Ayuntamiento de Gasteiz por el PP entre 2016 y 2019, y desde 2015 hasta hoy en d铆a, designado por su partido pol铆tico, es miembro del Consejo de Administraci贸n de Ensanche 21, la sociedad p煤blica que toma las principales decisiones urban铆sticas en Gasteiz. Hay datos que demuestran la relaci贸n entre Arabatur y Luxury y, como vamos a ver, la relaci贸n entre Ant茅para y Perosanz viene de lejos. Vamos paso a paso.

Comprando y turistificando en el Casco Viejo

Luxury Rental Apartment SL surgi贸 en septiembre de 2020, pero no de cero, sino como consecuencia del cambio de nombre y estatutos de otra empresa.

En 2007 se cre贸 el Grupo Editorial y Comunicaciones Enea (GECE). Hasta entonces se llamaba Grupo Enea Editorial S.C., y Pilar Perosanz ocup贸 all铆 el cargo de Directora Comercial, como se puede leer en su perfil profesional del portal infojobs.net. El administrador 煤nico del GECE era Ant茅para y el objeto social declarado por la empresa era el de la edici贸n de revistas y peri贸dicos. En noviembre de 2016 Ant茅para fue nombrado concejal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, como sustituto de Javier Maroto. En su declaraci贸n de bienes al tomar posesi贸n como concejal, declar贸 ser el 煤nico propietario de GECE (en la nueva declaraci贸n realizada cuando dej贸 su cargo de concejal al finalizar la legislatura en 2019, declar贸 poseer el 50% de GECE. Seg煤n las fuentes jur铆dicas que hemos consultado, ese cambio deber铆a constar en el Registro Mercantil, pero en el registro no consta esta informaci贸n).

En julio de 2016 el Parlamento Vasco aprob贸 la Ley de Turismo, que aborda, entre otras cuestiones, la regularizaci贸n de las viviendas de uso tur铆stico (VUT) y de las habitaciones de uso tur铆stico (HUT). Si bien la concreci贸n de esta regularizaci贸n qued贸 a la espera del desarrollo de un reglamento espec铆fico, con la aprobaci贸n de esta ley aument贸 notablemente el n煤mero y los movimientos de empresas y personas que quer铆an dedicarse a este tipo de negocio. Tambi茅n de la empresa de Ant茅para, aunque, en principio, el tipo de actividades declaradas -la publicidad y la edici贸n- no tiene mucho que ver con las viviendas tur铆sticas.

Entre febrero y octubre de 2017, GECE dio de alta en el registro de viviendas tur铆sticas del Gobierno Vasco cuatro viviendas -dos de ellas ubicadas en el Casco Viejo-: una en la calle Cercas Bajas, otra en San Prudencio una tercera en el Paseo de Los Arquillos, y la cuarta en la calle Cuchiller铆a. En junio de 2017, Pilar Perosanz registr贸 la propiedad de la vivienda del Paseo de Los Arquillos. En agosto se cre贸 la sociedad Arabatur, con Perosanz como presidenta.

Entre mayo de 2018 y marzo de 2019, entre GECE y Ant茅para compraron en el Casco Viejo cinco viviendas y tres trasteros: GECE adquiri贸 cuatro viviendas y dos trasteros de un mismo edificio en la calle Pintorer铆a, haci茅ndose as铆 con la propiedad de todas las viviendas del mismo portal; en marzo de 2019, Gustavo Ant茅para adquiri贸 el segundo piso y un trastero del edificio de Cuchiller铆a donde, como hemos visto, ya pose铆a otra (que hab铆a dado de alta en el registro de VUT del Gobierno Vasco).

Intereses cruzados entre la asociaci贸n Arabatur y Ant茅para

Tras todos estos movimientos y compras, en febrero de 2020 los intereses de Ant茅para quedaron en peligro: la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Gasteiz (formada por representantes de PNV y PSE, los dos partidos que conforman el Gobierno municipal), decidi贸 autorizar pisos para uso tur铆stico en el Casco s贸lo en las primeras plantas.

Dos meses m谩s tarde Arabatur present贸 alegaci贸n contra esta decisi贸n, y el planteamiento de fondo de la alegaci贸n encaja plenamente con los intereses de Ant茅para. Por un lado, porque la solicitud principal de la alegaci贸n es que las VUT puedan ser autorizadas en cualquier vivienda del Casco, ocupen la planta que ocupen. Pero tambi茅n en la petici贸n subsidiaria que hace, para que en caso de no aceptarse la primera, se abra la posibilidad de destinar edificios enteros a VUT: Ant茅para es propietario de todas las viviendas de un portal de la calle Pintorer铆a y s贸lo le falta hacerse con la tercera planta de otro portal de la calle Cuchiller铆a鈥 o tal vez tambi茅n sea ya de su propiedad: en Gites, la conocida web francesa para alojamientos tur铆sticos, hasta hace poco se ofertaban en alquiler tres viviendas de ese portal con el nombre de 鈥淟uxury Cuchiller铆a鈥. Esto indicar铆a que la empresa tambi茅n tiene controlada la tercera planta y, por tanto, todo el edificio.

