May 26, 2023

Los insultos racistas sufridos por Vinicius junior, futbolista del Real Madrid, en el estadio Mestalla del Valencia est谩n abriendo un debate a prop贸sito del racismo en el deporte y en la sociedad espa帽ola. Un debate necesario y, como era de esperar, tambi茅n cargado de mentiras e hipocres铆a, tanto en las reacciones oficiales de las instituciones del deporte y del Estado como en la gesti贸n que del tema hacen los principales canales informativos.

Los insultos y las intimidaciones racistas son pr谩cticas tan vomitivas como normales en los campos de f煤tbol. Antes del joven futbolista brasile帽o, en este pa铆s, las v铆ctimas han sido Samuel Etoo o Roberto Carlos, solo por recordar los m谩s famosos. Junto a Vinicius, las dianas de los racistas hoy son los hermanos Williams del Atletich Club Bilbao y muchos otros.

Para que la solidaridad con las v铆ctimas del racismo no sea simple ret贸rica circustancial hay que aclarar algunas mentiras y medias verdades. La primera es la que trata de separar el racismo del 鈥渕undo del f煤tbol鈥. Tal separaci贸n es muy endeble o, en muchos casos, inexistente.

La acogida hacia las actitudes m谩s deplorables, racistas, xen贸fobas, machistas y generalmente ofensivas ha sido, desde hace mucho tiempo, tolerada, y hasta avalada, por parte de las sociedades deportivas del f煤tbol, normalmente conniventes con las organizaciones m谩s violentas de las hinchadas. De la misma manera, el mensaje de odio procedente de estos sectores ha sido a menudo encubierto o justificado por la prensa local.

No es casual por tanto el crecimiento de la extrema derecha en las hinchadas de futbol, que encuentra en las expresiones racistas una canal de envenenamiento de los estadios y una manera que le permite imponer su presencia. No son 鈥渃asos aislados鈥. Es una estrategia que se alimenta del clima de hostilidad desaforada, de la disposici贸n al insulto y a la amenaza que parece ser la especial condici贸n, el privilegio y la impunidad de los que se goza en una cancha de f煤tbol.

La segunda afirmaci贸n recurrente es la que asegura que 鈥淓spa帽a no es racista鈥. Es un coro un谩nime. Parece casi que certificar el car谩cter no racista de Espa帽a sea la obligatoria condici贸n para poder condenar el racismo. Cierto, no todos los habitantes de esta pen铆nsula son racistas. Es m谩s, hay muchos que se oponen con determinaci贸n al racismo.

En este pa铆s existen, sin embargo, amplios sectores sociales, lamentablemente tambi茅n populares, que son abiertamente racistas, que abogan por la discriminaci贸n y la represi贸n de las personas que eligen vivir en estos territorios. No es una actitud generalmente xen贸foba sino que se dirige especialmente contra personas que proceden del continente africano u sudamericano, de Oriente medio y de Asia. Los insultos a Vinicius se centran en el color de su piel. Hay, como se sabe, grupos pol铆ticos abiertamente racistas, como Vox. Pero sectores y opiniones racistas se expresan tambi茅n

en otras formaciones, y no solo de derechas.

Racismo es discriminar una persona por su procedencia geogr谩fica, 茅tnica y cultural.

Esta discriminaci贸n la vemos y la sufrimos todos los d铆as. En los centros de trabajo o en la negaci贸n de la posibilidad de trabajar. En la negaci贸n al acceso a la vivienda. En la inseguridad de circular por la calle siendo objeto de controles policiales por el color de la propia piel. En las miradas hostiles, los comentarios racistas, en las peque帽as y grandes humillaciones del d铆a a d铆a.

Existe tambi茅n, y casi nadie habla de 茅l en estos d铆as, el racismo del Estado espa帽ol, al cual no se sustrae ninguno de sus gobiernos. Es el racismo que decide, seg煤n su procedencia, qui茅nes pueden vivir en este pa铆s. Es el racismo que provoca las muertes y los sufrimientos en las fronteras. Recordemos hace casi un a帽o, cuando fueron, concretamente, cerca de treinta la v铆ctimas en Melilla. Este racismo de las instituciones, es bueno recordarlo, supone negar que todas las personas, con independencia de su procedencia 茅tnica y cultural, merecen ser tratadas con la misma dignidad. Esta

negaci贸n, a su vez, repercute en la sociedad y en ella encuentran justificaci贸n los sectores m谩s retr贸grados a la hora de manifestar su racismo.

M谩xima solidaridad, por tanto, con Vinicius y con todas las personas que sufren el racismo. Que la solidaridad ayude a la reflexi贸n y el compromiso para aislar siempre y en cualquier realidad a los racistas. Que acabe con la tolerancia con el racismo en los estadios y que frente al pr贸ximo insulto racista se acabe el partido.

Que ayude tambi茅n a un compromiso cotidiano antirracista, por el derecho de las personas a vivir ah铆 donde ellas lo deseen y para que puedan tener una acogida digna y sin condiciones.