En cuanto a las relaciones entre Arabatur-Perosanz y GECE-Ant茅para, veamos algunos datos. Perosanz fue directora comercial de Grupo Enea Editorial S.C antes de que la empresa se llamara GECE. Una de las viviendas tur铆sticas ofertadas por Luxury Rental Apartments S.L. (la del Paseo de Los Arquillos) es propiedad de Pilar Perosanz desde junio de 2017. En octubre de 2017, Enea dio de alta una vivienda tur铆stica en el registro del Gobierno Vasco: el correo electr贸nico de contacto era el de GECE y el n煤mero de tel茅fono era de Pilar Perosanz. Cuando Arabatur present贸 su alegaci贸n en mayo de 2020, el domicilio facilitado fue el de la sede de GECE.

Nos hemos puesto en contacto telef贸nico el viernes 28 de mayo con la presidenta de Arabatur, Pilar Perosanz, para preguntarle por todas estas informaciones y recoger sus comentarios. Al transmitirle el deseo de hacer unas preguntas 鈥減ara un reportaje sobre la normativa de viviendas tur铆sticas en el Casco Viejo鈥 ha pedido que se le env铆en las preguntas al correo electr贸nico para responder 鈥渕ejor鈥. 鈥淪i son preguntas que yo conozco bien, si no tendr茅 que preguntar al abogado de la asociaci贸n鈥, ha dicho, sin tener ni pedir antes ninguna concreci贸n sobre el contenido de las preguntas. A la hora de cerrar el reportaje Perosanz no ha respondido al correo electr贸nico.

De 鈥楨nea鈥 a 鈥楲uxury鈥

Pese a que la normativa municipal inicialmente va contra sus intereses, Gustavo Ant茅para ha seguido profundizando en el negocio de las viviendas tur铆sticas.

En septiembre del a帽o pasado realiz贸 cambios significativos en la empresa: por un lado, le cambi贸 el nombre, de Grupo Editorial y Comunicaciones Enea a Luxury Rental Apartment; por otro lado, la sociedad cambi贸 el objeto social: 鈥淎ctividad de hosteler铆a, servicios al turismo y en particular, la explotaci贸n de viviendas y/o apartamentos tur铆sticos as铆 como sus actividades complementarias鈥. El administrador 煤nico sigue siendo la misma persona: Gustavo Ant茅para Benito.

M谩s todav铆a: en la web de Luxury, adem谩s de las viviendas que hemos se帽alado hasta ahora, aparecen al menos otras dos, en las calles Zapater铆a y Correr铆a. La web no especifica en qu茅 portal se encuentran estas viviendas, y los links de 茅stas en concreto no est谩n activos. Tal vez porque no ha habido posibilidad de darlas de alta en el registro, ya que el Ayuntamiento decidi贸 suspender las tramitaciones de licencias en febrero de 2020, hasta la aprobaci贸n definitiva de la nueva normativa para viviendas tur铆sticas. En su p谩gina web no, pero al menos en otra ha ofrecido viviendas no registradas, como es el caso de la web de Gites citada anteriormente. Hasta hace poco la web ofrec铆a tres apartamentos del mismo portal en la calle Cuchiller铆a. Y dos, por lo tanto, no eran primeras plantas, tal y como exige la normativa vigente. Adem谩s, las viviendas tienen 鈥渟ello de recomendaci贸n鈥 de Arabatur. No podemos asegurar que Luxury no ofrezca m谩s viviendas en ning煤n otro sitio, ni que la empresa o Ant茅para no tengan m谩s propiedades. Por un lado, porque los datos de todo Gasteiz est谩n divididos en varios registros de la propiedad, y para este reportaje nos hemos limitado a buscar los datos en los registros que acogen al Casco Viejo, y, por otro, porque aunque normalmente se haga as铆, no es obligatorio dar de alta las propiedades en el registro de la propiedad.

Sociedades privadas e instituciones p煤blicas

Por lo tanto, en los 煤ltimos a帽os, Luxury Rental Apartments ha acumulado viviendas del Casco Viejo para destinarlas al turismo, y Arabatur ha intentado modificar la normativa aprobada de VUT para facilitar la turistificaci贸n.

En los mismos a帽os, Ant茅para ha sido concejal del PP en el Ayuntamiento de Gasteiz entre 2016 y 2019 (en las elecciones de 2019 fue en la lista del partido pero no result贸 electo). Y, sobre todo, es desde 2015, junto a Miguel Garnica, uno de los dos representantes del PP en la sociedad p煤blica Ensanche 21 que dirige la pol铆tica urban铆stica de Vitoria. M谩s a煤n. La Direcci贸n de Gesti贸n Urban铆stica del Ayuntamiento propuso la aprobaci贸n parcial de la alegaci贸n de Arabatur precisamente en base a la opini贸n favorable de esta sociedad p煤blica: 鈥淓n cuanto a la alegaci贸n de ARABATUR, se ha contrastado con la sociedad urban铆stica municipal [Ensanche 21] (鈥) consider谩ndose bien fundada y digna de aceptarse la opci贸n de autorizar las viviendas de uso tur铆stico en edificios completos鈥.

Informaci贸n escasa y distorsionada

Ant茅para y Perosanz defienden sus intereses. Pero para hacerlo se han presentado como representantes de propietarios con 鈥渦no o dos pisos鈥, cuando Ant茅para controla al menos nueve viviendas. Por si fuera poco, Ant茅para forma parte del consejo de administraci贸n de Ensanche 21 como representante del PP. Este cargo es especialmente destacable, ya que Ensanche 21 es el principal marco de la ciudad para decidir las pol铆ticas urban铆sticas. La pol铆tica de rehabilitaci贸n de las viviendas del Casco Viejo ha sido decidida por Ensanche 21 en las 煤ltimas d茅cadas. Estas pol铆ticas han sido criticadas en numerosas ocasiones por las asociaciones del barrio, por, entre otras razones, destinar las subvenciones a la rehabilitaci贸n casi exclusivamente para aquellas personas que tienen dinero suficiente para costear estos trabajos, y no para el vecindario que vive en las viviendas en peor situaci贸n, precisamente por escasez de dinero. Esta pol铆ticas hacen que el vecindario empobrecido tenga que abandonar el barrio, y que las personas con dinero puedan comprar las viviendas m谩s baratas. Para destinarlas despu茅s, por ejemplo, al turismo, como nos demuestra la experiencia en otras ciudades. Y el PP -tambi茅n- ha apoyado estas pol铆ticas en Ensanche 21.

Los movimientos de Ant茅para y Perosanz pueden condicionar el futuro del Casco Viejo gasteiztarra. Ellos han tomado la bandera de la turistificaci贸n del barrio, y en base a sus argumentos el Ayuntamiento acept贸 parcialmente la alegaci贸n de Arabatur. Mientras que, en cambio, una denuncia que se repite desde hace d茅cadas en el Casco Viejo de Gasteiz es la de la escasa capacidad de opini贸n y participaci贸n que las instituciones otorgan al vecindario en las decisiones que afectan al barrio. Tambi茅n en lo relacionado con este tema de la turistificaci贸n de viviendas del barrio la informaci贸n y el debate han sido m谩s que escasos. Y adem谩s, como hemos visto, esa informaci贸n a veces ha estado distorsionada.

Ante todo ello, en los 煤ltimos meses son muchas las personas y colectivos del Casco Viejo que se han organizado y manifestado en contra de la turistificaci贸n en el barrio. 驴Por qu茅?

Consecuencias de la turistificaci贸n

La experiencia ya ha demostrado lo que ocurre en lugares donde no se ponen l铆mites estrechos a la turistificaci贸n de viviendas. Los propietarios de viviendas destinadas al alquiler tradicional tienden a pasarse al alquiler para turistas, o a vender sus propiedades a grandes inversores y empresas del ramo, como est谩 ocurriendo en Alde Zaharra. Unas veces por inter茅s personal, otras por presiones. Estas transformaciones tienen graves consecuencias en barrios como el Casco Viejo de Gasteiz.

Por un lado, se reduce el n煤mero de viviendas para alquiler y se incrementa su precio. Justo en el barrio en el que mayor porcentaje (un 23%) de la poblaci贸n se ve obligada a vivir de alquiler por sus pocos ingresos. Pero es que, adem谩s, esas viviendas hasta ahora habitadas por vecindario del barrio, se van a llenar de turistas que no permanecen en el barrio, poniendo en grave riesgo las redes comunitarias y las din谩micas vecinales que hasta ahora existen. Quien desee un an谩lisis m谩s exhaustivo de los efectos de la Turistificaci贸n, puede acudir al reportaje Etxebizitzak turistifikatu, Alde Zaharrak ez birgaitzeko (ARGIA n潞 2698), que en su d铆a recogimos en KTT.

La turistificaci贸n como riesgo; la comunidad vecinal como garant铆a

Las pol铆ticas en torno al uso tur铆stico de las viviendas requieren un debate profundo: de los modelos de sociedad y de barrio; de las consecuencias de la turistificaci贸n; de las formas en la toma de decisiones, de los centros de decisi贸n鈥 Conociendo c贸mo se est谩 fomentando la turistificaci贸n de sus viviendas, esos debates se hacen imprescindibles hoy en el Casco Viejo de Gasteiz. Y eso va m谩s all谩 de la sociedad Arabatur y de la empresa Luxury Rental Apartments, pues van a venir m谩s detr谩s de ellas. El titular principal de la portada de El Correo del pasado quince de mayo era para la siguiente noticia: 鈥淯n grupo alem谩n proyecta 33 apartamentos tur铆sticos en el palacio 脕lava-Velasco鈥. Se trata de un palacio del Casco Viejo (otro) que lleva d茅cadas abandonado y que fue okupado por el movimiento feminista gasteiztarra en diciembre de 2018, y desalojado por la Polic铆a Municipal tres meses despu茅s.

La decisi贸n sigue en manos del Ayuntamiento, y no es tarde para que la cambie. A煤n no ha dado respuesta a las 136 alegaciones presentadas por el vecindario contra la decisi贸n de autorizar la turistificaci贸n de edificios enteros. Y todav铆a hay que ratificar la nueva normativa en un pleno. Hay tiempo y oportunidades para responder a las demandas del vecindario; voluntad pol铆tica, hasta ahora, no. En cualquier caso, como lleva sucediendo desde hace d茅cadas, y como bien sabe el barrio, la mejor garant铆a para provocar la 鈥渧oluntad pol铆tica鈥 del Ayuntamiento son la movilizaci贸n y la denuncia del vecindario y del movimiento popular del Casco.

ANEXO

La inexistente opini贸n favorable de Ensanche 21, fundamento para dar el s铆 a la turistificaci贸n

El Ayuntamiento de Gasteiz (Junta de Gobierno Local) para autorizar la turistificaci贸n de edificios completos se basa, entre otros, en el informe favorable de la Direcci贸n de Gesti贸n Urban铆stica, de julio de 2020, que propone la aprobaci贸n parcial de la alegaci贸n de Arabatur autorizando viviendas de uso tur铆stico en edificios completos. El informe lleva la firma de Alfredo Piris, quien durante d茅cadas ha ejercido los cargos p煤blicos m谩s importantes vinculados al urbanismo de Gasteiz en los gobiernos municipales dirigidos por PNV, PSE y PP -entre otros, fue gerente del Ensanche 21 entre 2000 y 2013-. Y este informe se basa, entre otras cosas, en la opini贸n favorable de Ensanche 21: 鈥淓n cuanto a la alegaci贸n de ARABATUR, se ha contrastado con la sociedad urban铆stica municipal [Ensanche 21] (鈥) consider谩ndose bien fundada y digna de aceptarse la opci贸n de autorizar las viviendas de uso tur铆stico en edificios completos鈥.

En la supuesta opini贸n, deber铆amos decir. Habida cuenta de que Gustavo Ant茅para era miembro del consejo de administraci贸n del Ensanche 21, hemos analizado las actas de las reuniones del Consejo y de la Junta de la sociedad urban铆stica, con el fin de conocer si Ant茅para vot贸 cuando Ensanche 21 se pronunci贸 favorablemente, por considerar que deber铆a inhibirse, dada la existencia de un conflicto de intereses. No hemos encontrado en las actas ninguna votaci贸n ni menci贸n al caso. Finalmente, hemos hallado la explicaci贸n a este hecho en la alegaci贸n presentada a la decisi贸n municipal por el grupo municipal de EH Bildu.鈥 Este informe [de Ensanche 21] no obra en el expediente, tal y como hemos podido comprobar en la revisi贸n de expedientes que celebramos el pasado 6 de agosto en las oficinas de San Mart铆n鈥. EH Bildu pregunt贸 por el informe, pero les constataron que lo que se hizo con Ensanche 21 fue un contraste informal: 鈥淪e nos inform贸 de que lo que hubo con Ensanche 21 fue una consulta oral鈥濃

Fuentes de EH Bildu nos confirman que la pregunta fue formulada a Alfredo Piris, quien les indic贸 que lo que se realiz贸 fue una consulta telef贸nica informal -con qui茅n, no lo sabemos. Sin embargo, ello no ha evitado que el 鈥渟铆鈥 de Ensanche 21 se presente como una opini贸n cualificada para autorizar la turistificaci贸n de viviendas.